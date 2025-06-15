Не борщ и не окрошка: что такое свекольник и почему его стоит попробовать

Свекольник — это не просто холодный суп, а символ настоящего лета. Яркий, освежающий, с лёгкой кислинкой и приятной сладостью — он легко заменяет обед в жару. А главное — готовится быстро и просто.
Главный герой здесь — свёкла. Она отвечает и за вкус, и за аромат, и за цвет. Обычно суп варится на свекольном отваре с добавлением лимонного сока или кваса. Часто его дополняют огурцами, зеленью и яйцами. В некоторых вариантах встречается картофель, варёная говядина или даже докторская колбаса — всё зависит от настроения и региональных традиций.
От окрошки — отсутствием картошки и колбасы, а главное — наличием свеклы и её отвара.
От холодного борща — тот обычно готовят на мясном бульоне, с ботвой и морковью.
От холодника — по составу и вкусу различия тонкие, и их часто путают. Главное — не спорить, а наслаждаться!
Ингредиенты:
Свёкла крупная — 2 шт.
Огурцы — 3 шт.
Укроп — 1 пучок
Зелёный лук — 1 пучок
Лимонный сок — 1 ст. л.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Вода — 1,5 л
Для подачи:
Перепелиные яйца — 12 шт.
Сметана
Горчица
Как готовить:
Свёклу очистить, нарезать соломкой. Варить 20 минут в воде с солью, сахаром и лимонным соком. Остудить.
Огурцы и укроп нарезать, лук измельчить. Всё смешать и залить холодным свекольным отваром. Убрать в холодильник на 1 час.
Отварить перепелиные яйца, разрезать пополам. Подавать с ложкой сметаны и щепоткой горчицы.
Свёкла получится особенно ароматной, если запечь её в фольге при 190 °C.
Крупные огурцы лучше очистить от семян и кожи.
Суп можно заправить кефиром или айраном — получится вариант без кваса.
Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе.
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