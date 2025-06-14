Ваши торты еще никогда не были столь вкусными — секретный джем из клубники сделает их особенными

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — одна из самых любимых ягод, особенно в летний сезон. Вместо того чтобы сразу наслаждаться её вкусом, мы можем приготовить из неё ароматный джем, который станет идеальным украшением для тортов и десертов. В этом рецепте всего три ингредиента, но результат вас точно порадует.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный десерт

Приготовление клубничного пюре

Подготовка клубники: тщательно промойте ягоды, удалите хвостики и нарежьте их небольшими кусочками. Варка: положите клубнику в кастрюлю, добавьте 2 столовые ложки сахара на 500 г ягод. Когда клубника пустит сок, добавьте немного воды и доведите до кипения. Загущение: в отдельной миске смешайте половину чайной ложки загустителя Соламил с небольшим количеством воды до получения однородной массы. Добавьте эту смесь к клубнике и продолжайте варить, пока пюре не достигнет нужной консистенции.

Как сделать клубничный джем для торта?

Клубничное пюре — это не только вкусный соус, но и отличное украшение для тортов. Его можно использовать для бисквитных тортов, чизкейков, тортов "Павлова" и даже десертов без выпечки.

Вариант 1: Жидкая глазурь

Для создания жидкой глазури вылейте охлаждённое пюре на поверхность торта. Это подойдёт для чизкейков и тортов с кремом. Убедитесь, что вы не выходите за края торта.

Вариант 2: Густой джем

Если вы хотите использовать пюре в качестве джема, добавьте растворённый желатин (следуйте инструкции на упаковке) и перемешайте. Затем полейте торт, стараясь закрепить края. Оставьте десерт в холодильнике до полного застывания.

Применение клубничного пюре

Клубничное пюре универсально. Его можно использовать не только для тортов, но и для украшения десертов в чашках и креманках, каши, пельменей и других блюд.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

