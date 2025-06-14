Один крем решает всё: вот как сделать торт Наполеон по-настоящему нежным

Слоёные коржи, нежнейший крем и аромат, от которого захочется поставить чайник. Домашний "Наполеон" — это не просто десерт, а тёплое воспоминание, которое можно испечь своими руками. Главное — не спешить и следовать рецепту.
Для теста:
Мука пшеничная — 550 г
Соль — щепотка
Масло сливочное — 350 г
Яйцо — 1 шт.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Для крема "Пломбир":
Сахар — 200 г
Сахар ванильный — 10 г
Крахмал кукурузный — 40 г
Яйцо — 1 шт.
Молоко — 400 мл
Масло сливочное — 150 г
Сливки (33%) — 230 мл
Тесто. Мука просеивается с солью, масло рубится и перетирается с мукой. Добавляется яйцо с лимонным соком, всё замешивается. Готовое тесто охлаждается 1 час.
Коржи. Тесто делится на 10 частей, каждая раскатывается, обрезается по форме, наколотый корж выпекается 5 минут при 190 °C до золотистой корочки. Остужаются.
Крем. В сотейнике соединяются сахар, ваниль, крахмал. Добавляется яйцо, немного молока. Остальное молоко подогревается и тонкой струйкой вливается в смесь. Всё варится до загустения. Остужается под плёнкой.
Взбивание. Размягчённое масло взбивается до пышности, соединяется с заварной основой. Затем вводятся взбитые сливки — вручную или миксером на малых оборотах.
Сборка. Коржи щедро промазываются кремом, торт собирается, обсыпается крошкой из обрезков. Настаивается минимум 3 часа в холодильнике.
Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
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