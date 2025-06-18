Стоят копейки, а съедаются как деликатес: как за 2 часа замариновать кабачки без стерилизации

Никаких банок, кипячений и недель ожидания. Эти кабачки готовы уже через пару часов — хрустящие, пряные и невероятно вкусные. Хотите "разбудить" скучный гарнир или удивить гостей необычной закуской? Вот рецепт, который точно приживётся в вашей кулинарной тетради.
2 молодых кабачка
2 ст. л. 9% уксуса
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
3 зубчика чеснока
1 ч. л. молотого кориандра
свежий укроп — по вкусу
Кабачки нарежьте тонкими кружочками или полукольцами.
Чеснок измельчите, укроп — тоже.
В глубокой миске смешайте уксус, масло, сахар, соль и кориандр.
Добавьте чеснок с укропом, перемешайте.
Положите кабачки, обваляйте в маринаде, чтобы всё равномерно пропиталось.
Уберите в холодильник под плёнку минимум на 2 часа.
Перед подачей можно посыпать свежей зеленью — и готово. Лёгкая кислинка, пикантные специи и хруст — от этой закуски не останется ни кусочка.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.