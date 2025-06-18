Стоят копейки, а съедаются как деликатес: как за 2 часа замариновать кабачки без стерилизации

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Никаких банок, кипячений и недель ожидания. Эти кабачки готовы уже через пару часов — хрустящие, пряные и невероятно вкусные. Хотите "разбудить" скучный гарнир или удивить гостей необычной закуской? Вот рецепт, который точно приживётся в вашей кулинарной тетради.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Что понадобится:

2 молодых кабачка

2 ст. л. 9% уксуса

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

3 зубчика чеснока

1 ч. л. молотого кориандра

свежий укроп — по вкусу

Как готовить:

Кабачки нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. Чеснок измельчите, укроп — тоже. В глубокой миске смешайте уксус, масло, сахар, соль и кориандр. Добавьте чеснок с укропом, перемешайте. Положите кабачки, обваляйте в маринаде, чтобы всё равномерно пропиталось. Уберите в холодильник под плёнку минимум на 2 часа.

Перед подачей можно посыпать свежей зеленью — и готово. Лёгкая кислинка, пикантные специи и хруст — от этой закуски не останется ни кусочка.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

