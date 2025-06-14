Кулинарная горка счастья: торт Муравейник из детства, за который благодарят все, кто попробовал

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Наверняка вы слышали о знаменитом торте "Муравейник" — лакомстве, которое родом из детства. Этот десерт с легкостью может соперничать с кондитерскими изделиями: он нежный, сладкий, ароматный и, главное, готовится без духовки.

Фото: Designed be Freepik by vecstock is licensed under Public domian Конвекционная печь

Почему "лайт"-версия

Этот вариант — упрощённый и легкий, но вкус сохраняется на высшем уровне. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия — идеальный выбор для занятых сладкоежек и неожиданных гостей.

Что потребуется:

Песочное печенье (500 г, подойдут "Юбилейное" или "Мария")

Сливочное масло — 200 г

Сгущёнка — 1 банка

По желанию: грецкие орехи (100 г), какао или тёртый шоколад для украшения

Как готовить: пошагово

1. Подготовка основы

Измельчите печенье вручную или в блендере. Оставьте несколько крупных кусков — они придадут текстуру.

2. Варим крем

Растопите масло и соедините его со сгущёнкой до однородности. Хотите легкую карамельную нотку? Добавьте 1-2 ч. л. какао-порошка.

3. Смешиваем

Соедините печенье и крем. При желании добавьте грецкие орехи. Всё тщательно перемешайте.

4. Формируем "муравейник"

Выложите массу на блюдо и придайте форму горки. Уплотните ложкой или руками.

5. Украшаем

Посыпьте тёртым шоколадом или какао. Готово!

Десерт, к которому просят добавку

Торт лучше всего немного охладить. А потом — подавайте с чаем, кофе или… просто так. Готовьтесь: ваши гости будут просить рецепт!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

