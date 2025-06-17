Мука не нужна, тесто не нужно — только лаваш: рецепт быстрых и хрустящих оладий на завтрак

Забыли про хлеб или не хочется возиться с тестом? Попробуйте приготовить оладьи из лаваша — это быстрый, вкусный и очень необычный завтрак. Минимум ингредиентов, никаких замесов, а результат — как будто вы стояли у плиты полчаса.
Лаваш — 2 листа
Яйца — 2 шт.
Молоко — 50 мл
Сыр — 50 г
Соль — по вкусу
Масло растительное — 2 ст. л.
По желанию: зелень, паприка, чеснок — кто как любит
Лаваш нарежьте квадратиками или полосками — чтобы легко впитывали смесь.
В миске взбейте яйца, молоко и соль. Добавьте натёртый сыр.
Опустите кусочки лаваша в смесь на несколько секунд — не дольше! Главное — не дать им расползтись.
Разогрейте сковороду, налейте масло.
Обжаривайте лавашные "оладьи" по 2 минуты с каждой стороны — до золотистой корочки.
Лаваш должен быть мягким, не слишком тонким — иначе потеряет форму.
Добавьте зелень или специи — и получите десятки вариантов из одного рецепта.
Отличный способ пристроить остатки лаваша, сыра и даже вчерашнюю зелень.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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