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Мука не нужна, тесто не нужно — только лаваш: рецепт быстрых и хрустящих оладий на завтрак

1:16
Еда

Забыли про хлеб или не хочется возиться с тестом? Попробуйте приготовить оладьи из лаваша — это быстрый, вкусный и очень необычный завтрак. Минимум ингредиентов, никаких замесов, а результат — как будто вы стояли у плиты полчаса.

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Что нужно:

  • Лаваш — 2 листа

  • Яйца — 2 шт.

  • Молоко — 50 мл

  • Сыр — 50 г

  • Соль — по вкусу

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • По желанию: зелень, паприка, чеснок — кто как любит

Как готовить:

  1. Лаваш нарежьте квадратиками или полосками — чтобы легко впитывали смесь.

  2. В миске взбейте яйца, молоко и соль. Добавьте натёртый сыр.

  3. Опустите кусочки лаваша в смесь на несколько секунд — не дольше! Главное — не дать им расползтись.

  4. Разогрейте сковороду, налейте масло.

  5. Обжаривайте лавашные "оладьи" по 2 минуты с каждой стороны — до золотистой корочки.

Лайфхаки:

  • Лаваш должен быть мягким, не слишком тонким — иначе потеряет форму.

  • Добавьте зелень или специи — и получите десятки вариантов из одного рецепта.

  • Отличный способ пристроить остатки лаваша, сыра и даже вчерашнюю зелень.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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