Выкинули кожуру, а съели всё, что на ней было: зачем мыть бананы даже перед очисткой

Кажется нелогичным: кожуру банана никто не ест — так зачем его мыть? Но нутрициолог Юлия Попова утверждает: пренебрежение этим простым действием может стоить вам проблем с ЖКТ. И банан тут не исключение, а скорее — типичный пример.
Мы чистим банан руками. Или ножом. А значит, всё, что было на поверхности, может попасть на мякоть. По словам Поповой, даже очищаемые фрукты нужно мыть, иначе вся грязь и химия «переезжают» в рот вместе с фруктом.
На кожуре бананов может быть:
Пестициды и консерванты, которыми их обрабатывают при перевозке
Воски, удерживающие влагу
Патогены, включая кишечную палочку и паразитов
И всё это остаётся на руках — или на ноже. Результат: инфекция, отравление, проблемы с пищеварением.
По словам эксперта, бананы — не единственные.
В этот список входят:
Киви
Апельсины и лимоны
Мандарины, грейпфруты
Даже если не планируете есть кожуру — мойте всё, что держите в руках перед едой.
Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных. П
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