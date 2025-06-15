Не борщ и не окрошка: что такое свекольник и почему его стоит попробовать

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекольник — это не просто холодный суп, а символ настоящего лета. Яркий, освежающий, с лёгкой кислинкой и приятной сладостью — он легко заменяет обед в жару. А главное — готовится быстро и просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Pocius, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Свекольник

В чём фишка свекольника

Главный герой здесь — свёкла. Она отвечает и за вкус, и за аромат, и за цвет. Обычно суп варится на свекольном отваре с добавлением лимонного сока или кваса. Часто его дополняют огурцами, зеленью и яйцами. В некоторых вариантах встречается картофель, варёная говядина или даже докторская колбаса — всё зависит от настроения и региональных традиций.

Чем отличается от других супов

От окрошки — отсутствием картошки и колбасы, а главное — наличием свеклы и её отвара.

От холодного борща — тот обычно готовят на мясном бульоне, с ботвой и морковью.

От холодника — по составу и вкусу различия тонкие, и их часто путают. Главное — не спорить, а наслаждаться!

Рецепт классического свекольника

Ингредиенты:

Свёкла крупная — 2 шт.

Огурцы — 3 шт.

Укроп — 1 пучок

Зелёный лук — 1 пучок

Лимонный сок — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Вода — 1,5 л

Для подачи:

Перепелиные яйца — 12 шт.

Сметана

Горчица

Как готовить:

Свёклу очистить, нарезать соломкой. Варить 20 минут в воде с солью, сахаром и лимонным соком. Остудить. Огурцы и укроп нарезать, лук измельчить. Всё смешать и залить холодным свекольным отваром. Убрать в холодильник на 1 час. Отварить перепелиные яйца, разрезать пополам. Подавать с ложкой сметаны и щепоткой горчицы.

Советы

Свёкла получится особенно ароматной, если запечь её в фольге при 190 °C.

Крупные огурцы лучше очистить от семян и кожи.

Суп можно заправить кефиром или айраном — получится вариант без кваса.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе.

