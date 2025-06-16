Гости на пороге? Эти конвертики с сыром и колбасой выручат за 20 минут

Бывают дни, когда хочется чего-то простого, сытного и домашнего — без сложных замесов и лишнего шума. Эти хрустящие слоеные "конвертики" с колбасой и сыром — именно тот случай. Подавайте к бульону или с чаем, берите с собой или ешьте прямо с противня — вкусно будет в любом случае.
Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
Варёные яйца — 2 шт.
Колбаса (молочная) — 130 г
Твёрдый сыр — 120 г
Петрушка — немного, для вкуса
Чёрный перец — по вкусу
Яйцо + вода — для смазывания
1. Разморозьте тесто правильно
Переложите его из морозилки в холодильник и оставьте на ночь. Так оно не потеряет слоистость, и "конвертики" будут воздушными.
2. Подготовьте начинку
Отварите яйца вкрутую (10 минут), остудите, очистите и порубите. Колбасу нарежьте кубиками, сыр — так же или натрите. Зелень мелко порубите. Всё смешайте в миске, приправьте перцем — соли хватит от сыра и колбасы.
3. Сформируйте конвертики
Тесто немного раскатайте в одном направлении и нарежьте на квадраты. В центр каждого положите начинку. Сложите углы к центру крест-накрест, защипнув края.
4. Отправьте в духовку
Смажьте взболтанным яйцом с ложкой воды. Выпекайте при 200 °C 15-20 минут — пока не станут золотистыми и румяными.
Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.
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