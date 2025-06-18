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Выкинули кожуру, а съели всё, что на ней было: зачем мыть бананы даже перед очисткой

1:11
Еда

Кажется нелогичным: кожуру банана никто не ест — так зачем его мыть? Но нутрициолог Юлия Попова утверждает: пренебрежение этим простым действием может стоить вам проблем с ЖКТ. И банан тут не исключение, а скорее — типичный пример.

банан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
банан

Грязь с кожуры легко переходит внутрь

Мы чистим банан руками. Или ножом. А значит, всё, что было на поверхности, может попасть на мякоть. По словам Поповой, даже очищаемые фрукты нужно мыть, иначе вся грязь и химия «переезжают» в рот вместе с фруктом.

На кожуре бананов может быть:

  • Пестициды и консерванты, которыми их обрабатывают при перевозке

  • Воски, удерживающие влагу

  • Патогены, включая кишечную палочку и паразитов

И всё это остаётся на руках — или на ноже. Результат: инфекция, отравление, проблемы с пищеварением.

Что ещё нужно мыть, даже если не едите кожуру

По словам эксперта, бананы — не единственные.

В этот список входят:

  • Киви

  • Апельсины и лимоны

  • Мандарины, грейпфруты

Даже если не планируете есть кожуру — мойте всё, что держите в руках перед едой.

Уточнения

Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных. П

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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