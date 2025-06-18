Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
25 лет под слоем пыли: как звезда Гарри Поттера обнаружил свой потерянный Rolls-Royce
Холод после тренировки: эффективный метод или очередной ЗОЖ-миф
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Хвост с характером: 7 пород, которые не устроят трагедию из-за одиночества
Водители кладут мыло в машину — традиция с неожиданным эффектом
Город, в котором остановилось время: французская деревушка, где каждое фото — как картина
Одна ошибка в июле — и вы прощаетесь с урожаем смородины до следующего года
Цены на платину выросли: временный тренд или новая реальность
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды

Забудьте про час варки: как шоковая заморозка делает свеклу мягкой за 5 минут

1:19
Еда

Сколько раз вы отказывались от любимого салата, потому что не было времени варить свёклу? Она варится дольше всех — медленно, упрямо, будто назло. Но выход есть! И он не требует скороварки или микроволновки.

Сладкая свекла
Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкая свекла

Обычная вода, немного льда и хитрость, которая ускоряет варку в 3-4 раза. В итоге — нежная, готовая к нарезке свёкла всего за 15 минут.

Что понадобится:

  • 2-3 средние свёклы

  • кастрюля с водой

  • несколько кубиков льда

Как готовить:

  1. Тщательно вымойте свёклу, но не очищайте кожуру — она сохранит яркий цвет.

  2. Вскипятите воду, положите свёклу — вода должна полностью покрывать корнеплоды.

  3. Варите на сильном огне 10 минут.

  4. Затем слейте кипяток и резко обдайте свёклу холодной водой с льдом.

  5. Подождите ещё 5 минут — всё готово!

Свёкла станет мягкой, легко очистится и не утратит насыщенного цвета. А вы сэкономите полчаса — минимум.

Почему это работает

Контраст температур завершает процесс варки: тепло продолжает "доходить" внутри, а ледяная вода смягчает и сохраняет текстуру. Быстро, просто и эффективно.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Последние материалы
25 лет под слоем пыли: как звезда Гарри Поттера обнаружил свой потерянный Rolls-Royce
Холод после тренировки: эффективный метод или очередной ЗОЖ-миф
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Замглавы политбюро ХАМАС: Мы сражались 620 дней и продолжаем сражаться до сих пор
Хвост с характером: 7 пород, которые не устроят трагедию из-за одиночества
Водители кладут мыло в машину — традиция с неожиданным эффектом
Город, в котором остановилось время: французская деревушка, где каждое фото — как картина
Одна ошибка в июле — и вы прощаетесь с урожаем смородины до следующего года
Цены на платину выросли: временный тренд или новая реальность
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.