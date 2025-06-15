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Секрет лёгкого ужина раскрыт! Салат с кускусом, сыром фета и сушёной клюквой, который удивит даже гурманов

Еда

Этот салат — настоящее сочетание вкусов и текстур. Кускус придаёт ему лёгкость, сыр фета — нежность, а сушёная клюква — приятную сладость. Свежая зелень добавляет свежесть и аромат. Попробуйте этот салат и убедитесь в его неповторимом вкусе!

кускус
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кускус

Ингредиенты:

  • Кускус — 100 г;
  • Сыр фета — 100 г;
  • Сушёная клюква — 50 г;
  • Мята — несколько веточек;
  • Петрушка — несколько веточек;
  • Зелёный лук — несколько перьев;
  • Оливковое масло — по вкусу;
  • Лимонный сок — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду в кастрюле. Снимите её с огня, добавьте кускус, накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут, чтобы кускус набух.
  2. Нарежьте сыр фета кубиками.
  3. Измельчите мяту, петрушку и зелёный лук.
  4. В миске смешайте кускус, сыр фета, сушёную клюкву, измельчённую зелень.
  5. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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