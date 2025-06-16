Гости на пороге? Эти конвертики с сыром и колбасой выручат за 20 минут

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывают дни, когда хочется чего-то простого, сытного и домашнего — без сложных замесов и лишнего шума. Эти хрустящие слоеные "конвертики" с колбасой и сыром — именно тот случай. Подавайте к бульону или с чаем, берите с собой или ешьте прямо с противня — вкусно будет в любом случае.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самосы

Что понадобится (на 4 порции)

Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г

Варёные яйца — 2 шт.

Колбаса (молочная) — 130 г

Твёрдый сыр — 120 г

Петрушка — немного, для вкуса

Чёрный перец — по вкусу

Яйцо + вода — для смазывания

Как приготовить

1. Разморозьте тесто правильно

Переложите его из морозилки в холодильник и оставьте на ночь. Так оно не потеряет слоистость, и "конвертики" будут воздушными.

2. Подготовьте начинку

Отварите яйца вкрутую (10 минут), остудите, очистите и порубите. Колбасу нарежьте кубиками, сыр — так же или натрите. Зелень мелко порубите. Всё смешайте в миске, приправьте перцем — соли хватит от сыра и колбасы.

3. Сформируйте конвертики

Тесто немного раскатайте в одном направлении и нарежьте на квадраты. В центр каждого положите начинку. Сложите углы к центру крест-накрест, защипнув края.

4. Отправьте в духовку

Смажьте взболтанным яйцом с ложкой воды. Выпекайте при 200 °C 15-20 минут — пока не станут золотистыми и румяными.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.

