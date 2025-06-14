Восточный аромат дома: как приготовить плов, от которого слетается весь подъезд

3:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот плов — не просто еда, а почти ритуал. В Узбекистане его готовят с особым почтением: в казане, строго по правилам, и всегда с двумя видами моркови. Именно это придаёт блюду глубину вкуса и тот самый узнаваемый аромат.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Ферганский плов — сытный, насыщенный, с золотистой корочкой мяса, мягкой морковью и ароматным рисом, пропитанным зирваком. Главное — не спешить и соблюдать порядок.

Что понадобится (на 10 порций):

Рис девзира — 1 кг

Баранина — 1 кг (мякоть с лёгкой прослойкой жира)

Курдючный жир — 200 г

Лук — 500 г

Морковь красная — 500 г

Морковь жёлтая — 500 г

Масло растительное — 300 мл

Зира — 3 г

Чёрный перец, соль — по вкусу

Как готовить ферганский плов

1. Подготовка риса

Засыпать рис в миску, немного посолить, залить горячей водой — чтобы покрыло на 6-7 см. Оставить на 30 минут.

2. Мясо и курдюк

Баранину нарезать крупными кусками, курдючный жир — тонкими пластинами. Лук — толстыми полукольцами.

3. Жарим основу

В казан влить 100 мл воды, разогреть. Добавить курдюк, дать вытопиться, влить растительное масло.

4. Обжарка лука

В разогретом жире обжарить лук до золотисто-коричневого цвета. Добавить треть зиры, перемешать.

5. Мясо — с корочкой

Выложить баранину ближе к стенкам казана (лук оставить в центре). Обжарить до корочки, пока не испарится лишняя жидкость.

6. Первая часть моркови

Красную и жёлтую морковь нарезать крупной соломкой. Половину отправить в казан, обжарить 5 минут, посолить и поперчить.

7. Вторая часть моркови

Добавить оставшуюся морковь. Перемешать, уменьшить огонь, довести до мягкости.

8. Тушим зирвак

Влить воду по краям, чтобы покрывала овощи и мясо. Тушить около 30 минут.

9. Финальная промывка риса

Слить воду, в которой рис замачивался. Промыть несколько раз до прозрачности воды.

10. Рис — ровным слоем

Аккуратно выложить рис на зирвак, не утрамбовывая. Посолить, добавить перец.

11. Заливка кипятком

Через шумовку влить 300 мл горячей воды — она должна покрыть рис на 1 см. Варить на сильном огне.

12. Взрыхление

Сделать шумовкой бороздки крест-накрест. Закрыть крышкой, держать 5 минут на максимальном огне.

13. Пропарка

Собрать рис горкой, сделать проколы до дна. Убавить огонь, держать под крышкой 10-15 минут.

14. Настой под полотенцем

Снять с огня, накрыть казан полотенцем и крышкой. Оставить на 15 минут. Плов готов!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

