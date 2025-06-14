Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Нью-Йорке такого нет: Юрий Антонов объяснил, что делает Москву самым уникальным городом в мире
Секреты крепкого крыжовника: как избежать распространения болезней в июне
Место, где легенды живут в камнях: самое атмосферное место в Лангедоке — и вы о нём не знали
Загар под угрозой: сколько минут можно проводить на солнце без вреда
Пожар начинается с них: самые огнеопасные деревья и кусты, от которых стоит держаться подальше
Большие кошки удивляют: самые странные особенности хищников, о которых не знали даже фанаты
Топ-5 зелёных оберегов: очищают воздух и защищают от негатива
Лёгкие платья, голые ноги и натертые бедра? Эти 3 решения спасут вашу нежную кожу этим летом
Первые шаги к новым перспективам: 20 инвесторов запустят проекты в ЛНР

Два ингредиента, один блендер и никакой магии. Домашнее мороженое всего за 10 минут

2:18
Еда

Хотите порадовать себя и близких чем-то вкусным, охлаждающим и при этом полезным? Тогда это шоколадно-банановое мороженое — именно то, что вам нужно. Оно невероятно нежное, без капли кристаллизации, готовится без сахара, сливок и лишней возни. А на вкус — как из хорошей джелатерии!

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Всего два ингредиента (на 3 порции)

  • Спелые бананы — 2 штуки

  • Шоколад — 200 г (можно взять черный, молочный или белый — как любите)

Готовим по шагам

  1. Подготовка.
    Возьмите шоколад и бананы. Напоминаем: шоколад можно выбрать любой — результат получится вкусным в любом случае.

  2. Очищаем.
    Бананы очищаем от кожуры.

  3. Нарезаем.
    Нарежьте бананы кружочками и переложите в обычный пищевой пакет.

  4. Замораживаем.
    Завяжите пакет и уберите в морозильную камеру минимум на 3-4 часа, а лучше — до полного замораживания.

  5. Пюрируем.
    Достаньте замороженные бананы, переложите в чашу блендера и взбейте до состояния густого пюре.

  6. Подготавливаем шоколад.
    Поломайте плитку шоколада на кусочки и сложите в жаропрочную миску.

  7. Растапливаем.
    Установите миску на водяную баню и растопите шоколад до гладкой текстуры, постоянно помешивая.

  8. Смешиваем.
    Влейте растопленный шоколад к банановому пюре. Взбейте всё блендером до полной однородности.

  9. Формируем.
    Разлейте получившуюся массу по формочкам. Это могут быть формы для мороженого, силиконовые формочки или даже обычные бумажные стаканчики.

  10. Замораживаем.
    Поставьте формочки в морозильник. Перемешивать ничего не нужно — просто дайте мороженому полностью застыть.

  11. Подача.
    Когда масса затвердеет — можно наслаждаться. Это мороженое не требует дополнений, но при желании его можно украсить тертым шоколадом, кокосовой стружкой или орешками.

Шоколадно-банановое мороженое — это настоящий спаситель в жаркие дни и находка для тех, кто хочет сладкого без лишнего сахара. Вкусно, просто и очень по-домашнему.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Фитнес-ловушки: упражнения, от которых фигура портится — а вы даже не догадываетесь
Новости спорта
Фитнес-ловушки: упражнения, от которых фигура портится — а вы даже не догадываетесь Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
В Нью-Йорке такого нет: Юрий Антонов объяснил, что делает Москву самым уникальным городом в мире
Секреты крепкого крыжовника: как избежать распространения болезней в июне
Место, где легенды живут в камнях: самое атмосферное место в Лангедоке — и вы о нём не знали
Загар под угрозой: сколько минут можно проводить на солнце без вреда
Пожар начинается с них: самые огнеопасные деревья и кусты, от которых стоит держаться подальше
Большие кошки удивляют: самые странные особенности хищников, о которых не знали даже фанаты
Топ-5 зелёных оберегов: очищают воздух и защищают от негатива
Лёгкие платья, голые ноги и натертые бедра? Эти 3 решения спасут вашу нежную кожу этим летом
Первые шаги к новым перспективам: 20 инвесторов запустят проекты в ЛНР
Готовы ли вы к солнечным штормам? Рекомендации на случай геомагнитной бури
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.