Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не пейте эти коктейли: 3 самых опасных алкогольных напитка для вашего тела
Мексика глазами россиянки: почему здесь так легко быть счастливым?
Дыни в дождь, арбузы без жары — и всё это без теплицы: секреты выживания бахчи
Без шансов на спасение: почему современные внедорожники не видят детей перед собой
Секреты Rexton: как двухлитровый мотор покоряет российские дороги
Эффект фотошопа без фильтров: вечерний ритуал, который изменит кожу
Зелёные магниты удачи: 5 растений, которые приносят деньги и спокойствие в дом
Выбираете мыло по запаху? Тогда готовьтесь к сюрпризам на коже
Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как улучшить гибкость на 100 процентов

Сладко, но без вреда: варенье, которое удивит даже диабетиков

3:17
Еда

Можно ли наслаждаться вареньем и при этом не вредить фигуре? Да! Домашнее варенье из черешни без грамма рафинированного сахара — это вкус лета в каждой ложке, сохранённый с заботой о здоровье.

Варенье
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Варенье

Зачем готовить варенье без сахара

Такой способ приготовления сохраняет максимум пользы: витамины, антиоксиданты, клетчатку. Варенье отлично подойдёт тем, кто:

  • придерживается правильного питания;

  • исключает быстрые углеводы;

  • занимается спортом или следит за уровнем сахара в крови.

В результате — натуральный вкус без химии и лишних калорий.

Какие черешни выбрать

Лучше всего подойдут тёмные, полностью спелые ягоды — они более ароматные и содержат больше природного пектина. Для яркости вкуса можно добавить немного вишни или кислых сортов черешни.

Ингредиенты:

  • 2 кг очищенной черешни

  • 1 тёртое яблоко с кожурой (источник пектина)

  • Сок половины лимона

  • 4 ст. л. семян чиа или 4 г низкометоксильного пектина

  • 100 мл воды (если используете чиа)

  • Корица или ваниль по вкусу

Как приготовить — пошагово:

1. Подготовка
Промойте черешню, удалите косточки. Смешайте с яблоком и лимонным соком, дайте немного настояться, чтобы пустили сок.

2. Варка
Поставьте смесь на средний огонь. После закипания уменьшите нагрев и варите 20 минут, снимая пену и помешивая.

3. Сгущение
Снимите с огня. Добавьте семена чиа — они загустят варенье за 10 минут. Если используете пектин — растворите его в воде, добавьте в варенье и прогрейте ещё 5 минут.

4. Проверка готовности
Капните варенье на холодную тарелку: если капля не растекается — оно готово.

5. Упаковка
Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

Как хранить

При правильной стерилизации банки можно хранить в прохладном месте до 8 месяцев. После открытия держите в холодильнике и используйте только чистой ложкой.

Полезные советы:

  • Яблоко с кожурой — природный загуститель, не пропускайте этот шаг.

  • Варенье с чиа храните в холодильнике не более 2 недель.

  • Для долгого хранения используйте пектин и пастеризуйте банки.

Идеи для подачи:

  • Добавьте в утреннюю овсянку или йогурт.

  • Используйте как начинку для блинов или чизкейка.

  • Смешайте с горчицей — получится оригинальный соус к мясу или грилю.

3 интересных факта:

  1. Черешня богата антоцианами — пигментами, которые замедляют старение и поддерживают здоровье сердца.

  2. Семена чиа способны впитывать жидкость в 12 раз больше собственного веса, превращаясь в желеобразную массу.

  3. Натуральный пектин содержится не только в яблоках, но и в цитрусовых корках — их можно использовать как дополнительный загуститель.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий
Недвижимость
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий Аудио 
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Последние материалы
Секреты Rexton: как двухлитровый мотор покоряет российские дороги
Эффект фотошопа без фильтров: вечерний ритуал, который изменит кожу
Зелёные магниты удачи: 5 растений, которые приносят деньги и спокойствие в дом
Выбираете мыло по запаху? Тогда готовьтесь к сюрпризам на коже
Сладко, но без вреда: варенье, которое удивит даже диабетиков
Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как улучшить гибкость на 100 процентов
Лес шепчет, вода жжёт: кто подстерегает на природе и не даёт вернуться домой спокойно
Тревожное предупреждение: россиян призвали срочно уехать из Израиля и даже не мечтать о поездках в эту страну
Финансовые схемы через мобильные переводы: Казахстан усиливает контроль
Сладкое и жирное оставляют "шрамы" внутри: даже если вес ушёл, боль остаётся
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.