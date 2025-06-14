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Сладкое и жирное оставляют "шрамы" внутри: даже если вес ушёл, боль остаётся

2:20
Еда

Любовь к фастфуду может оставить след не только в организме, но и в мышцах — даже если вес вернётся в норму.

Бургер
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бургер

Что выяснили исследователи

Учёные из Испании провели эксперимент, который раскрыл ещё одну опасность жирной и сладкой пищи. Оказалось, что чрезмерное потребление таких продуктов запускает в организме воспалительные процессы, которые напрямую связаны с… мышечной болью.

Исследование проводилось на лабораторных мышах. Животных перевели на диету, богатую жирами и сахарами, на шесть недель. За это время грызуны набрали вес, но позже — вернулись к нормальной массе. Казалось бы, организм должен был восстановиться. Однако мышечные боли никуда не исчезли.

В чём причина боли

Учёные фиксировали уровень электрической активности в мышцах мышей и заметили, что даже после похудения животные продолжали испытывать болезненные ощущения. Это позволило сделать неожиданный вывод: дело не в лишнем весе, а в изменениях на клеточном уровне — нарушениях обмена веществ и хронических воспалениях.

Таким образом, жирная и сладкая пища может нанести долгосрочный ущерб, влияя на организм даже после окончания перееданий.

3 интересных факта по теме

  1. Сахар усиливает боль - по данным Гарвардской медицинской школы, избыточное потребление сахара может усиливать хроническую боль за счёт повышения уровня воспаления в организме.

  2. Жирные кислоты омега-6 (преобладают в фастфуде) могут провоцировать воспаление, тогда как омега-3, наоборот, его снижают.

  3. Боль в мышцах без тренировки? Исследования показывают, что воспаление может вызывать миалгию (мышечную боль), даже если человек не занимается физической активностью.

Почему это важно

Большинство людей полагают, что вред фастфуда ограничивается лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако новое исследование показывает, что последствия могут быть скрыты и проявляться даже после видимого "выздоровления". Это должно стать тревожным сигналом для тех, кто считает диеты краткосрочным решением.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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