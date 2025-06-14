Кулинарная горка счастья: торт Муравейник из детства, за который благодарят все, кто попробовал

Наверняка вы слышали о знаменитом торте "Муравейник" — лакомстве, которое родом из детства. Этот десерт с легкостью может соперничать с кондитерскими изделиями: он нежный, сладкий, ароматный и, главное, готовится без духовки.
Этот вариант — упрощённый и легкий, но вкус сохраняется на высшем уровне. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия — идеальный выбор для занятых сладкоежек и неожиданных гостей.
Песочное печенье (500 г, подойдут "Юбилейное" или "Мария")
Сливочное масло — 200 г
Сгущёнка — 1 банка
По желанию: грецкие орехи (100 г), какао или тёртый шоколад для украшения
Измельчите печенье вручную или в блендере. Оставьте несколько крупных кусков — они придадут текстуру.
Растопите масло и соедините его со сгущёнкой до однородности. Хотите легкую карамельную нотку? Добавьте 1-2 ч. л. какао-порошка.
Соедините печенье и крем. При желании добавьте грецкие орехи. Всё тщательно перемешайте.
Выложите массу на блюдо и придайте форму горки. Уплотните ложкой или руками.
Посыпьте тёртым шоколадом или какао. Готово!
Торт лучше всего немного охладить. А потом — подавайте с чаем, кофе или… просто так. Готовьтесь: ваши гости будут просить рецепт!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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