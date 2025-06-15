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Молодой запечённый картофель с творожным соусом: простой рецепт, который покорит всех гурманов

1:42
Еда

Молодой картофель, запечённый до золотистой корочки, — это простое в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо. Его аромат, наполненный нотками розмарина, делает этот картофель настоящим кулинарным шедевром. А творожный соус с пикантным чесноком идеально дополняет это блюдо, придавая ему особую изюминку.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Ингредиенты

Для картофеля:  

  • 600 г молодого картофеля
  • Розмарин, тимьян или другая свежая зелень (по вкусу)
  • Оливковое масло
  • Соль

Для соуса:  

  • 250 г творога из банки
  • 1 столовая ложка сметаны или майонеза
  • 2–3 зубчика измельчённого чеснока
  • Зелёный лук
  • Петрушка
  • Соль
  • 1 чайная ложка оливкового масла (по желанию)

Пошаговый рецепт

  1. Тщательно вымойте картофель, не очищая его от кожуры.
    Нарежьте картофель дольками.
  2. В форме для запекания смешайте картофель с оливковым маслом и зеленью.
  3. Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку. Запекайте 30–40 минут, периодически помешивая, до золотистой корочки.
  4. Посолите картофель за 5–10 минут до готовности.
  5. Приготовление соуса: Смешайте творог с измельчённым чесноком, нарезанным зелёным луком и петрушкой. Добавьте сметану или майонез, а также чайную ложку оливкового масла (если используете). Приправьте соус солью по вкусу.
  6. Достаньте картофель из духовки и подавайте его горячим.
  7. Посыпьте картофель солью и выложите сверху готовый творожный соус, пишет toprecepty.cz.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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