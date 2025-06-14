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Секрет экономии на пикниках: как 77% россиян укладываются в бюджет

1:39
Еда

Согласно опросу сервиса "Пакет" от X5, 84% россиян любят устраивать пикники. В исследовании приняли участие более тысячи человек.

Пикник
Фото: commons.wikimedia.org by Cpon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пикник

Большинство опрошенных (94%) не тратят на пикник больше 5 тысяч рублей. Треть респондентов (33%) укладываются в 2-3 тысячи рублей, 29% — в 1-2 тысячи, 20% — в 3-5 тысяч, а 10% тратят менее 1 тысячи рублей. Только 6% готовы выделить на пикник более 5 тысяч рублей.

77% участников стараются экономить на пикниках. 40% покупают продукты по акциям, 32% используют программы лояльности и кешбэк, а каждый двадцатый (5%) делает оптовые закупки товаров длительного хранения на весь сезон, сообщает Газета.Ru.

Самыми популярными блюдами для пикника стали горячие блюда (37%), фастфуд (25%) и салаты с закусками (20%). 23% выбрали алкоголь, а 20% — соки и газированные напитки.

Треть респондентов (33%) предпочитают покупать продукты в супермаркете, отдавая предпочтение тем, что удобно есть на ходу. 31% готовят еду дома и берут её с собой, 18% заказывают блюда навынос из кафе или ресторана, и 10% покупают готовые блюда в магазине.

Чаще всего пикники устраивают за городом (43%) или у водоёма (26%). Большинство опрошенных (63%) предпочитают проводить время с семьёй, а 36% — с друзьями.

Уточнения

Пикни́к (фр. pique-nique) — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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