Мука не нужна, тесто не нужно — только лаваш: рецепт быстрых и хрустящих оладий на завтрак

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Забыли про хлеб или не хочется возиться с тестом? Попробуйте приготовить оладьи из лаваша — это быстрый, вкусный и очень необычный завтрак. Минимум ингредиентов, никаких замесов, а результат — как будто вы стояли у плиты полчаса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш

Что нужно:

Лаваш — 2 листа

Яйца — 2 шт.

Молоко — 50 мл

Сыр — 50 г

Соль — по вкусу

Масло растительное — 2 ст. л.

По желанию: зелень, паприка, чеснок — кто как любит

Как готовить:

Лаваш нарежьте квадратиками или полосками — чтобы легко впитывали смесь. В миске взбейте яйца, молоко и соль. Добавьте натёртый сыр. Опустите кусочки лаваша в смесь на несколько секунд — не дольше! Главное — не дать им расползтись. Разогрейте сковороду, налейте масло. Обжаривайте лавашные "оладьи" по 2 минуты с каждой стороны — до золотистой корочки.

Лайфхаки:

Лаваш должен быть мягким, не слишком тонким — иначе потеряет форму.

Добавьте зелень или специи — и получите десятки вариантов из одного рецепта.

Отличный способ пристроить остатки лаваша, сыра и даже вчерашнюю зелень.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



