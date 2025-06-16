Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зуд купальщика атакует: где в России подстерегает опасный паразит
Седан без понтов, но с комфортом: новая Toyota оказалась дешевле, чем ожидали
Гимнастика для беременных по триместрам: как двигаться с комфортом и готовиться к родам
Кино умирает: Дакота Джонсон раскрыла правду о том, что убивает Голливуд
Секреты Эльбы: гид по 5 самым захватывающим приключениям на острове мечты
Больше хлопот, чем цветов: растения, которым не место на даче
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Прохлада с побочным эффектом: техника, от которой хочется чихать
Пенкой не спасти: почему SPF остаётся на лице даже после умывания

Гости на пороге? Эти конвертики с сыром и колбасой выручат за 20 минут

1:38
Еда

Бывают дни, когда хочется чего-то простого, сытного и домашнего — без сложных замесов и лишнего шума. Эти хрустящие слоеные "конвертики" с колбасой и сыром — именно тот случай. Подавайте к бульону или с чаем, берите с собой или ешьте прямо с противня — вкусно будет в любом случае.

Самосы
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосы

Что понадобится (на 4 порции)

  • Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г

  • Варёные яйца — 2 шт.

  • Колбаса (молочная) — 130 г

  • Твёрдый сыр — 120 г

  • Петрушка — немного, для вкуса

  • Чёрный перец — по вкусу

  • Яйцо + вода — для смазывания

Как приготовить

1. Разморозьте тесто правильно
Переложите его из морозилки в холодильник и оставьте на ночь. Так оно не потеряет слоистость, и "конвертики" будут воздушными.

2. Подготовьте начинку
Отварите яйца вкрутую (10 минут), остудите, очистите и порубите. Колбасу нарежьте кубиками, сыр — так же или натрите. Зелень мелко порубите. Всё смешайте в миске, приправьте перцем — соли хватит от сыра и колбасы.

3. Сформируйте конвертики
Тесто немного раскатайте в одном направлении и нарежьте на квадраты. В центр каждого положите начинку. Сложите углы к центру крест-накрест, защипнув края.

4. Отправьте в духовку
Смажьте взболтанным яйцом с ложкой воды. Выпекайте при 200 °C 15-20 минут — пока не станут золотистыми и румяными.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Недвижимость
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Россия получает реальный шанс сломить сопротивление ВСУ и завершить СВО Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Мясо, специи и немного магии — вот как рождается настоящая домашняя колбаса
Пушистый конфликт в доме: кого лучше брать — кота или кошку
Пять лет забвения: как семья планирует вернуть устричный бизнес на мировой уровень
Когда поливать томаты — утром или вечером? Ответ не такой очевидный
Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от российских нефти и газа
От лобстеров до чипсов: как питание Прохора Шаляпина привело его в больницу
Компьютер с наноматериалами: как создается электроника будущего
Фрукты под подозрением: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе
Стекло в духовке грязное? Этот трюк заставит его сиять без разбора
Самая счастливая жена: Аврору Кибу заподозрили в попытках скрыть разрыв с Григорием Лепсом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.