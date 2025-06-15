Молодой запечённый картофель с творожным соусом: простой рецепт, который покорит всех гурманов

Молодой картофель, запечённый до золотистой корочки, — это простое в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо. Его аромат, наполненный нотками розмарина, делает этот картофель настоящим кулинарным шедевром. А творожный соус с пикантным чесноком идеально дополняет это блюдо, придавая ему особую изюминку.
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Запечённый картофель
Ингредиенты
Для картофеля:
600 г молодого картофеля
Розмарин, тимьян или другая свежая зелень (по вкусу)
Оливковое масло
Соль
Для соуса:
250 г творога из банки
1 столовая ложка сметаны или майонеза
2–3 зубчика измельчённого чеснока
Зелёный лук
Петрушка
Соль
1 чайная ложка оливкового масла (по желанию)
Пошаговый рецепт
Тщательно вымойте картофель, не очищая его от кожуры. Нарежьте картофель дольками.
В форме для запекания смешайте картофель с оливковым маслом и зеленью.
Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку. Запекайте 30–40 минут, периодически помешивая, до золотистой корочки.
Посолите картофель за 5–10 минут до готовности.
Приготовление соуса: Смешайте творог с измельчённым чесноком, нарезанным зелёным луком и петрушкой. Добавьте сметану или майонез, а также чайную ложку оливкового масла (если используете). Приправьте соус солью по вкусу.
Достаньте картофель из духовки и подавайте его горячим.
Посыпьте картофель солью и выложите сверху готовый творожный соус, пишет toprecepty.cz.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).