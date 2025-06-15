Секрет раскрыт: вот что делает салат Нисуаз таким незабываемым – гениальная простота

3:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Нисуаз" — это кулинарное воплощение лета и моря, перенесенное на обеденный стол. Он сочетает в себе свежие овощи, ароматные специи, вареные яйца и морепродукты. Хотя изначально блюдо было скромнее, чем сейчас, его популярность и разнообразие ингредиентов значительно выросли.

Фото: commons.wikimedia.org by Wusel007, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нисуаз

История салата "Нисуаз" берет начало в середине XIX века. В то время Ницца, в честь которой назван салат, была оживленным рыбацким городом с только зарождающимся туризмом. Рыбаки после долгого дня в море искали что-то питательное и освежающее. Регион Франции щедро одаривал их свежими продуктами.

Местные повара использовали помидоры, оливки, зеленую фасоль и качественное оливковое масло. Со временем в салат начали добавлять маринованные анчоусы и другие морепродукты. Яйца стали важным дополнением. Если гости были голодны, в салат добавляли картофель, морковь и фасоль.

Отсутствие точного рецепта делает "Нисуаз" универсальным. Главное — использовать свежие и качественные ингредиенты, а остальное зависит от вкуса и предпочтений.

Сегодня в состав салата обязательно входят томаты, яйца, анчоусы и тунец. Некоторые добавляют зеленую фасоль, артишоки или перец чили. Консервы позволяют быстро и легко разнообразить блюдо, пишет webcafe.bg.

Первые варианты салата не имели заправки. Жители Ниццы считали, что оливкового масла и оливок достаточно. После Второй мировой войны повара начали экспериментировать с заправками, добавляя майонез, лимонный сок или мед.

Заправка делает салат более сытным и позволяет использовать его как закуску или легкий ужин.

Для приготовления салата "Нисуаз" по рецепту Simple French Cooking вам понадобятся:

4 крупных помидора

4 сваренных яйца

3-4 небольшие картофелины

100-200 граммов бланшированной зеленой фасоли

Горсть черных оливок

Филе анчоусов

1 банка тунца в собственном соку

Немного зеленого салата

Соль, перец, оливковое масло, петрушка, зеленый или дикий лук.

Приготовление

Нарежьте помидоры небольшими кусочками, удалите семена, если они водянистые. Выложите помидоры в салатницу, добавьте измельченный салат, крупно нарезанный картофель, оливки половинками и зеленую фасоль.

Хорошо перемешайте. В другой миске смешайте анчоусы, тунца, немного его жира, оливковое масло, соль и перец. Вылейте смесь на овощи и украсьте половинками яиц. Посыпьте рубленой петрушкой и зеленым луком.

В салат можно добавить рукколу, разноцветные салаты, красный лук, чеснок, артишоки, каперсы и другие ингредиенты. Часто в салат добавляют свежие огурцы, редис, перец и морепродукты, такие как кальмары и мидии. Для сочности используют заправку из майонеза, оливкового масла и лимонного сока. Для сладко-соленого вкуса смешивают оливковое масло, мед и лимонный сок.

Уточнения

Сала́т нисуа́з (фр. salade niçoise) или салат с анчоусами — знаменитый кулинарный рецепт французского города Ниццы из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов и оливкового масла.

