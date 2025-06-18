Молочное чудо из духовки: как приготовить печенье, которое тает, как эскимо

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не шутка — домашнее печенье, которое тает во рту и напоминает ванильное мороженое, существует. Без редких ингредиентов, сложных техник и многочасовой возни. Оно идеально для уютного чаепития и ничуть не уступает десертам из кафе.

Фото: commons.wikimedia.org by V!NZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Альфахорес

Что понадобится:

100 г сливочного масла (размягчённого)

100 г сахара

1 яйцо

200 г муки

1 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя

Как готовить:

В глубокой миске соедините масло, сахар и ванильный сахар, разотрите до однородной массы. Вбейте яйцо, снова хорошо перемешайте. Введите муку и разрыхлитель, замесите мягкое, но не липкое тесто. Раскатайте пласт около 1 см толщиной. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выпекайте при 180 °C около 12–15 минут, до лёгкой золотистости по краям.

После остывания печенье становится хрустящим снаружи, но нежным внутри — как ложка сливочного пломбира, только из духовки.

Почему вкус — как у мороженого

Секрет в сочетании масла, ванили и текстуры: это печенье не приторное, не сдобное, а сдержанно сливочное, как хорошее мороженое. Отличный выбор для тех, кто любит простой, но изысканный домашний десерт.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

