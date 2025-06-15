Секрет лёгкого ужина раскрыт! Салат с кускусом, сыром фета и сушёной клюквой, который удивит даже гурманов

Этот салат — настоящее сочетание вкусов и текстур. Кускус придаёт ему лёгкость, сыр фета — нежность, а сушёная клюква — приятную сладость. Свежая зелень добавляет свежесть и аромат. Попробуйте этот салат и убедитесь в его неповторимом вкусе!

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кускус

Ингредиенты:

Кускус — 100 г;

Сыр фета — 100 г;

Сушёная клюква — 50 г;

Мята — несколько веточек;

Петрушка — несколько веточек;

Зелёный лук — несколько перьев;

Оливковое масло — по вкусу;

Лимонный сок — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Вскипятите воду в кастрюле. Снимите её с огня, добавьте кускус, накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут, чтобы кускус набух. Нарежьте сыр фета кубиками. Измельчите мяту, петрушку и зелёный лук. В миске смешайте кускус, сыр фета, сушёную клюкву, измельчённую зелень. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.



