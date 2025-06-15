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Эта смесь для маринада из пива и специй сделает свинину королевской: вы не сможете устоять

1:41
Еда

Лето невозможно представить без бассейна, мороженого и гриля. В этом рецепте мы предлагаем идею маринада для свинины, который придаст мясу неповторимый вкус. Мы будем мариновать свинину в смеси пива, лука и специй не менее двух дней, а затем готовить на гриле.

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Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк

Ингредиенты

Для маринования:

  • 6 ломтиков свинины
  • 1 маленькая луковица
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. вустерширского соуса
  • 10 ст. л. полутемного пива
  • 4 ч. л. смеси специй "Чесночные чипсы"
  • 1 ч. л. молотой сладкой паприки
  • 1 ч. л. сушеных томатов

Для подачи:

  • Свежий хлеб
  • Картофель
  • Овощной салат

Процесс приготовления

  1. Подготовка мяса: Промойте свинину, обсушите бумажными полотенцами и сделайте надрезы по краям. Это поможет предотвратить скручивание мяса во время жарки.
  2. Приготовление маринада: Мелко нарежьте лук и смешайте все ингредиенты для маринада в глубокой миске.
  3. Маринование: Поместите свинину в маринад, тщательно перемешайте, чтобы мясо было полностью покрыто. Маринуйте в холодильнике не менее 2-3 дней.
  4. Жарка: За 2 часа до приготовления достаньте мясо из холодильника и оставьте при комнатной температуре. Разогрейте гриль до высокой температуры и обжарьте ломтики свинины по 3 минуты с каждой стороны.
  5. Подача: Подавайте мясо с горячим свежим хлебом, картофелем и овощным салатом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. 

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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