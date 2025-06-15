Секрет раскрыт: вот что делает салат Нисуаз таким незабываемым – гениальная простота

Салат "Нисуаз" — это кулинарное воплощение лета и моря, перенесенное на обеденный стол. Он сочетает в себе свежие овощи, ароматные специи, вареные яйца и морепродукты. Хотя изначально блюдо было скромнее, чем сейчас, его популярность и разнообразие ингредиентов значительно выросли.
История салата "Нисуаз" берет начало в середине XIX века. В то время Ницца, в честь которой назван салат, была оживленным рыбацким городом с только зарождающимся туризмом. Рыбаки после долгого дня в море искали что-то питательное и освежающее. Регион Франции щедро одаривал их свежими продуктами.
Местные повара использовали помидоры, оливки, зеленую фасоль и качественное оливковое масло. Со временем в салат начали добавлять маринованные анчоусы и другие морепродукты. Яйца стали важным дополнением. Если гости были голодны, в салат добавляли картофель, морковь и фасоль.
Отсутствие точного рецепта делает "Нисуаз" универсальным. Главное — использовать свежие и качественные ингредиенты, а остальное зависит от вкуса и предпочтений.
Сегодня в состав салата обязательно входят томаты, яйца, анчоусы и тунец. Некоторые добавляют зеленую фасоль, артишоки или перец чили. Консервы позволяют быстро и легко разнообразить блюдо, пишет webcafe.bg.
Первые варианты салата не имели заправки. Жители Ниццы считали, что оливкового масла и оливок достаточно. После Второй мировой войны повара начали экспериментировать с заправками, добавляя майонез, лимонный сок или мед.
Заправка делает салат более сытным и позволяет использовать его как закуску или легкий ужин.
Для приготовления салата "Нисуаз" по рецепту Simple French Cooking вам понадобятся:
Приготовление
В салат можно добавить рукколу, разноцветные салаты, красный лук, чеснок, артишоки, каперсы и другие ингредиенты. Часто в салат добавляют свежие огурцы, редис, перец и морепродукты, такие как кальмары и мидии. Для сочности используют заправку из майонеза, оливкового масла и лимонного сока. Для сладко-соленого вкуса смешивают оливковое масло, мед и лимонный сок.
Сала́т нисуа́з (фр. salade niçoise) или салат с анчоусами — знаменитый кулинарный рецепт французского города Ниццы из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов и оливкового масла.
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