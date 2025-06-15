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Шашлык из рыбы и овощей, который не стыдно подать гостям

2:08
Еда

Ароматный шашлык из белого филе, сочных овощей и освежающего йогуртового соуса — идеальное блюдо для летнего вечера на природе.

шашлык из семги
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шашлык из семги

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для шашлыка:

  • Белая рыба (филе плотной текстуры) — 500 г

  • Цукини — 2 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук красный — 1 шт.

  • Вяленые томаты в масле — 200 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Мед — 2 ст. л.

  • Лимонный сок — 2 ст. л.

  • Зира молотая — 0,5 ч. л.

  • Кориандр молотый — 0,25 ч. л.

  • Перец душистый — 0,25 ч. л.

  • Перец красный острый — 0,25 ч. л.

  • Соль — по вкусу

  • Кинза — по вкусу

  • Булгур — по желанию (для подачи)

Для мятного соуса:

  • Йогурт греческий — 200 г

  • Мята свежая — 3 веточки

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Чеснок сушёный — 0,5 ч. л.

  • Соль — по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ

  1. Подготовка рыбы: нарезать филе крупными кубиками по 4 см. Деревянные шпажки замочить в холодной воде.

  2. Маринад: в блендере соединить чеснок, вяленые томаты (с 1-2 ст. л. масла), все специи, мед, лимонный сок и соль. Пробить в пасту. Половину оставить для подачи.

  3. Маринование: кусочки рыбы перемешать с маринадом и оставить на 30-40 минут.

  4. Овощи: нарезать цукини кольцами (1 см), морковь — пластинками, лук — крупными перьями.

  5. Соус: в миске смешать йогурт, натёртый огурец, мяту, лимонный сок и чеснок. Посолить по вкусу.

  6. Шашлык: на шпажки нанизать рыбу, цукини, морковь и лук, чередуя. Жарить на углях 10-12 минут, поворачивая.

  7. Подача: подать шашлык с булгуром, мятным соусом, томатной пастой и рубленой кинзой.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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