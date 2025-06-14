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Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение

1:54
Еда

Жара, фрукты и свежесть — идеальное лето начинается с лёгкого перекуса. А если этот перекус ещё и помогает похудеть? Тогда у нас есть для вас то, что нужно.

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апельсины

Этот фруктовый смузи — настоящая находка для тех, кто хочет сохранить фигуру и чувствовать себя легко даже в самый жаркий день. При этом он содержит всего 81 калорию на 100 грамм, но придаёт бодрость и насыщает надолго.

Идеальная формула для стройности

Чтобы приготовить напиток, который запускает метаболизм и помогает сбросить до 7 килограммов за короткое время, вам понадобятся всего несколько спелых фруктов и правильный подход. Секрет в сочетании ингредиентов — они не только вкусные, но и запускают жиросжигание.

Что понадобится (на 4 порции)

  • 300 г ананаса

  • 2 банана

  • 1 манго

  • 3 ст. ложки любого сиропа

  • 120 г греческого йогурта

  • Горсть миндаля

  • 300 мл воды (можно взять кокосовую — для аромата и пользы)

Как приготовить смузи, который работает

  1. Фрукты заранее охладите в морозильной камере — это усилит освежающий эффект.

  2. Ананас очистите от твердой сердцевины.

  3. Бананы и манго избавьте от кожуры и косточек.

  4. Нарежьте всё на кусочки.

  5. Миндаль слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите.

  6. Сложите всё в блендер, добавьте воду, сироп и йогурт.

  7. Взбейте до однородной текстуры.

  8. Разлейте по банкам и охладите в холодильнике 10-15 минут.

Почему стоит попробовать

Этот смузи — не просто вкусный напиток. Он помогает держать вес под контролем, заменяет сладости, насыщает и улучшает пищеварение. Пейте его утром, днём или даже вечером — и вы заметите результат.

Уточнения

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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