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Кулинарная горка счастья: торт Муравейник из детства, за который благодарят все, кто попробовал

1:47
Еда

Наверняка вы слышали о знаменитом торте "Муравейник" — лакомстве, которое родом из детства. Этот десерт с легкостью может соперничать с кондитерскими изделиями: он нежный, сладкий, ароматный и, главное, готовится без духовки.

Конвекционная печь
Фото: Designed be Freepik by vecstock is licensed under Public domian
Конвекционная печь

Почему "лайт"-версия

Этот вариант — упрощённый и легкий, но вкус сохраняется на высшем уровне. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия — идеальный выбор для занятых сладкоежек и неожиданных гостей.

Что потребуется:

  • Песочное печенье (500 г, подойдут "Юбилейное" или "Мария")

  • Сливочное масло — 200 г

  • Сгущёнка — 1 банка

  • По желанию: грецкие орехи (100 г), какао или тёртый шоколад для украшения

Как готовить: пошагово

1. Подготовка основы

Измельчите печенье вручную или в блендере. Оставьте несколько крупных кусков — они придадут текстуру.

2. Варим крем

Растопите масло и соедините его со сгущёнкой до однородности. Хотите легкую карамельную нотку? Добавьте 1-2 ч. л. какао-порошка.

3. Смешиваем

Соедините печенье и крем. При желании добавьте грецкие орехи. Всё тщательно перемешайте.

4. Формируем "муравейник"

Выложите массу на блюдо и придайте форму горки. Уплотните ложкой или руками.

5. Украшаем

Посыпьте тёртым шоколадом или какао. Готово!

Десерт, к которому просят добавку

Торт лучше всего немного охладить. А потом — подавайте с чаем, кофе или… просто так. Готовьтесь: ваши гости будут просить рецепт!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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