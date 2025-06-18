Выкинули кожуру, а съели всё, что на ней было: зачем мыть бананы даже перед очисткой

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется нелогичным: кожуру банана никто не ест — так зачем его мыть? Но нутрициолог Юлия Попова утверждает: пренебрежение этим простым действием может стоить вам проблем с ЖКТ. И банан тут не исключение, а скорее — типичный пример.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain банан

Грязь с кожуры легко переходит внутрь

Мы чистим банан руками. Или ножом. А значит, всё, что было на поверхности, может попасть на мякоть. По словам Поповой, даже очищаемые фрукты нужно мыть, иначе вся грязь и химия «переезжают» в рот вместе с фруктом.

На кожуре бананов может быть:

Пестициды и консерванты, которыми их обрабатывают при перевозке

Воски, удерживающие влагу

Патогены, включая кишечную палочку и паразитов

И всё это остаётся на руках — или на ноже. Результат: инфекция, отравление, проблемы с пищеварением.

Что ещё нужно мыть, даже если не едите кожуру

По словам эксперта, бананы — не единственные.

В этот список входят:

Киви

Апельсины и лимоны

Мандарины, грейпфруты

Даже если не планируете есть кожуру — мойте всё, что держите в руках перед едой.

Уточнения

Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных. П

