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Сочная, как будто из ресторана: курица в этом маринаде больше никогда не будет сухой

1:42
Еда

Куриные бедра — блюдо простое, но не всегда безупречное. Часто они выходят сухими или безвкусными, особенно если пренебречь одним критически важным шагом - маринованием.

Куриный окорочок
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриный окорочок

Йогурт и лимон — это не просто вкусовые добавки, а ключ к нежности и сочности. Йогурт мягко разрушает белки, делая мясо тающим, а лимонный сок придаёт освежающий баланс и помогает приправам проникнуть вглубь.

Ингредиенты для маринада

  • 4-6 куриных бедер (с кожей и костью)

  • 150 мл натурального йогурта

  • 2 ст. ложки оливкового масла

  • 2 зубчика чеснока (раздавить)

  • 1 ч. ложка сладкой паприки

  • 1 ч. ложка сушеного орегано

  • Соль и черный перец по вкусу

  • 1 ст. ложка лимонного сока

Подготовка и маринование

Сделайте неглубокие надрезы на мякоти (не на коже), чтобы маринад проникал глубже. Смешайте все ингредиенты, залейте курицу, оставьте минимум на 2 часа, лучше на ночь.

Идеальная обжарка и запекание

Перед запеканием дайте мясу согреться до комнатной температуры. Обжарьте бедра на сковороде кожей вниз 5-7 минут, затем переверните и обжарьте ещё 2 минуты. Переместите в духовку, разогретую до 200°C, и запекайте 20-25 минут.

Хруст снаружи, сочность внутри

Дайте мясу "отдохнуть" 5 минут. Благодаря йогуртовому маринаду, бедра получаются невероятно нежными, а кожица — золотистой и хрустящей, как в ресторане.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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