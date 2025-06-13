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Пузырчатый бортик и хрустящий край: домашнее тесто, как в итальянской пиццерии

2:03
Еда

Сыр, соус, колбаски и базилик — всё это вкусно. Но без правильного теста ваша пицца — просто лепешка с начинкой. Именно тесто делает пиццу пиццей, а не бутербродом.

Пицца
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца

Не спешите: тесто любит время

Настоящее пицца-тесто — это не "всё смешал и готово". Здесь работают дрожжи, мука и… терпение. Быстрые рецепты дают быстрый, но посредственный результат. А вот если дать тесту время, оно ответит благодарностью: вкусом, текстурой, ароматом.

Ингредиенты, которые работают

  • 500 г муки с высоким содержанием белка

  • 325 мл тёплой воды

  • 7 г сухих дрожжей

  • 1 ч. л. сахара

  • 1,5 ч. л. соли

  • 1 ст. л. оливкового масла

Два секрета, которые повара не афишируют

Первый - активация дрожжей: растворите их с сахаром в воде и дайте подняться шапке.
Второй - двойная расстойка: после первого подъема теста обязательно обомните его и дайте подняться второй раз. Именно этот шаг делает тесто ароматным, эластичным и пузырчатым.

Как замешивать правильно

10 минут руками. Да, это утомительно, но именно это создаёт структуру. Липнет? Добавляйте муку понемногу. Главное — не пересушить тесто.

Секрет идеального бортика

После второго подъема дайте тесту ещё немного отдохнуть. Это расслабит клейковину — и оно будет раскатываться, как по маслу. Не выдавливайте воздух по краям — пусть он останется внутри, чтобы бортики были пузырчатыми и хрустящими.

Хитрость выпечки

Разогрейте духовку до максимума с пицца-камнем или перевернутым противнем. Пиццу нужно выпекать на очень горячей поверхности — это даёт корочку и "пятнышки жара". Не перегружайте начинкой и действуйте быстро!

Уточнения

Пиццерия — это ресторан, специализирующийся на пицце.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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