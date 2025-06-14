Добавьте в тесто этот ингредиент — и даже обычный домашний манник заиграет по-новому

А если в холодильнике завалялся кусочек тыквы — это уже повод для кулинарного волшебства. Предлагаем вам простой, но очень вкусный рецепт пирога с тыквой на кефире и манной крупе. Готовится он без хлопот, а результат — мягкий, ароматный и по-настоящему домашний десерт.
Тыква (вес указан с кожурой) — 300 г
Кефир — 1 стакан (200 мл)
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 200 г
Масло сливочное — 50 г (размягчённое) + немного для формы
Манная крупа — 160 г (примерно 1 стакан объёмом 200 мл)
Пшеничная мука — 240 г (1,5 стакана объёмом 250 мл) + чуть-чуть для формы
Сода — 1 ч. ложка
Соль — 0,5 ч. ложки
Подготовка.
Выньте масло из холодильника заранее, чтобы оно успело размягчиться. Подготовьте все остальные ингредиенты.
Активируем соду.
Смешайте кефир с содой, взбейте венчиком и оставьте на 5 минут — пусть сода "заработает".
Готовим тыкву.
Очистите тыкву от кожуры и нарежьте её небольшими кубиками.
Пюрируем.
Измельчите тыквенные кусочки с помощью погружного блендера до состояния однородного пюре.
Смешиваем.
Добавьте тыквенное пюре в кефир и хорошо перемешайте.
Яично-сахарная смесь.
В другой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавьте мягкое сливочное масло, предварительно нарезав его кусочками, и снова взбейте до однородности.
Объединяем массы.
Соедините тыквенно-кефирную смесь с яично-масляной. Перемешайте венчиком или миксером.
Вводим манку.
Засыпьте манную крупу, перемешайте и дайте постоять 10 минут — за это время манка набухнет.
Подготавливаем духовку.
Разогрейте её до 180°C.
Добавляем муку.
Просейте муку и постепенно добавляйте её в тесто, постоянно перемешивая. В итоге тесто должно напоминать густую сметану.
Форма.
Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте немного мукой. Вылейте в неё тесто и аккуратно разровняйте.
Выпекаем.
Отправьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 35 минут — до появления аппетитной золотистой корочки.
Готово!
Достаньте пирог, дайте ему немного остыть. Нарежьте и подавайте к чаю или кофе.
Простой в приготовлении, нежный внутри и слегка хрустящий снаружи — этот тыквенный пирог на кефире способен стать вашей любимой осенней выпечкой. Ароматный, уютный и по-домашнему вкусный.
Манник — пирог из манной крупы.
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