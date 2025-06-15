Супербыстрый пирог в блендере за 35 минут: простой рецепт, который удивит всех

Хотите удивить своих близких вкусным и ароматным пирогом? Этот рецепт, приготовленный в блендере, не только быстрый и легкий, но и невероятно вкусный! Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и немного времени, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты (на 6 порций)
Способ приготовления
Время приготовления: 35 минут
Этот пирог не только вкусный, но и невероятно ароматный. Он станет отличным дополнением к вашему столу на завтрак, обед или ужин. Приятного аппетита!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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