Добавьте в тесто этот ингредиент — и даже обычный домашний манник заиграет по-новому

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А если в холодильнике завалялся кусочек тыквы — это уже повод для кулинарного волшебства. Предлагаем вам простой, но очень вкусный рецепт пирога с тыквой на кефире и манной крупе. Готовится он без хлопот, а результат — мягкий, ароматный и по-настоящему домашний десерт.

Фото: flickr.com by Ryan Dickey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с тыквой

Что понадобится (на 12 порций)

Тыква (вес указан с кожурой) — 300 г

Кефир — 1 стакан (200 мл)

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 200 г

Масло сливочное — 50 г (размягчённое) + немного для формы

Манная крупа — 160 г (примерно 1 стакан объёмом 200 мл)

Пшеничная мука — 240 г (1,5 стакана объёмом 250 мл) + чуть-чуть для формы

Сода — 1 ч. ложка

Соль — 0,5 ч. ложки

Пошаговая инструкция

Подготовка.

Выньте масло из холодильника заранее, чтобы оно успело размягчиться. Подготовьте все остальные ингредиенты. Активируем соду.

Смешайте кефир с содой, взбейте венчиком и оставьте на 5 минут — пусть сода "заработает". Готовим тыкву.

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте её небольшими кубиками. Пюрируем.

Измельчите тыквенные кусочки с помощью погружного блендера до состояния однородного пюре. Смешиваем.

Добавьте тыквенное пюре в кефир и хорошо перемешайте. Яично-сахарная смесь.

В другой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавьте мягкое сливочное масло, предварительно нарезав его кусочками, и снова взбейте до однородности. Объединяем массы.

Соедините тыквенно-кефирную смесь с яично-масляной. Перемешайте венчиком или миксером. Вводим манку.

Засыпьте манную крупу, перемешайте и дайте постоять 10 минут — за это время манка набухнет. Подготавливаем духовку.

Разогрейте её до 180°C. Добавляем муку.

Просейте муку и постепенно добавляйте её в тесто, постоянно перемешивая. В итоге тесто должно напоминать густую сметану. Форма.

Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте немного мукой. Вылейте в неё тесто и аккуратно разровняйте. Выпекаем.

Отправьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 35 минут — до появления аппетитной золотистой корочки. Готово!

Достаньте пирог, дайте ему немного остыть. Нарежьте и подавайте к чаю или кофе.

Простой в приготовлении, нежный внутри и слегка хрустящий снаружи — этот тыквенный пирог на кефире способен стать вашей любимой осенней выпечкой. Ароматный, уютный и по-домашнему вкусный.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

