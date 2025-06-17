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Десерт, который не запрещают на диете: как приготовить клубничные маффины без углеводов

2:12
Еда

Кто сказал, что выпечка — это только для читмила? Эти маффины с клубникой, созданные по рецепту от экспертов, не просто ароматные и вкусные, но ещё и низкоуглеводные, с хорошим балансом белков и жиров. То есть — идеальны для завтрака, который подарит энергию, а не сахарный откат через час.

Маффины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маффины

На одну порцию — всего 206 ккал, 14 г углеводов и 7 г белка. А значит, можно с чистой совестью запивать их кофе и начинать день на вкусной ноте.

Что нужно:

  • Миндальная мука — 360 г

  • Кокосовая мука — 120 г + 1 ст. л.

  • Разрыхлитель — 1 ст. л.

  • Сода и соль — по 1/4 ч. л.

  • Яйца — 3 шт. (комнатной температуры)

  • Греческий йогурт — 100 г

  • Сахар — 30-50 г

  • Растопленное масло — 50 г

  • Миндальное молоко (несладкое) — 50 мл

  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.

  • Клубника (нарезанная) — 200 г

  • Цедра лимона — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте формы или используйте бумажные вкладыши.

  2. В одной миске соедините все сухие ингредиенты, кроме 1 ст. л. кокосовой муки.

  3. В другой миске взбейте яйца, йогурт, сахар, масло, молоко и ваниль.

  4. Смешайте обе массы.

  5. Клубнику обваляйте в отложенной ложке кокосовой муки (чтобы не оседала на дно) и аккуратно введите в тесто с лимонной цедрой.

  6. Разложите по формочкам, посыпьте сверху сахаром — будет хрустящая корочка.

  7. Выпекайте 5 минут при 200°C, затем снизьте температуру до 175°C и готовьте ещё 16 минут.

  8. Оставьте в форме на 20 минут, затем подавайте.

Аромат клубники и ванили, тающая текстура и лёгкий хруст сверху — такие маффины станут вашей утренней привычкой. Особенно если вы следите за питанием, но любите десерты.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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