500 грамм говядины и несколько секретных ингредиентов: лучший рецепт бефстроганова для вашего стола

Бефстроганов — это блюдо, которое имеет глубокие корни в русской кухне. Оно упоминается в кулинарной книге 1870 года "Подарок молодым хозяйкам", где его готовят из телятины, нарезанной соломкой или тонкими ломтиками. Чтобы облегчить процесс для молодых хозяек, в книге рекомендуется использовать хорошо заточенный нож, нарезая мясо "как на борщ".
Однако существует и другой рецепт бефстроганова, который также датируется тем же периодом. В этом варианте блюдо готовится из говядины, обжаренной на масле, с добавлением сливок, грибов и лука. Некоторые кулинары добавляют соленые огурцы, бекон, сало или оливки для придания более насыщенного вкуса и легкой кислинки.
Когда бефстроганов попал в Европу через русских эмигрантов, в него начали добавлять чернослив, морковь, изюм и другие ингредиенты. Появился даже вариант с говядиной на спагетти.
Классический рецепт бефстроганова
Для приготовления бефстроганова по классическому рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления
Бефстро́ганов (от фр. bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.
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