Супербыстрый пирог в блендере за 35 минут: простой рецепт, который удивит всех

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить своих близких вкусным и ароматным пирогом? Этот рецепт, приготовленный в блендере, не только быстрый и легкий, но и невероятно вкусный! Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и немного времени, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр.

Фото: freepik слоёный пирог

Ингредиенты (на 6 порций)

1 яйцо

6 столовых ложек пшеничной муки

5 столовых ложек тертого сыра

1 щепотка орегано

1 десертная ложка разрыхлителя

1/2 луковицы

1 чашка (250 мл) молока

1/2 стакана (125 мл) растительного масла

1 щепотка соли

Способ приготовления

Время приготовления: 35 минут

В блендере смешайте все ингредиенты до получения плотного и густого теста. Если тесто кажется слишком жидким, добавьте еще немного муки. Смажьте форму для выпечки маслом. Вылейте половину теста на дно формы, равномерно распределяя его по всей поверхности. На тесто выложите вашу любимую начинку. Это может быть что угодно: овощи, мясо, грибы или даже фрукты. Сверху равномерно распределите оставшееся тесто, чтобы полностью покрыть начинку. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог в течение 30 минут, пока он не станет золотистым и полностью пропечется.

Этот пирог не только вкусный, но и невероятно ароматный. Он станет отличным дополнением к вашему столу на завтрак, обед или ужин. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

