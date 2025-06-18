Забудьте про час варки: как шоковая заморозка делает свеклу мягкой за 5 минут

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сколько раз вы отказывались от любимого салата, потому что не было времени варить свёклу? Она варится дольше всех — медленно, упрямо, будто назло. Но выход есть! И он не требует скороварки или микроволновки.

Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкая свекла

Обычная вода, немного льда и хитрость, которая ускоряет варку в 3-4 раза. В итоге — нежная, готовая к нарезке свёкла всего за 15 минут.

Что понадобится:

2-3 средние свёклы

кастрюля с водой

несколько кубиков льда

Как готовить:

Тщательно вымойте свёклу, но не очищайте кожуру — она сохранит яркий цвет. Вскипятите воду, положите свёклу — вода должна полностью покрывать корнеплоды. Варите на сильном огне 10 минут. Затем слейте кипяток и резко обдайте свёклу холодной водой с льдом. Подождите ещё 5 минут — всё готово!

Свёкла станет мягкой, легко очистится и не утратит насыщенного цвета. А вы сэкономите полчаса — минимум.

Почему это работает

Контраст температур завершает процесс варки: тепло продолжает "доходить" внутри, а ледяная вода смягчает и сохраняет текстуру. Быстро, просто и эффективно.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

