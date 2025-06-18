Молочное чудо из духовки: как приготовить печенье, которое тает, как эскимо

Это не шутка — домашнее печенье, которое тает во рту и напоминает ванильное мороженое, существует. Без редких ингредиентов, сложных техник и многочасовой возни. Оно идеально для уютного чаепития и ничуть не уступает десертам из кафе.
100 г сливочного масла (размягчённого)
100 г сахара
1 яйцо
200 г муки
1 ч. л. ванильного сахара
1 ч. л. разрыхлителя
В глубокой миске соедините масло, сахар и ванильный сахар, разотрите до однородной массы.
Вбейте яйцо, снова хорошо перемешайте.
Введите муку и разрыхлитель, замесите мягкое, но не липкое тесто.
Раскатайте пласт около 1 см толщиной.
Вырежьте печенье формочками или стаканом.
Выпекайте при 180 °C около 12–15 минут, до лёгкой золотистости по краям.
После остывания печенье становится хрустящим снаружи, но нежным внутри — как ложка сливочного пломбира, только из духовки.
Секрет в сочетании масла, ванили и текстуры: это печенье не приторное, не сдобное, а сдержанно сливочное, как хорошее мороженое. Отличный выбор для тех, кто любит простой, но изысканный домашний десерт.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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