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Замороженная черешня вкуснее свежей: один шаг всё решает

2:32
Еда

Зимой так не хватает ярких летних вкусов… А ведь сохранить сочную черешню до морозов — проще, чем вы думаете! Главное — правильно её заморозить, чтобы ягоды не потеряли ни вкус, ни форму.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Почему стоит замораживать черешню

Черешня — одна из тех ягод, которые плохо хранятся в свежем виде. Уже через несколько дней после сбора она теряет сочность. Зато после грамотной заморозки она сохраняет:

  • сладкий вкус,

  • упругую текстуру,

  • полезные свойства.

Причем замораживать можно как ягоды с косточкой, так и без неё - способ подходит в обоих случаях.

Простая инструкция: шаг за шагом

1. Подготовка

Тщательно вымойте ягоды и обсушите их бумажным полотенцем. Поверхность должна быть абсолютно сухой — влага ускоряет образование льда.

2. Первичная заморозка

Возьмите разделочную доску или плоский поднос, застелите пищевой пленкой.
Разложите ягоды в один слой — так, чтобы они не соприкасались. Это важно: если они замёрзнут "в куче", потом не отделить.

3. Морозильная камера

Поставьте поднос в морозилку на несколько часов. Время зависит от мощности техники, но ориентируйтесь на 4-6 часов. Ягоды должны замёрзнуть полностью.

4. Упаковка

Когда ягоды затвердеют, переложите их в пакеты с застёжкой, пластиковые контейнеры или обычные пакеты. Обязательно выпустите из упаковки воздух — это защитит черешню от инея.

5. Хранение

Для экономии места делайте упаковки плоскими. Убедитесь, что контейнеры герметично закрыты. Отправьте черешню обратно в морозильную камеру — и ждите холодных вечеров.

3 интересных факта о заморозке ягод

  1. Замороженная черешня сохраняет до 90% витамина C, если её не размораживать перед добавлением в блюда (например, в выпечку или смузи).

  2. Замораживание без косточек продлевает срок хранения на 1-2 месяца дольше, чем с косточками.

  3. Ягоды, замороженные в один слой, гораздо удобнее в использовании: их легко дозировать, не ломая структуру.

Черешня, замороженная по всем правилам, станет отличным дополнением к кашам, йогуртам, выпечке или просто вкусным десертом. А главное — напомнит о лете даже в самый холодный день.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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