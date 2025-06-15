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Не борщ и не окрошка: что такое свекольник и почему его стоит попробовать

2:14
Еда

Свекольник — это не просто холодный суп, а символ настоящего лета. Яркий, освежающий, с лёгкой кислинкой и приятной сладостью — он легко заменяет обед в жару. А главное — готовится быстро и просто.

Свекольник
Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Pocius, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Свекольник

В чём фишка свекольника

Главный герой здесь — свёкла. Она отвечает и за вкус, и за аромат, и за цвет. Обычно суп варится на свекольном отваре с добавлением лимонного сока или кваса. Часто его дополняют огурцами, зеленью и яйцами. В некоторых вариантах встречается картофель, варёная говядина или даже докторская колбаса — всё зависит от настроения и региональных традиций.

Чем отличается от других супов

  • От окрошки — отсутствием картошки и колбасы, а главное — наличием свеклы и её отвара.

  • От холодного борща — тот обычно готовят на мясном бульоне, с ботвой и морковью.

  • От холодника — по составу и вкусу различия тонкие, и их часто путают. Главное — не спорить, а наслаждаться!

Рецепт классического свекольника

Ингредиенты:

  • Свёкла крупная — 2 шт.

  • Огурцы — 3 шт.

  • Укроп — 1 пучок

  • Зелёный лук — 1 пучок

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Вода — 1,5 л

Для подачи:

  • Перепелиные яйца — 12 шт.

  • Сметана

  • Горчица

Как готовить:

  1. Свёклу очистить, нарезать соломкой. Варить 20 минут в воде с солью, сахаром и лимонным соком. Остудить.

  2. Огурцы и укроп нарезать, лук измельчить. Всё смешать и залить холодным свекольным отваром. Убрать в холодильник на 1 час.

  3. Отварить перепелиные яйца, разрезать пополам. Подавать с ложкой сметаны и щепоткой горчицы.

Советы

  • Свёкла получится особенно ароматной, если запечь её в фольге при 190 °C.

  • Крупные огурцы лучше очистить от семян и кожи.

  • Суп можно заправить кефиром или айраном — получится вариант без кваса.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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