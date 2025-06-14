Сочная, как будто из ресторана: курица в этом маринаде больше никогда не будет сухой

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные бедра — блюдо простое, но не всегда безупречное. Часто они выходят сухими или безвкусными, особенно если пренебречь одним критически важным шагом - маринованием.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриный окорочок

Йогурт и лимон — это не просто вкусовые добавки, а ключ к нежности и сочности. Йогурт мягко разрушает белки, делая мясо тающим, а лимонный сок придаёт освежающий баланс и помогает приправам проникнуть вглубь.

Ингредиенты для маринада

4-6 куриных бедер (с кожей и костью)

150 мл натурального йогурта

2 ст. ложки оливкового масла

2 зубчика чеснока (раздавить)

1 ч. ложка сладкой паприки

1 ч. ложка сушеного орегано

Соль и черный перец по вкусу

1 ст. ложка лимонного сока

Подготовка и маринование

Сделайте неглубокие надрезы на мякоти (не на коже), чтобы маринад проникал глубже. Смешайте все ингредиенты, залейте курицу, оставьте минимум на 2 часа, лучше на ночь.

Идеальная обжарка и запекание

Перед запеканием дайте мясу согреться до комнатной температуры. Обжарьте бедра на сковороде кожей вниз 5-7 минут, затем переверните и обжарьте ещё 2 минуты. Переместите в духовку, разогретую до 200°C, и запекайте 20-25 минут.

Хруст снаружи, сочность внутри

Дайте мясу "отдохнуть" 5 минут. Благодаря йогуртовому маринаду, бедра получаются невероятно нежными, а кожица — золотистой и хрустящей, как в ресторане.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

