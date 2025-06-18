Никакой фритюрницы и литров масла: как сделать идеальную хрустящую картошку с паром и терпением

Забудьте про сковородку, плывущую в масле, и бумажные полотенца, впитывающие жир. Хрустящая золотистая картошка возможна и без лишнего масла — нужно лишь немного терпения и правильная последовательность.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая картошка

Секрет — не в жарке, а в подготовке

Нарежьте картофель как обычно: дольками или ломтиками — кому как нравится. Промойте в холодной воде — не просто сполосните, а меняйте воду до прозрачности. Это удалит лишний крахмал и обеспечит хруст. Прогрейте на пару: ломтики должны стать едва мягкими, но не разваливаться. Мы «готовим» сердцевину, не теряя форму.

Сушка — критически важный шаг

Разложите горячий картофель на полотенце или бумагу, дайте полностью обсохнуть. Поверхность должна быть максимально сухой — только так получится та самая корочка.

Жарим — но почти без масла

Разогрейте с ухую (!) сковороду с толстым дном. Она должна быть очень горячей.

Выложите картофель одним слоем, без куч и слоёв.

Не лейте масло! Просто дайте ломтикам немного «схватиться».

Через 2–3 минуты слегка сбрызните водой из пульверизатора или налейте каплю рядом.

Накройте крышкой на пару минут — пар сделает середину нежной.

Снимите крышку и жарьте до хрустящей корочки, переворачивая осторожно.

Финишные штрихи

Соль и специи — только в конце! Если добавить раньше, они вытянут влагу, и картофель получится вялым.

Результат: звонкая корочка снаружи, нежная мякоть внутри, почти без жира. Тот самый эффект «фритюра без масла», о котором мечтают все, кто любит картошку — но не любит чистить сковороду.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). Фри (фр. frit — «жареный») означает «изжаренный в большом количестве жира до образования румяной корочки».

