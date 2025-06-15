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Настоящая итальянская лазанья: шедевр за 30 минут без истерик и трёх раковин грязной посуды

2:52
Еда

Когда хочется чего-то сытного, вкусного и не слишком сложного — овощная лазанья на выручку. Эта версия готовится без соуса бешамель, но с насыщенными вкусами запечённых овощей, ароматного базилика и тягучего сыра. Всё просто: сначала — овощи в духовку, потом — слоим с пастой и снова под гриль. В итоге — полноценное блюдо, которое выглядит эффектно и съедается моментально.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Листы лазаньи — 12 шт. (прямоугольники длиной примерно 10 см)

  • Болгарский перец (зелёный и красный) — по 1 шт., нарезать тонкими дольками

  • Цуккини — 2 шт., нарезать кружочками

  • Помидоры (крупные) — 2 шт., нарезать кружочками

  • Красный лук — 1 шт., нарезать тонкими дольками

  • Сыр (чеддер или моцарелла) — 1 стакан, тёртый

  • Листья базилика (свежие) — 1 горсть

  • Оливковое масло (extra virgin) — 2 ст. л.

  • Оливковое масло — дополнительно для смазывания формы

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

  • Листья салата — для подачи (по желанию)

Как готовить

  1. Разогрейте духовку.
    Включите режим гриля — пусть духовка хорошенько нагреется.

  2. Запекаем овощи.
    Выложите на противень нарезанные лук, болгарский перец и цуккини. Посыпьте солью, перцем, сбрызните оливковым маслом и отправьте под гриль на 6-8 минут. Один раз аккуратно перемешайте — овощи должны слегка подрумяниться, но остаться сочными.

  3. Отвариваем листы лазаньи.
    Параллельно отварите листы пасты в подсоленной воде до готовности (смотрите упаковку). Остудите, промокните.

  4. Собираем лазанью.
    Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Выложите на дно 4 листа лазаньи. Сверху распределите половину запечённых овощей, разложите листья базилика, кружочки помидоров. Накройте вторым слоем из 4 листов пасты. Поверх — оставшиеся овощи и снова паста (последние 4 листа).

  5. Финальный штрих — сыр.
    Посыпьте верхний слой щедрым слоем тёртого сыра и отправьте в духовку под гриль ещё на пару минут — до аппетитной корочки и расплавленного сыра.

  6. Подача.
    Аккуратно разрежьте на порции, разложите по тарелкам. При желании — дополните зелёным салатом. Идеально!

Эта овощная лазанья — идеальное решение, когда нужно приготовить что-то полезное, вкусное и эффектное без лишнего суеты. Овощи получаются ароматными, сыр тянется, а базилик добавляет нотку свежести. Отличный вариант для ужина или даже лёгкого обеда.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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