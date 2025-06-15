Молодой запечённый картофель с творожным соусом: простой рецепт, который покорит всех гурманов

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Молодой картофель, запечённый до золотистой корочки, — это простое в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо. Его аромат, наполненный нотками розмарина, делает этот картофель настоящим кулинарным шедевром. А творожный соус с пикантным чесноком идеально дополняет это блюдо, придавая ему особую изюминку.

Фото: freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Ингредиенты

Для картофеля:

600 г молодого картофеля

Розмарин, тимьян или другая свежая зелень (по вкусу)

Оливковое масло

Соль

Для соуса:

250 г творога из банки

1 столовая ложка сметаны или майонеза

2–3 зубчика измельчённого чеснока

Зелёный лук

Петрушка

Соль

1 чайная ложка оливкового масла (по желанию)

Пошаговый рецепт

Тщательно вымойте картофель, не очищая его от кожуры.

Нарежьте картофель дольками. В форме для запекания смешайте картофель с оливковым маслом и зеленью. Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку. Запекайте 30–40 минут, периодически помешивая, до золотистой корочки. Посолите картофель за 5–10 минут до готовности. Приготовление соуса: Смешайте творог с измельчённым чесноком, нарезанным зелёным луком и петрушкой. Добавьте сметану или майонез, а также чайную ложку оливкового масла (если используете). Приправьте соус солью по вкусу. Достаньте картофель из духовки и подавайте его горячим. Посыпьте картофель солью и выложите сверху готовый творожный соус, пишет toprecepty.cz.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

