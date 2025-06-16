Мясо, специи и немного магии — вот как рождается настоящая домашняя колбаса

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Сделать настоящую колбасу своими руками — мечта любого мясоеда. А с рулькой всё становится проще, чем кажется. Вам не нужен профессиональный цех — только немного терпения, хорошее мясо и правильные специи. В итоге — розовая, ароматная, сочная колбаса, которая легко конкурирует с магазинными деликатесами.

Фото: commons.wikimedia.org by torange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Домашняя колбаса

Что нужно на 10 порций

Свиная рулька — 4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Свиная черева — по ситуации

Нитритная соль — 1,5% от веса мяса

Соль, перец, паприка, кориандр, чесночный порошок, лавровый лист, перец горошком — по вкусу

Как готовить

1. Подготовьте рульки

Опалите щетину, зачистите кожу, залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа.

2. Варите бульон

Снимите мясо, кости и кожу варите 2 часа с луком в шелухе, перцем, лавровым листом.

3. Подготовьте фарш

Нарежьте мясо, приправьте специями, добавьте нитритную соль, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на сутки.

4. Измельчите и замесите

Фарш пропустите через мясорубку, добавьте остывший бульон (150 мл на 1 кг фарша), вымешайте и охладите.

5. Формируйте колбасу

Набейте череву, перевяжите шпагатом, проколите и дайте полежать в холодильнике.

6. Запекайте

Сверните в улитку, запекайте в рукаве при 80 °C до внутренней температуры 75-77 °C.

7. Храните правильно

В холодильнике — до недели. Дольше — только в вакууме и морозилке.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.



