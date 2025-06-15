Тесто, которое не бесит: идеальный вариант для первого хачапури в жизни: готовим, как в Батуми

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Хачапури — один из кулинарных символов Кавказа, и у него есть десятки вариантов. Но самый эффектный и любимый многими — хачапури по-аджарски. Это та самая "лодочка" с расплавленным сыром, свежим яйцом и мягким бортиком, который принято отщипывать и мацать в тёплый желток. И хотя выглядит это блюдо как настоящее гастрономическое произведение, готовится оно просто и из доступных продуктов.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста

Сыворотка — 300 мл

или молоко — 200 мл и вода — 100 мл

Дрожжи сухие — 2 ч. л.

Мука — 600 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 4 ч. л.

Сливочное масло (мягкое) — 60 г

Для начинки

Любой сыр: брынза, адыгейский, домашний или твёрдый

Яйца — по числу лепёшек

Зелень — по желанию

Пряности — по вкусу

Приготовление

Тесто.

Муку просеять, соединить с дрожжами, сахаром, солью. Влить тёплую сыворотку (или смесь молока с водой), добавить мягкое масло. Замесить тесто — мягкое, эластичное. Вымешивать около 20 минут. Затем накрыть и оставить в тепле, чтобы подошло. Формирование лепёшек.

Поднявшееся тесто разделить, раскатать лепёшки толщиной 1-2 см. В центр выложить щедрую горсть натёртого или раскрошенного сыра. Можно добавить зелень и любимые специи. "Лодочки".

Края лепёшек свернуть внутрь с двух сторон — навстречу друг другу, образуя форму лодки. Кончики защипнуть. Бортики смазать взбитым яйцом для золотистого цвета. Первый этап выпекания.

Выложить заготовки на противень, отправить в разогретую духовку (175 °C) на 15-20 минут до лёгкой румяности. Яйцо.

Вынуть хачапури, в центр каждой "лодочки" разбить по одному яйцу. Вернуть в духовку ещё на 7-10 минут — белок должен схватиться, желток остаться жидким.

Из этого же теста можно испечь булочки или батон. Достаточно обвалять заготовки в муке, дать им немного подойти и выпекать 15-20 минут при 175 °C. Вкус напоминает классический "городской батон" из детства.

Хачапури по-аджарски — это не просто сытная выпечка. Это настоящий кулинарный ритуал с мягким тестом, тягучим сыром и ярким желтком. Просто, эффектно и очень вкусно.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

