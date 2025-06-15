Шашлык из рыбы и овощей, который не стыдно подать гостям

Ароматный шашлык из белого филе, сочных овощей и освежающего йогуртового соуса — идеальное блюдо для летнего вечера на природе.
Для шашлыка:
Белая рыба (филе плотной текстуры) — 500 г
Цукини — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук красный — 1 шт.
Вяленые томаты в масле — 200 г
Чеснок — 3 зубчика
Мед — 2 ст. л.
Лимонный сок — 2 ст. л.
Зира молотая — 0,5 ч. л.
Кориандр молотый — 0,25 ч. л.
Перец душистый — 0,25 ч. л.
Перец красный острый — 0,25 ч. л.
Соль — по вкусу
Кинза — по вкусу
Булгур — по желанию (для подачи)
Для мятного соуса:
Йогурт греческий — 200 г
Мята свежая — 3 веточки
Лимонный сок — 1 ч. л.
Чеснок сушёный — 0,5 ч. л.
Соль — по вкусу
Подготовка рыбы: нарезать филе крупными кубиками по 4 см. Деревянные шпажки замочить в холодной воде.
Маринад: в блендере соединить чеснок, вяленые томаты (с 1-2 ст. л. масла), все специи, мед, лимонный сок и соль. Пробить в пасту. Половину оставить для подачи.
Маринование: кусочки рыбы перемешать с маринадом и оставить на 30-40 минут.
Овощи: нарезать цукини кольцами (1 см), морковь — пластинками, лук — крупными перьями.
Соус: в миске смешать йогурт, натёртый огурец, мяту, лимонный сок и чеснок. Посолить по вкусу.
Шашлык: на шпажки нанизать рыбу, цукини, морковь и лук, чередуя. Жарить на углях 10-12 минут, поворачивая.
Подача: подать шашлык с булгуром, мятным соусом, томатной пастой и рубленой кинзой.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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