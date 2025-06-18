Этот маринад знали все во дворе: простой рецепт советского шашлыка, который не подвёл ни разу

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Никаких "йогуртовых" маринадов, соусов терияки и экзотических специй. Только лук, соль, перец, уксус — и вкус, который мы помним с дач 80-х. Советский рецепт шашлыка — это не про моду, это про проверенную временем простоту, которая делает мясо нежным, сочным и ароматным.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain шашлык

Что нужно:

1 кг мяса (свинина, курица или баранина)

3 крупные луковицы

1 ст. л. соли

1 ч. л. чёрного молотого перца

2 ст. л. уксуса 9%

100 мл воды

Как готовить:

Лук нарежьте кольцами или полукольцами, разомните руками, чтобы дал сок. Мясо нарежьте крупно и добавьте к луку. Засыпьте соль, перец, влейте уксус и воду. Хорошо всё перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом. Накройте крышкой или плёнкой и уберите в прохладное место на 4-8 часов. Идеально — на ночь.

Важно: перед жаркой лук лучше удалить, чтобы не горел на углях. Мясо можно нанизывать на шампуры или выкладывать на решётку — в любом варианте оно получится мягким и сочным.

Почему это работает

Уксус — мягкий размягчитель волокон, а лук отвечает за аромат и натуральную сочность. Именно поэтому этот маринад не нуждается в дополнениях. Он работает — и точка.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

