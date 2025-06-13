Пузырчатый бортик и хрустящий край: домашнее тесто, как в итальянской пиццерии

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр, соус, колбаски и базилик — всё это вкусно. Но без правильного теста ваша пицца — просто лепешка с начинкой. Именно тесто делает пиццу пиццей, а не бутербродом.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца

Не спешите: тесто любит время

Настоящее пицца-тесто — это не "всё смешал и готово". Здесь работают дрожжи, мука и… терпение. Быстрые рецепты дают быстрый, но посредственный результат. А вот если дать тесту время, оно ответит благодарностью: вкусом, текстурой, ароматом.

Ингредиенты, которые работают

500 г муки с высоким содержанием белка

325 мл тёплой воды

7 г сухих дрожжей

1 ч. л. сахара

1,5 ч. л. соли

1 ст. л. оливкового масла

Два секрета, которые повара не афишируют

Первый - активация дрожжей: растворите их с сахаром в воде и дайте подняться шапке.

Второй - двойная расстойка: после первого подъема теста обязательно обомните его и дайте подняться второй раз. Именно этот шаг делает тесто ароматным, эластичным и пузырчатым.

Как замешивать правильно

10 минут руками. Да, это утомительно, но именно это создаёт структуру. Липнет? Добавляйте муку понемногу. Главное — не пересушить тесто.

Секрет идеального бортика

После второго подъема дайте тесту ещё немного отдохнуть. Это расслабит клейковину — и оно будет раскатываться, как по маслу. Не выдавливайте воздух по краям — пусть он останется внутри, чтобы бортики были пузырчатыми и хрустящими.

Хитрость выпечки

Разогрейте духовку до максимума с пицца-камнем или перевернутым противнем. Пиццу нужно выпекать на очень горячей поверхности — это даёт корочку и "пятнышки жара". Не перегружайте начинкой и действуйте быстро!

Уточнения

Пиццерия — это ресторан, специализирующийся на пицце.

