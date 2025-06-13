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Хруст без капли масла: как получить картофель с идеальной корочкой без жира и фритюра

2:19
Еда

Кажется невозможным — получить золотистую, хрустящую корочку без капли масла. Но всё дело не в жире, а в грамотной подготовке картофеля. Этот способ перевернёт ваше представление о жарке!

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Шаг 1. Избавьтесь от крахмала

Нарежьте картофель как обычно и тщательно промойте в холодной воде. Не просто ополосните — промывайте до тех пор, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Это удалит излишки крахмала, которые мешают образованию корочки.

Шаг 2. На пар, не в кипяток

Следующий этап — паровая обработка. Отварите картофель на пару до состояния "едва мягкий". Он должен быть прогрет изнутри, но держать форму и не разваливаться. Это обеспечит мягкость внутри при жарке.

Шаг 3. Просушка до последней капли

Разложите ломтики на бумажных полотенцах или тканевой салфетке. Важно высушить поверхность картофеля максимально — именно это даст хруст, а не мокрую кожицу.

Шаг 4. Жарка без масла: магия начинается

Разогрейте сухую сковороду с толстым дном. Картофель выкладывайте одним слоем. Не добавляйте масла! Дайте кусочкам немного подсохнуть и прихватиться.

Через пару минут сбрызните водой из пульверизатора или налейте чайную ложку воды рядом с картошкой, затем накройте крышкой на 1-2 минуты — пусть пар проникнет внутрь.

Шаг 5. Хруст под крышкой

После этого снимите крышку и жарьте без неё, позволяя влаге испариться. Переворачивайте аккуратно. Вы заметите, как картошка начинает покрываться золотистой коркой, пузырчатой и хрустящей.

Шаг 6. Соль в конце

Солите и добавляйте специи уже в самом конце. Иначе они потянут влагу и помешают образованию корки.

Результат, за который стоит побороться

Картофель получается с нежной, чуть влажной сердцевиной и по-настоящему хрустящей оболочкой. Без масла, но с полным вкусом. Идеальный вариант для тех, кто хочет сократить жир в рационе, но не готов жертвовать текстурой.

Уточнения

Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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