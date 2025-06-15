Тесто, которое не бесит: идеальный вариант для первого хачапури в жизни: готовим, как в Батуми

Хачапури — один из кулинарных символов Кавказа, и у него есть десятки вариантов. Но самый эффектный и любимый многими — хачапури по-аджарски. Это та самая "лодочка" с расплавленным сыром, свежим яйцом и мягким бортиком, который принято отщипывать и мацать в тёплый желток. И хотя выглядит это блюдо как настоящее гастрономическое произведение, готовится оно просто и из доступных продуктов.
Сыворотка — 300 мл
или молоко — 200 мл и вода — 100 мл
Дрожжи сухие — 2 ч. л.
Мука — 600 г
Соль — 0,5 ч. л.
Сахар — 4 ч. л.
Сливочное масло (мягкое) — 60 г
Любой сыр: брынза, адыгейский, домашний или твёрдый
Яйца — по числу лепёшек
Зелень — по желанию
Пряности — по вкусу
Тесто.
Муку просеять, соединить с дрожжами, сахаром, солью. Влить тёплую сыворотку (или смесь молока с водой), добавить мягкое масло. Замесить тесто — мягкое, эластичное. Вымешивать около 20 минут. Затем накрыть и оставить в тепле, чтобы подошло.
Формирование лепёшек.
Поднявшееся тесто разделить, раскатать лепёшки толщиной 1-2 см. В центр выложить щедрую горсть натёртого или раскрошенного сыра. Можно добавить зелень и любимые специи.
"Лодочки".
Края лепёшек свернуть внутрь с двух сторон — навстречу друг другу, образуя форму лодки. Кончики защипнуть. Бортики смазать взбитым яйцом для золотистого цвета.
Первый этап выпекания.
Выложить заготовки на противень, отправить в разогретую духовку (175 °C) на 15-20 минут до лёгкой румяности.
Яйцо.
Вынуть хачапури, в центр каждой "лодочки" разбить по одному яйцу. Вернуть в духовку ещё на 7-10 минут — белок должен схватиться, желток остаться жидким.
Из этого же теста можно испечь булочки или батон. Достаточно обвалять заготовки в муке, дать им немного подойти и выпекать 15-20 минут при 175 °C. Вкус напоминает классический "городской батон" из детства.
Хачапури по-аджарски — это не просто сытная выпечка. Это настоящий кулинарный ритуал с мягким тестом, тягучим сыром и ярким желтком. Просто, эффектно и очень вкусно.
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.
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