Эта смесь для маринада из пива и специй сделает свинину королевской: вы не сможете устоять

Лето невозможно представить без бассейна, мороженого и гриля. В этом рецепте мы предлагаем идею маринада для свинины, который придаст мясу неповторимый вкус. Мы будем мариновать свинину в смеси пива, лука и специй не менее двух дней, а затем готовить на гриле.
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк
Ингредиенты
Для маринования:
6 ломтиков свинины
1 маленькая луковица
2 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. вустерширского соуса
10 ст. л. полутемного пива
4 ч. л. смеси специй "Чесночные чипсы"
1 ч. л. молотой сладкой паприки
1 ч. л. сушеных томатов
Для подачи:
Свежий хлеб
Картофель
Овощной салат
Процесс приготовления
Подготовка мяса: Промойте свинину, обсушите бумажными полотенцами и сделайте надрезы по краям. Это поможет предотвратить скручивание мяса во время жарки.
Приготовление маринада: Мелко нарежьте лук и смешайте все ингредиенты для маринада в глубокой миске.
Маринование: Поместите свинину в маринад, тщательно перемешайте, чтобы мясо было полностью покрыто. Маринуйте в холодильнике не менее 2-3 дней.
Жарка: За 2 часа до приготовления достаньте мясо из холодильника и оставьте при комнатной температуре. Разогрейте гриль до высокой температуры и обжарьте ломтики свинины по 3 минуты с каждой стороны.
Подача: Подавайте мясо с горячим свежим хлебом, картофелем и овощным салатом.
Приятного аппетита!
Уточнения
Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.