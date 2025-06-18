Этот маринад знали все во дворе: простой рецепт советского шашлыка, который не подвёл ни разу

Никаких "йогуртовых" маринадов, соусов терияки и экзотических специй. Только лук, соль, перец, уксус — и вкус, который мы помним с дач 80-х. Советский рецепт шашлыка — это не про моду, это про проверенную временем простоту, которая делает мясо нежным, сочным и ароматным.
1 кг мяса (свинина, курица или баранина)
3 крупные луковицы
1 ст. л. соли
1 ч. л. чёрного молотого перца
2 ст. л. уксуса 9%
100 мл воды
Лук нарежьте кольцами или полукольцами, разомните руками, чтобы дал сок.
Мясо нарежьте крупно и добавьте к луку.
Засыпьте соль, перец, влейте уксус и воду.
Хорошо всё перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом.
Накройте крышкой или плёнкой и уберите в прохладное место на 4-8 часов. Идеально — на ночь.
Важно: перед жаркой лук лучше удалить, чтобы не горел на углях. Мясо можно нанизывать на шампуры или выкладывать на решётку — в любом варианте оно получится мягким и сочным.
Уксус — мягкий размягчитель волокон, а лук отвечает за аромат и натуральную сочность. Именно поэтому этот маринад не нуждается в дополнениях. Он работает — и точка.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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