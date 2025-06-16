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Мясо, специи и немного магии — вот как рождается настоящая домашняя колбаса

1:51
Еда

Сделать настоящую колбасу своими руками — мечта любого мясоеда. А с рулькой всё становится проще, чем кажется. Вам не нужен профессиональный цех — только немного терпения, хорошее мясо и правильные специи. В итоге — розовая, ароматная, сочная колбаса, которая легко конкурирует с магазинными деликатесами.

Домашняя колбаса
Фото: commons.wikimedia.org by torange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Домашняя колбаса

Что нужно на 10 порций

  • Свиная рулька — 4 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Свиная черева — по ситуации

  • Нитритная соль — 1,5% от веса мяса

  • Соль, перец, паприка, кориандр, чесночный порошок, лавровый лист, перец горошком — по вкусу

Как готовить

1. Подготовьте рульки
Опалите щетину, зачистите кожу, залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа.

2. Варите бульон
Снимите мясо, кости и кожу варите 2 часа с луком в шелухе, перцем, лавровым листом.

3. Подготовьте фарш
Нарежьте мясо, приправьте специями, добавьте нитритную соль, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на сутки.

4. Измельчите и замесите
Фарш пропустите через мясорубку, добавьте остывший бульон (150 мл на 1 кг фарша), вымешайте и охладите.

5. Формируйте колбасу
Набейте череву, перевяжите шпагатом, проколите и дайте полежать в холодильнике.

6. Запекайте
Сверните в улитку, запекайте в рукаве при 80 °C до внутренней температуры 75-77 °C.

7. Храните правильно
В холодильнике — до недели. Дольше — только в вакууме и морозилке.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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