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Цуккини творят чудеса: секрет шоколадного кекса без вреда для фигуры раскрыт — предлагаем сразу два варианта

3:36
Еда

Лето, кажется, решило задержаться до конца августа. Но несмотря на жару, которая заставляет нас прятаться под кондиционером, мы всё равно не можем отказаться от сладких десертов. Однако тяжёлые торты с обилием сливок, масла, кремов и сиропов в такую погоду — не лучший выбор.

Шоколадный кекс
Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный кекс

С другой стороны, нам хочется чего-то освежающего, сочного и шоколадного. И здесь на помощь приходят цукини! Эти овощи, которые обычно ассоциируются с летними салатами, могут стать основой для восхитительного десерта, напоминающего брауни.

Цуккини сами по себе не имеют ярко выраженного вкуса, но благодаря качественному какао и шоколаду они превращаются в настоящее лакомство. Кроме того, проявив немного фантазии, можно приготовить диетический торт, который подойдёт даже для кето-диеты. Для этого нужно лишь заменить некоторые ингредиенты, утверждает webcafe.bg.

Для классического рецепта вам понадобятся:

  • 200 грамм цуккини;
  • 130 грамм муки;
  • 130 грамм сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 упаковка качественного какао;
  • 150 грамм шоколадной крошки или измельчённого шоколада;
  • 1 ложка разрыхлителя;
  • 1 ложка пищевой соды;
  • Ваниль и щепотка соли.

Приготовление

  1. Натрите цуккини на крупной тёрке, не очищая их от кожуры. Слегка отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу, но оставьте немного сока для сочности теста.
  2. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, соду, соль и ваниль. Добавьте шоколадную крошку или измельчённый шоколад.
  3. В другой миске взбейте яйца, добавьте натёртые цуккини и сахар. Тщательно перемешайте.
  4. Соедините сухие и влажные ингредиенты, хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  5. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30-35 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
  6. Дайте торту остыть на решётке, а затем нарежьте на порционные кусочки.
  7. Лучше всего подавать его на следующий день, когда он настоится и станет ещё вкуснее.

Для кето-версии рецепта:

  • 200 грамм цуккини;
  • 130 грамм миндальной муки (можно использовать другую ореховую муку);
  • Эритрит для подслащивания (по вкусу);
  • 2 яйца;
  • 1 упаковка качественного какао без сахара;
  • 0,5 стакана сметаны;
  • 1 ложка разрыхлителя;
  • 1 ложка пищевой соды;
  • Щепотка соли и ванили.

Приготовление шоколадного кето-торта из цукини

  1. Натрите цуккини и слегка отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Смешайте сухие ингредиенты: миндальную муку, какао, разрыхлитель, соду, соль и ваниль.
  3. В отдельной миске взбейте яйца с эритритом, добавьте натёртые цуккини и сметану. Тщательно перемешайте.
  4. Соедините сухие и влажные ингредиенты и хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  5. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30-35 минут.
  6. Если у вас есть кето-шоколад, добавьте его в тесто. Но даже без шоколада этот торт будет вкусным и полезным.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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