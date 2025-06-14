Два ингредиента, один блендер и никакой магии. Домашнее мороженое всего за 10 минут

Хотите порадовать себя и близких чем-то вкусным, охлаждающим и при этом полезным? Тогда это шоколадно-банановое мороженое — именно то, что вам нужно. Оно невероятно нежное, без капли кристаллизации, готовится без сахара, сливок и лишней возни. А на вкус — как из хорошей джелатерии!
Спелые бананы — 2 штуки
Шоколад — 200 г (можно взять черный, молочный или белый — как любите)
Подготовка.
Возьмите шоколад и бананы. Напоминаем: шоколад можно выбрать любой — результат получится вкусным в любом случае.
Очищаем.
Бананы очищаем от кожуры.
Нарезаем.
Нарежьте бананы кружочками и переложите в обычный пищевой пакет.
Замораживаем.
Завяжите пакет и уберите в морозильную камеру минимум на 3-4 часа, а лучше — до полного замораживания.
Пюрируем.
Достаньте замороженные бананы, переложите в чашу блендера и взбейте до состояния густого пюре.
Подготавливаем шоколад.
Поломайте плитку шоколада на кусочки и сложите в жаропрочную миску.
Растапливаем.
Установите миску на водяную баню и растопите шоколад до гладкой текстуры, постоянно помешивая.
Смешиваем.
Влейте растопленный шоколад к банановому пюре. Взбейте всё блендером до полной однородности.
Формируем.
Разлейте получившуюся массу по формочкам. Это могут быть формы для мороженого, силиконовые формочки или даже обычные бумажные стаканчики.
Замораживаем.
Поставьте формочки в морозильник. Перемешивать ничего не нужно — просто дайте мороженому полностью застыть.
Подача.
Когда масса затвердеет — можно наслаждаться. Это мороженое не требует дополнений, но при желании его можно украсить тертым шоколадом, кокосовой стружкой или орешками.
Шоколадно-банановое мороженое — это настоящий спаситель в жаркие дни и находка для тех, кто хочет сладкого без лишнего сахара. Вкусно, просто и очень по-домашнему.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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