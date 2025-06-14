Клубника — одна из самых любимых ягод, особенно в летний сезон. Вместо того чтобы сразу наслаждаться её вкусом, мы можем приготовить из неё ароматный джем, который станет идеальным украшением для тортов и десертов. В этом рецепте всего три ингредиента, но результат вас точно порадует.
Приготовление клубничного пюре
Клубничное пюре — это не только вкусный соус, но и отличное украшение для тортов. Его можно использовать для бисквитных тортов, чизкейков, тортов "Павлова" и даже десертов без выпечки.
Вариант 1: Жидкая глазурь
Для создания жидкой глазури вылейте охлаждённое пюре на поверхность торта. Это подойдёт для чизкейков и тортов с кремом. Убедитесь, что вы не выходите за края торта.
Вариант 2: Густой джем
Если вы хотите использовать пюре в качестве джема, добавьте растворённый желатин (следуйте инструкции на упаковке) и перемешайте. Затем полейте торт, стараясь закрепить края. Оставьте десерт в холодильнике до полного застывания.
Применение клубничного пюре
Клубничное пюре универсально. Его можно использовать не только для тортов, но и для украшения десертов в чашках и креманках, каши, пельменей и других блюд.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.