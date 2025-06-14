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Добавьте в тесто этот ингредиент — и даже обычный домашний манник заиграет по-новому

3:03
Еда

А если в холодильнике завалялся кусочек тыквы — это уже повод для кулинарного волшебства. Предлагаем вам простой, но очень вкусный рецепт пирога с тыквой на кефире и манной крупе. Готовится он без хлопот, а результат — мягкий, ароматный и по-настоящему домашний десерт.

Пирог с тыквой
Фото: flickr.com by Ryan Dickey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с тыквой

Что понадобится (на 12 порций)

  • Тыква (вес указан с кожурой) — 300 г

  • Кефир — 1 стакан (200 мл)

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 200 г

  • Масло сливочное — 50 г (размягчённое) + немного для формы

  • Манная крупа — 160 г (примерно 1 стакан объёмом 200 мл)

  • Пшеничная мука — 240 г (1,5 стакана объёмом 250 мл) + чуть-чуть для формы

  • Сода — 1 ч. ложка

  • Соль — 0,5 ч. ложки

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка.
    Выньте масло из холодильника заранее, чтобы оно успело размягчиться. Подготовьте все остальные ингредиенты.

  2. Активируем соду.
    Смешайте кефир с содой, взбейте венчиком и оставьте на 5 минут — пусть сода "заработает".

  3. Готовим тыкву.
    Очистите тыкву от кожуры и нарежьте её небольшими кубиками.

  4. Пюрируем.
    Измельчите тыквенные кусочки с помощью погружного блендера до состояния однородного пюре.

  5. Смешиваем.
    Добавьте тыквенное пюре в кефир и хорошо перемешайте.

  6. Яично-сахарная смесь.
    В другой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавьте мягкое сливочное масло, предварительно нарезав его кусочками, и снова взбейте до однородности.

  7. Объединяем массы.
    Соедините тыквенно-кефирную смесь с яично-масляной. Перемешайте венчиком или миксером.

  8. Вводим манку.
    Засыпьте манную крупу, перемешайте и дайте постоять 10 минут — за это время манка набухнет.

  9. Подготавливаем духовку.
    Разогрейте её до 180°C.

  10. Добавляем муку.
    Просейте муку и постепенно добавляйте её в тесто, постоянно перемешивая. В итоге тесто должно напоминать густую сметану.

  11. Форма.
    Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте немного мукой. Вылейте в неё тесто и аккуратно разровняйте.

  12. Выпекаем.
    Отправьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 35 минут — до появления аппетитной золотистой корочки.

  13. Готово!
    Достаньте пирог, дайте ему немного остыть. Нарежьте и подавайте к чаю или кофе.

Простой в приготовлении, нежный внутри и слегка хрустящий снаружи — этот тыквенный пирог на кефире способен стать вашей любимой осенней выпечкой. Ароматный, уютный и по-домашнему вкусный.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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