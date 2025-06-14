Почему куриные сердечки в скороварке — это идеальный источник белка для вашего рациона

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Куриные сердечки — популярный ингредиент в бразильской кухне, особенно при приготовлении барбекю. Но если их готовить в скороварке, они становятся невероятно нежными и ароматными, что делает их отличным выбором для повседневного использования. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет вкусное, богатое белками блюдо, которое можно быстро и легко приготовить.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain куриные сердечки

История рецепта куриных сердечек в скороварке

Рецепт создан в лучших бразильских традициях, где принято использовать все части курицы, чтобы уменьшить количество отходов и улучшить вкус блюд. Со временем он стал популярным благодаря простоте, быстроте приготовления и сочности, которую обеспечивает давление, пишет receitasdepesos.com.br.

Калорийность куриных сердечек, приготовленных в скороварке

Калории в куриных сердечках, приготовленных в скороварке, могут варьироваться, но в среднем порция содержит около 180 калорий. Это значение зависит от используемых приправ и типа масла.

Ингредиенты

500 г куриных сердечек — богатый источник железа и белка

1 большая луковица, нарезанная кубиками — добавляет вкус и аромат

3 зубчика чеснока, измельченные — усиливают аромат блюда

1 столовая ложка растительного масла — для обжаривания ингредиентов

1 чайная ложка копченой паприки — придает блюда яркий цвет и пикантный вкус

1 лавровый лист — добавляет аромат

Соль и черный молотый перец — по вкусу

½ стакана воды — помогает создать давление и ускоряет процесс приготовления

Пошаговый способ приготовления

Промойте куриные сердечки под проточной водой, удалите лишний жир и прожилки. Разогрейте масло в скороварке и обжарьте нарезанный лук и измельченный чеснок до золотистого цвета. Добавьте куриные сердечки к овощам, тщательно перемешайте, чтобы они начали обжариваться. Затем добавьте копченую паприку, лавровый лист, соль и молотый перец. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Влейте воду, закройте скороварку крышкой и готовьте на пару 15 минут. После выключения огня дайте давлению спасть естественным образом. Затем откройте скороварку и уваривайте блюдо на среднем огне еще 5 минут, чтобы получить более густую консистенцию.

Полезные советы

Маринование : Замаринуйте куриные сердечки в смеси чеснока, лимонного сока и соли на 30 минут перед приготовлением для усиления вкуса.

: Замаринуйте куриные сердечки в смеси чеснока, лимонного сока и соли на 30 минут перед приготовлением для усиления вкуса. Свежая зелень: Добавьте мелко нарезанную зелень, такую как петрушка или кинза, в конце приготовления, чтобы придать блюду свежий аромат.

Рекомендуемые гарниры

Белый или коричневый рис

Салат из свежих овощей

Хрустящий картофель

Картофельное пюре

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Скороварка — бытовой автоклав, разновидность кастрюли с герметично закрывающейся крышкой.

