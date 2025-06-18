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Этот маринад знали все во дворе: простой рецепт советского шашлыка, который не подвёл ни разу

1:32
Еда

Никаких "йогуртовых" маринадов, соусов терияки и экзотических специй. Только лук, соль, перец, уксус — и вкус, который мы помним с дач 80-х. Советский рецепт шашлыка — это не про моду, это про проверенную временем простоту, которая делает мясо нежным, сочным и ароматным.

шашлык
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
шашлык

Что нужно:

  • 1 кг мяса (свинина, курица или баранина)

  • 3 крупные луковицы

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. чёрного молотого перца

  • 2 ст. л. уксуса 9%

  • 100 мл воды

Как готовить:

  1. Лук нарежьте кольцами или полукольцами, разомните руками, чтобы дал сок.

  2. Мясо нарежьте крупно и добавьте к луку.

  3. Засыпьте соль, перец, влейте уксус и воду.

  4. Хорошо всё перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом.

  5. Накройте крышкой или плёнкой и уберите в прохладное место на 4-8 часов. Идеально — на ночь.

Важно: перед жаркой лук лучше удалить, чтобы не горел на углях. Мясо можно нанизывать на шампуры или выкладывать на решётку — в любом варианте оно получится мягким и сочным.

Почему это работает

Уксус — мягкий размягчитель волокон, а лук отвечает за аромат и натуральную сочность. Именно поэтому этот маринад не нуждается в дополнениях. Он работает — и точка.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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