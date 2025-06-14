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Восточный аромат дома: как приготовить плов, от которого слетается весь подъезд

3:16
Еда

Этот плов — не просто еда, а почти ритуал. В Узбекистане его готовят с особым почтением: в казане, строго по правилам, и всегда с двумя видами моркови. Именно это придаёт блюду глубину вкуса и тот самый узнаваемый аромат.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Ферганский плов — сытный, насыщенный, с золотистой корочкой мяса, мягкой морковью и ароматным рисом, пропитанным зирваком. Главное — не спешить и соблюдать порядок.

Что понадобится (на 10 порций):

  • Рис девзира — 1 кг

  • Баранина — 1 кг (мякоть с лёгкой прослойкой жира)

  • Курдючный жир — 200 г

  • Лук — 500 г

  • Морковь красная — 500 г

  • Морковь жёлтая — 500 г

  • Масло растительное — 300 мл

  • Зира — 3 г

  • Чёрный перец, соль — по вкусу

Как готовить ферганский плов

1. Подготовка риса
Засыпать рис в миску, немного посолить, залить горячей водой — чтобы покрыло на 6-7 см. Оставить на 30 минут.

2. Мясо и курдюк
Баранину нарезать крупными кусками, курдючный жир — тонкими пластинами. Лук — толстыми полукольцами.

3. Жарим основу
В казан влить 100 мл воды, разогреть. Добавить курдюк, дать вытопиться, влить растительное масло.

4. Обжарка лука
В разогретом жире обжарить лук до золотисто-коричневого цвета. Добавить треть зиры, перемешать.

5. Мясо — с корочкой
Выложить баранину ближе к стенкам казана (лук оставить в центре). Обжарить до корочки, пока не испарится лишняя жидкость.

6. Первая часть моркови
Красную и жёлтую морковь нарезать крупной соломкой. Половину отправить в казан, обжарить 5 минут, посолить и поперчить.

7. Вторая часть моркови
Добавить оставшуюся морковь. Перемешать, уменьшить огонь, довести до мягкости.

8. Тушим зирвак
Влить воду по краям, чтобы покрывала овощи и мясо. Тушить около 30 минут.

9. Финальная промывка риса
Слить воду, в которой рис замачивался. Промыть несколько раз до прозрачности воды.

10. Рис — ровным слоем
Аккуратно выложить рис на зирвак, не утрамбовывая. Посолить, добавить перец.

11. Заливка кипятком
Через шумовку влить 300 мл горячей воды — она должна покрыть рис на 1 см. Варить на сильном огне.

12. Взрыхление
Сделать шумовкой бороздки крест-накрест. Закрыть крышкой, держать 5 минут на максимальном огне.

13. Пропарка
Собрать рис горкой, сделать проколы до дна. Убавить огонь, держать под крышкой 10-15 минут.

14. Настой под полотенцем
Снять с огня, накрыть казан полотенцем и крышкой. Оставить на 15 минут. Плов готов!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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