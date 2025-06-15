Настоящая итальянская лазанья: шедевр за 30 минут без истерик и трёх раковин грязной посуды

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то сытного, вкусного и не слишком сложного — овощная лазанья на выручку. Эта версия готовится без соуса бешамель, но с насыщенными вкусами запечённых овощей, ароматного базилика и тягучего сыра. Всё просто: сначала — овощи в духовку, потом — слоим с пастой и снова под гриль. В итоге — полноценное блюдо, которое выглядит эффектно и съедается моментально.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Ингредиенты (на 4 порции)

Листы лазаньи — 12 шт. (прямоугольники длиной примерно 10 см)

Болгарский перец (зелёный и красный) — по 1 шт., нарезать тонкими дольками

Цуккини — 2 шт., нарезать кружочками

Помидоры (крупные) — 2 шт., нарезать кружочками

Красный лук — 1 шт., нарезать тонкими дольками

Сыр (чеддер или моцарелла) — 1 стакан, тёртый

Листья базилика (свежие) — 1 горсть

Оливковое масло (extra virgin) — 2 ст. л.

Оливковое масло — дополнительно для смазывания формы

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Листья салата — для подачи (по желанию)

Как готовить

Разогрейте духовку.

Включите режим гриля — пусть духовка хорошенько нагреется. Запекаем овощи.

Выложите на противень нарезанные лук, болгарский перец и цуккини. Посыпьте солью, перцем, сбрызните оливковым маслом и отправьте под гриль на 6-8 минут. Один раз аккуратно перемешайте — овощи должны слегка подрумяниться, но остаться сочными. Отвариваем листы лазаньи.

Параллельно отварите листы пасты в подсоленной воде до готовности (смотрите упаковку). Остудите, промокните. Собираем лазанью.

Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Выложите на дно 4 листа лазаньи. Сверху распределите половину запечённых овощей, разложите листья базилика, кружочки помидоров. Накройте вторым слоем из 4 листов пасты. Поверх — оставшиеся овощи и снова паста (последние 4 листа). Финальный штрих — сыр.

Посыпьте верхний слой щедрым слоем тёртого сыра и отправьте в духовку под гриль ещё на пару минут — до аппетитной корочки и расплавленного сыра. Подача.

Аккуратно разрежьте на порции, разложите по тарелкам. При желании — дополните зелёным салатом. Идеально!

Эта овощная лазанья — идеальное решение, когда нужно приготовить что-то полезное, вкусное и эффектное без лишнего суеты. Овощи получаются ароматными, сыр тянется, а базилик добавляет нотку свежести. Отличный вариант для ужина или даже лёгкого обеда.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

