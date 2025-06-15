Эта смесь для маринада из пива и специй сделает свинину королевской: вы не сможете устоять

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето невозможно представить без бассейна, мороженого и гриля. В этом рецепте мы предлагаем идею маринада для свинины, который придаст мясу неповторимый вкус. Мы будем мариновать свинину в смеси пива, лука и специй не менее двух дней, а затем готовить на гриле.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ стейк

Ингредиенты

Для маринования:

6 ломтиков свинины

1 маленькая луковица

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. вустерширского соуса

10 ст. л. полутемного пива

4 ч. л. смеси специй "Чесночные чипсы"

1 ч. л. молотой сладкой паприки

1 ч. л. сушеных томатов

Для подачи:

Свежий хлеб

Картофель

Овощной салат

Процесс приготовления

Подготовка мяса: Промойте свинину, обсушите бумажными полотенцами и сделайте надрезы по краям. Это поможет предотвратить скручивание мяса во время жарки. Приготовление маринада: Мелко нарежьте лук и смешайте все ингредиенты для маринада в глубокой миске. Маринование: Поместите свинину в маринад, тщательно перемешайте, чтобы мясо было полностью покрыто. Маринуйте в холодильнике не менее 2-3 дней. Жарка: За 2 часа до приготовления достаньте мясо из холодильника и оставьте при комнатной температуре. Разогрейте гриль до высокой температуры и обжарьте ломтики свинины по 3 минуты с каждой стороны. Подача: Подавайте мясо с горячим свежим хлебом, картофелем и овощным салатом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.



Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



