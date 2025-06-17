Один соус — и вся сковорода под замену: 4 продукта, которые разрушают чугун за минуты

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Чугунная сковорода — вещь почти вечная. Но только до тех пор, пока вы не начнёте готовить на ней "не те" продукты. Шеф-повар и преподаватель Института кулинарного образования Эрик Роуз предупреждает: четыре популярных продукта могут уничтожить защитный слой чугуна — и вернуть будет сложно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сковородка

Враг №1 — томаты

Томатные соусы, рагу, лечо, запечённые помидоры — всё это содержит кислоту, которая разъедает покрытие и вытягивает из чугуна металл. В итоге — не только повреждённая сковорода, но и неприятный металлический привкус в еде.

Враг №2 — уксус и всё, где он спрятан

Домашняя аджика, маринады, даже соевый соус с рисовым уксусом — всё это может стать причиной того, что сковорода теряет свой "антипригарный" характер. Кислота в составе быстро разрушает патину, и если вовремя не отреагировать — её не спасти.

Враг №3 — лимонный сок и цитрусы

Кислая среда — смертельна для чугуна. Поэтому любые соусы на основе лимона или лайма лучше готовить в другой посуде, чтобы не повредить сковороду навсегда.

Враг №4 — вино

Красное, белое, розовое — неважно. Алкоголь с кислотой действует по тому же принципу: смывает защитный слой, особенно если блюдо готовится долго.

Как спасти чугун, если вы уже ошиблись

После кислых блюд сразу мойте сковороду горячей водой с солью

Протрите насухо

Обязательно смажьте маслом

Шеф советует ещё один лайфхак: обжарьте пару ломтиков бекона — жир поможет "восстановить" покрытие

Уточнения

Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью. Углерод придаёт сплавам железа твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита.

