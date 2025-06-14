Почему куриные сердечки в скороварке — это идеальный источник белка для вашего рациона

Куриные сердечки — популярный ингредиент в бразильской кухне, особенно при приготовлении барбекю. Но если их готовить в скороварке, они становятся невероятно нежными и ароматными, что делает их отличным выбором для повседневного использования. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет вкусное, богатое белками блюдо, которое можно быстро и легко приготовить.
История рецепта куриных сердечек в скороварке
Рецепт создан в лучших бразильских традициях, где принято использовать все части курицы, чтобы уменьшить количество отходов и улучшить вкус блюд. Со временем он стал популярным благодаря простоте, быстроте приготовления и сочности, которую обеспечивает давление, пишет receitasdepesos.com.br.
Калорийность куриных сердечек, приготовленных в скороварке
Калории в куриных сердечках, приготовленных в скороварке, могут варьироваться, но в среднем порция содержит около 180 калорий. Это значение зависит от используемых приправ и типа масла.
Ингредиенты
Пошаговый способ приготовления
Полезные советы
Рекомендуемые гарниры
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Скороварка — бытовой автоклав, разновидность кастрюли с герметично закрывающейся крышкой.
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