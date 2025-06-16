Цуккини творят чудеса: секрет шоколадного кекса без вреда для фигуры раскрыт — предлагаем сразу два варианта

Лето, кажется, решило задержаться до конца августа. Но несмотря на жару, которая заставляет нас прятаться под кондиционером, мы всё равно не можем отказаться от сладких десертов. Однако тяжёлые торты с обилием сливок, масла, кремов и сиропов в такую погоду — не лучший выбор.
Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный кекс
С другой стороны, нам хочется чего-то освежающего, сочного и шоколадного. И здесь на помощь приходят цукини! Эти овощи, которые обычно ассоциируются с летними салатами, могут стать основой для восхитительного десерта, напоминающего брауни.
Цуккини сами по себе не имеют ярко выраженного вкуса, но благодаря качественному какао и шоколаду они превращаются в настоящее лакомство. Кроме того, проявив немного фантазии, можно приготовить диетический торт, который подойдёт даже для кето-диеты. Для этого нужно лишь заменить некоторые ингредиенты, утверждает webcafe.bg.
Для классического рецепта вам понадобятся:
200 грамм цуккини;
130 грамм муки;
130 грамм сахара;
2 яйца;
1 упаковка качественного какао;
150 грамм шоколадной крошки или измельчённого шоколада;
1 ложка разрыхлителя;
1 ложка пищевой соды;
Ваниль и щепотка соли.
Приготовление
Натрите цуккини на крупной тёрке, не очищая их от кожуры. Слегка отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу, но оставьте немного сока для сочности теста.
В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, соду, соль и ваниль. Добавьте шоколадную крошку или измельчённый шоколад.
В другой миске взбейте яйца, добавьте натёртые цуккини и сахар. Тщательно перемешайте.
Соедините сухие и влажные ингредиенты, хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30-35 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
Дайте торту остыть на решётке, а затем нарежьте на порционные кусочки.
Лучше всего подавать его на следующий день, когда он настоится и станет ещё вкуснее.
Для кето-версии рецепта:
200 грамм цуккини;
130 грамм миндальной муки (можно использовать другую ореховую муку);
Эритрит для подслащивания (по вкусу);
2 яйца;
1 упаковка качественного какао без сахара;
0,5 стакана сметаны;
1 ложка разрыхлителя;
1 ложка пищевой соды;
Щепотка соли и ванили.
Приготовление шоколадного кето-торта из цукини
Натрите цуккини и слегка отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги.