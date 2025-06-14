Сладкое и жирное оставляют "шрамы" внутри: даже если вес ушёл, боль остаётся

Любовь к фастфуду может оставить след не только в организме, но и в мышцах — даже если вес вернётся в норму.
Учёные из Испании провели эксперимент, который раскрыл ещё одну опасность жирной и сладкой пищи. Оказалось, что чрезмерное потребление таких продуктов запускает в организме воспалительные процессы, которые напрямую связаны с… мышечной болью.
Исследование проводилось на лабораторных мышах. Животных перевели на диету, богатую жирами и сахарами, на шесть недель. За это время грызуны набрали вес, но позже — вернулись к нормальной массе. Казалось бы, организм должен был восстановиться. Однако мышечные боли никуда не исчезли.
Учёные фиксировали уровень электрической активности в мышцах мышей и заметили, что даже после похудения животные продолжали испытывать болезненные ощущения. Это позволило сделать неожиданный вывод: дело не в лишнем весе, а в изменениях на клеточном уровне — нарушениях обмена веществ и хронических воспалениях.
Таким образом, жирная и сладкая пища может нанести долгосрочный ущерб, влияя на организм даже после окончания перееданий.
Сахар усиливает боль - по данным Гарвардской медицинской школы, избыточное потребление сахара может усиливать хроническую боль за счёт повышения уровня воспаления в организме.
Жирные кислоты омега-6 (преобладают в фастфуде) могут провоцировать воспаление, тогда как омега-3, наоборот, его снижают.
Боль в мышцах без тренировки? Исследования показывают, что воспаление может вызывать миалгию (мышечную боль), даже если человек не занимается физической активностью.
Большинство людей полагают, что вред фастфуда ограничивается лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако новое исследование показывает, что последствия могут быть скрыты и проявляться даже после видимого "выздоровления". Это должно стать тревожным сигналом для тех, кто считает диеты краткосрочным решением.
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
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