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Попробуйте тесто для блинов за 5 минут: простая формула для идеального завтрака

2:59
Еда

Блины — это универсальное блюдо, которое легко готовить и можно подавать с разными начинками, будь то соленые или сладкие. Они подходят для быстрого перекуса, сытного завтрака или особого ужина. В этой статье мы расскажем, как приготовить воздушное, нежное и вкусное тесто для блинов.

блины
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
блины

Блины существуют с древних времен и популярны во многих культурах. Их корни уходят в Средневековье в Европе, где блины готовили из муки, молока и яиц. В Бразилии это блюдо тоже очень популярно, его часто подают с разнообразными начинками и соусами, пишет receitasdepesos.com.br.

Калорийность теста для блинов

Калорийность блинов зависит от ингредиентов. В среднем, 100 граммов теста содержат около 150-180 калорий, не считая начинки.

Ингредиенты для идеального теста

  • 1 стакан пшеничной муки — основа, придающая тесту структуру.
  • 1 стакан молока — делает тесто воздушным.
  • 1 яйцо — связывает ингредиенты и улучшает текстуру.
  • Соль — щепотка для усиления вкуса.
  • 1 столовая ложка растительного или сливочного масла — добавляет мягкость и предотвращает прилипание к сковороде.

Необходимый инвентарь

  • Блендер или глубокая миска с венчиком.
  • Сковорода с антипригарным покрытием.
  • Половник.
  • Лопатка для переворачивания блинов.

Приготовление теста

  1. Взбейте в блендере молоко, яйцо, муку, соль и масло до получения однородной массы. Можно также смешать ингредиенты вручную венчиком.
  2. Если у вас есть время, оставьте тесто на 10 минут. Это сделает его более однородным и воздушным.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее маслом.
  4. Вылейте немного теста в центр и распределите круговыми движениями. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Повторяйте процесс, пока не закончится тесто.

Полезные советы

  • Для более легкого теста замените половину пшеничной муки овсяной или цельнозерновой.
  • Чтобы сделать блины сладкими, добавьте в тесто 1 столовую ложку сахара и &frac12 чайной ложки ванильного экстракта.
  • Всегда используйте хорошо разогретую сковороду с антипригарным покрытием, чтобы блины не прилипали.

Идеи для начинок

  • Соленые начинки: курица с сыром, говяжий фарш с соусом, ветчина с сыром.
  • Сладкие начинки: вареная сгущёнка, нутелла, бананы с корицей, фруктовые джемы.
  • Соусы: томатный, сливочный, медовый, шоколадный.

Эти простые советы помогут вам приготовить идеальные блины, которые порадуют вас и ваших близких.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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