Два ингредиента, один блендер и никакой магии. Домашнее мороженое всего за 10 минут

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать себя и близких чем-то вкусным, охлаждающим и при этом полезным? Тогда это шоколадно-банановое мороженое — именно то, что вам нужно. Оно невероятно нежное, без капли кристаллизации, готовится без сахара, сливок и лишней возни. А на вкус — как из хорошей джелатерии!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банан

Всего два ингредиента (на 3 порции)

Спелые бананы — 2 штуки

Шоколад — 200 г (можно взять черный, молочный или белый — как любите)

Готовим по шагам

Подготовка.

Возьмите шоколад и бананы. Напоминаем: шоколад можно выбрать любой — результат получится вкусным в любом случае. Очищаем.

Бананы очищаем от кожуры. Нарезаем.

Нарежьте бананы кружочками и переложите в обычный пищевой пакет. Замораживаем.

Завяжите пакет и уберите в морозильную камеру минимум на 3-4 часа, а лучше — до полного замораживания. Пюрируем.

Достаньте замороженные бананы, переложите в чашу блендера и взбейте до состояния густого пюре. Подготавливаем шоколад.

Поломайте плитку шоколада на кусочки и сложите в жаропрочную миску. Растапливаем.

Установите миску на водяную баню и растопите шоколад до гладкой текстуры, постоянно помешивая. Смешиваем.

Влейте растопленный шоколад к банановому пюре. Взбейте всё блендером до полной однородности. Формируем.

Разлейте получившуюся массу по формочкам. Это могут быть формы для мороженого, силиконовые формочки или даже обычные бумажные стаканчики. Замораживаем.

Поставьте формочки в морозильник. Перемешивать ничего не нужно — просто дайте мороженому полностью застыть. Подача.

Когда масса затвердеет — можно наслаждаться. Это мороженое не требует дополнений, но при желании его можно украсить тертым шоколадом, кокосовой стружкой или орешками.

Шоколадно-банановое мороженое — это настоящий спаситель в жаркие дни и находка для тех, кто хочет сладкого без лишнего сахара. Вкусно, просто и очень по-домашнему.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

