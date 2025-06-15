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Тесто, которое не бесит: идеальный вариант для первого хачапури в жизни: готовим, как в Батуми

2:43
Еда

Хачапури — один из кулинарных символов Кавказа, и у него есть десятки вариантов. Но самый эффектный и любимый многими — хачапури по-аджарски. Это та самая "лодочка" с расплавленным сыром, свежим яйцом и мягким бортиком, который принято отщипывать и мацать в тёплый желток. И хотя выглядит это блюдо как настоящее гастрономическое произведение, готовится оно просто и из доступных продуктов.

Хачапури
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста

  • Сыворотка — 300 мл
    или молоко — 200 мл и вода — 100 мл

  • Дрожжи сухие — 2 ч. л.

  • Мука — 600 г

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Сахар — 4 ч. л.

  • Сливочное масло (мягкое) — 60 г

Для начинки

  • Любой сыр: брынза, адыгейский, домашний или твёрдый

  • Яйца — по числу лепёшек

  • Зелень — по желанию

  • Пряности — по вкусу

Приготовление

  1. Тесто.
    Муку просеять, соединить с дрожжами, сахаром, солью. Влить тёплую сыворотку (или смесь молока с водой), добавить мягкое масло. Замесить тесто — мягкое, эластичное. Вымешивать около 20 минут. Затем накрыть и оставить в тепле, чтобы подошло.

  2. Формирование лепёшек.
    Поднявшееся тесто разделить, раскатать лепёшки толщиной 1-2 см. В центр выложить щедрую горсть натёртого или раскрошенного сыра. Можно добавить зелень и любимые специи.

  3. "Лодочки".
    Края лепёшек свернуть внутрь с двух сторон — навстречу друг другу, образуя форму лодки. Кончики защипнуть. Бортики смазать взбитым яйцом для золотистого цвета.

  4. Первый этап выпекания.
    Выложить заготовки на противень, отправить в разогретую духовку (175 °C) на 15-20 минут до лёгкой румяности.

  5. Яйцо.
    Вынуть хачапури, в центр каждой "лодочки" разбить по одному яйцу. Вернуть в духовку ещё на 7-10 минут — белок должен схватиться, желток остаться жидким.

Из этого же теста можно испечь булочки или батон. Достаточно обвалять заготовки в муке, дать им немного подойти и выпекать 15-20 минут при 175 °C. Вкус напоминает классический "городской батон" из детства.

Хачапури по-аджарски — это не просто сытная выпечка. Это настоящий кулинарный ритуал с мягким тестом, тягучим сыром и ярким желтком. Просто, эффектно и очень вкусно.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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