Сочная, как будто из ресторана: курица в этом маринаде больше никогда не будет сухой

Куриные бедра — блюдо простое, но не всегда безупречное. Часто они выходят сухими или безвкусными, особенно если пренебречь одним критически важным шагом - маринованием.
Йогурт и лимон — это не просто вкусовые добавки, а ключ к нежности и сочности. Йогурт мягко разрушает белки, делая мясо тающим, а лимонный сок придаёт освежающий баланс и помогает приправам проникнуть вглубь.
4-6 куриных бедер (с кожей и костью)
150 мл натурального йогурта
2 ст. ложки оливкового масла
2 зубчика чеснока (раздавить)
1 ч. ложка сладкой паприки
1 ч. ложка сушеного орегано
Соль и черный перец по вкусу
1 ст. ложка лимонного сока
Сделайте неглубокие надрезы на мякоти (не на коже), чтобы маринад проникал глубже. Смешайте все ингредиенты, залейте курицу, оставьте минимум на 2 часа, лучше на ночь.
Перед запеканием дайте мясу согреться до комнатной температуры. Обжарьте бедра на сковороде кожей вниз 5-7 минут, затем переверните и обжарьте ещё 2 минуты. Переместите в духовку, разогретую до 200°C, и запекайте 20-25 минут.
Дайте мясу "отдохнуть" 5 минут. Благодаря йогуртовому маринаду, бедра получаются невероятно нежными, а кожица — золотистой и хрустящей, как в ресторане.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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