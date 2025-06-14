Один крем решает всё: вот как сделать торт Наполеон по-настоящему нежным

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоёные коржи, нежнейший крем и аромат, от которого захочется поставить чайник. Домашний "Наполеон" — это не просто десерт, а тёплое воспоминание, которое можно испечь своими руками. Главное — не спешить и следовать рецепту.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Что нужно на 8 порций:

Для теста:

Мука пшеничная — 550 г

Соль — щепотка

Масло сливочное — 350 г

Яйцо — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Для крема "Пломбир":

Сахар — 200 г

Сахар ванильный — 10 г

Крахмал кукурузный — 40 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 400 мл

Масло сливочное — 150 г

Сливки (33%) — 230 мл

Как готовить:

Тесто. Мука просеивается с солью, масло рубится и перетирается с мукой. Добавляется яйцо с лимонным соком, всё замешивается. Готовое тесто охлаждается 1 час. Коржи. Тесто делится на 10 частей, каждая раскатывается, обрезается по форме, наколотый корж выпекается 5 минут при 190 °C до золотистой корочки. Остужаются. Крем. В сотейнике соединяются сахар, ваниль, крахмал. Добавляется яйцо, немного молока. Остальное молоко подогревается и тонкой струйкой вливается в смесь. Всё варится до загустения. Остужается под плёнкой. Взбивание. Размягчённое масло взбивается до пышности, соединяется с заварной основой. Затем вводятся взбитые сливки — вручную или миксером на малых оборотах. Сборка. Коржи щедро промазываются кремом, торт собирается, обсыпается крошкой из обрезков. Настаивается минимум 3 часа в холодильнике.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

