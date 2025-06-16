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500 грамм говядины и несколько секретных ингредиентов: лучший рецепт бефстроганова для вашего стола

2:35
Еда

Бефстроганов — это блюдо, которое имеет глубокие корни в русской кухне. Оно упоминается в кулинарной книге 1870 года "Подарок молодым хозяйкам", где его готовят из телятины, нарезанной соломкой или тонкими ломтиками. Чтобы облегчить процесс для молодых хозяек, в книге рекомендуется использовать хорошо заточенный нож, нарезая мясо "как на борщ".

Бефстроганов (мясное блюдо)
Фото: commons.wikimedia.org by Eraevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бефстроганов (мясное блюдо)

Однако существует и другой рецепт бефстроганова, который также датируется тем же периодом. В этом варианте блюдо готовится из говядины, обжаренной на масле, с добавлением сливок, грибов и лука. Некоторые кулинары добавляют соленые огурцы, бекон, сало или оливки для придания более насыщенного вкуса и легкой кислинки.

Когда бефстроганов попал в Европу через русских эмигрантов, в него начали добавлять чернослив, морковь, изюм и другие ингредиенты. Появился даже вариант с говядиной на спагетти.

Классический рецепт бефстроганова

Для приготовления бефстроганова по классическому рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 грамм говяжьей вырезки
  • 200 грамм шампиньонов
  • 200 грамм сметаны
  • 2 средние луковицы
  • 1 столовая ложка муки
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 столовая ложка вустерширского соуса
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Процесс приготовления

  1. Нарежьте говядину соломкой, а лук — полукольцами. Шампиньоны можно нарезать пластинками.
  2. Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте мясо в течение 5 минут. Приправьте солью и перцем.
  3. Добавьте муку, перемешайте и снимите мясо со сковороды.
  4. В той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте грибы и готовьте до мягкости.
  5. Верните мясо в сковороду, добавьте сметану и вустерширский соус.
  6. Доведите соус до кипения.
  7. Убавьте огонь и готовьте бефстроганов еще 40 минут, периодически помешивая.
  8. Если соус получился слишком густым, добавьте немного бульона или воды.
  9. Если соус недостаточно соленый или не хватает остроты, добавьте соль и перец по вкусу.
  10. Готовый бефстроганов подается с картофельным пюре, рисом или другим гарниром. По желанию в соус можно добавить бекон, ветчину, соленые огурцы или оливки для усиления вкуса.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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