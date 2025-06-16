Мясо, специи и немного магии — вот как рождается настоящая домашняя колбаса

Сделать настоящую колбасу своими руками — мечта любого мясоеда. А с рулькой всё становится проще, чем кажется. Вам не нужен профессиональный цех — только немного терпения, хорошее мясо и правильные специи. В итоге — розовая, ароматная, сочная колбаса, которая легко конкурирует с магазинными деликатесами.
Свиная рулька — 4 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Свиная черева — по ситуации
Нитритная соль — 1,5% от веса мяса
Соль, перец, паприка, кориандр, чесночный порошок, лавровый лист, перец горошком — по вкусу
1. Подготовьте рульки
Опалите щетину, зачистите кожу, залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа.
2. Варите бульон
Снимите мясо, кости и кожу варите 2 часа с луком в шелухе, перцем, лавровым листом.
3. Подготовьте фарш
Нарежьте мясо, приправьте специями, добавьте нитритную соль, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на сутки.
4. Измельчите и замесите
Фарш пропустите через мясорубку, добавьте остывший бульон (150 мл на 1 кг фарша), вымешайте и охладите.
5. Формируйте колбасу
Набейте череву, перевяжите шпагатом, проколите и дайте полежать в холодильнике.
6. Запекайте
Сверните в улитку, запекайте в рукаве при 80 °C до внутренней температуры 75-77 °C.
7. Храните правильно
В холодильнике — до недели. Дольше — только в вакууме и морозилке.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
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