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Один крем решает всё: вот как сделать торт Наполеон по-настоящему нежным

2:00
Еда

Слоёные коржи, нежнейший крем и аромат, от которого захочется поставить чайник. Домашний "Наполеон" — это не просто десерт, а тёплое воспоминание, которое можно испечь своими руками. Главное — не спешить и следовать рецепту.

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Что нужно на 8 порций:

Для теста:

  • Мука пшеничная — 550 г

  • Соль — щепотка

  • Масло сливочное — 350 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Для крема "Пломбир":

  • Сахар — 200 г

  • Сахар ванильный — 10 г

  • Крахмал кукурузный — 40 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Молоко — 400 мл

  • Масло сливочное — 150 г

  • Сливки (33%) — 230 мл

Как готовить:

  1. Тесто. Мука просеивается с солью, масло рубится и перетирается с мукой. Добавляется яйцо с лимонным соком, всё замешивается. Готовое тесто охлаждается 1 час.

  2. Коржи. Тесто делится на 10 частей, каждая раскатывается, обрезается по форме, наколотый корж выпекается 5 минут при 190 °C до золотистой корочки. Остужаются.

  3. Крем. В сотейнике соединяются сахар, ваниль, крахмал. Добавляется яйцо, немного молока. Остальное молоко подогревается и тонкой струйкой вливается в смесь. Всё варится до загустения. Остужается под плёнкой.

  4. Взбивание. Размягчённое масло взбивается до пышности, соединяется с заварной основой. Затем вводятся взбитые сливки — вручную или миксером на малых оборотах.

  5. Сборка. Коржи щедро промазываются кремом, торт собирается, обсыпается крошкой из обрезков. Настаивается минимум 3 часа в холодильнике.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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