Пузырчатый бортик и хрустящий край: домашнее тесто, как в итальянской пиццерии

Сыр, соус, колбаски и базилик — всё это вкусно. Но без правильного теста ваша пицца — просто лепешка с начинкой. Именно тесто делает пиццу пиццей, а не бутербродом.
Настоящее пицца-тесто — это не "всё смешал и готово". Здесь работают дрожжи, мука и… терпение. Быстрые рецепты дают быстрый, но посредственный результат. А вот если дать тесту время, оно ответит благодарностью: вкусом, текстурой, ароматом.
500 г муки с высоким содержанием белка
325 мл тёплой воды
7 г сухих дрожжей
1 ч. л. сахара
1,5 ч. л. соли
1 ст. л. оливкового масла
Первый - активация дрожжей: растворите их с сахаром в воде и дайте подняться шапке.
Второй - двойная расстойка: после первого подъема теста обязательно обомните его и дайте подняться второй раз. Именно этот шаг делает тесто ароматным, эластичным и пузырчатым.
10 минут руками. Да, это утомительно, но именно это создаёт структуру. Липнет? Добавляйте муку понемногу. Главное — не пересушить тесто.
После второго подъема дайте тесту ещё немного отдохнуть. Это расслабит клейковину — и оно будет раскатываться, как по маслу. Не выдавливайте воздух по краям — пусть он останется внутри, чтобы бортики были пузырчатыми и хрустящими.
Разогрейте духовку до максимума с пицца-камнем или перевернутым противнем. Пиццу нужно выпекать на очень горячей поверхности — это даёт корочку и "пятнышки жара". Не перегружайте начинкой и действуйте быстро!
Пиццерия — это ресторан, специализирующийся на пицце.
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