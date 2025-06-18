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Стоят копейки, а съедаются как деликатес: как за 2 часа замариновать кабачки без стерилизации

1:16
Еда

Никаких банок, кипячений и недель ожидания. Эти кабачки готовы уже через пару часов — хрустящие, пряные и невероятно вкусные. Хотите "разбудить" скучный гарнир или удивить гостей необычной закуской? Вот рецепт, который точно приживётся в вашей кулинарной тетради.

Кабачки
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Что понадобится:

  • 2 молодых кабачка

  • 2 ст. л. 9% уксуса

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • 1 ч. л. соли

  • 3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. молотого кориандра

  • свежий укроп — по вкусу

Как готовить:

  1. Кабачки нарежьте тонкими кружочками или полукольцами.

  2. Чеснок измельчите, укроп — тоже.

  3. В глубокой миске смешайте уксус, масло, сахар, соль и кориандр.

  4. Добавьте чеснок с укропом, перемешайте.

  5. Положите кабачки, обваляйте в маринаде, чтобы всё равномерно пропиталось.

  6. Уберите в холодильник под плёнку минимум на 2 часа.

Перед подачей можно посыпать свежей зеленью — и готово. Лёгкая кислинка, пикантные специи и хруст — от этой закуски не останется ни кусочка.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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