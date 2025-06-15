Секрет лёгкого ужина раскрыт! Салат с кускусом, сыром фета и сушёной клюквой, который удивит даже гурманов

Этот салат — настоящее сочетание вкусов и текстур. Кускус придаёт ему лёгкость, сыр фета — нежность, а сушёная клюква — приятную сладость. Свежая зелень добавляет свежесть и аромат. Попробуйте этот салат и убедитесь в его неповторимом вкусе!
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.
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