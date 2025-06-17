Кто сказал, что выпечка — это только для читмила? Эти маффины с клубникой, созданные по рецепту от экспертов, не просто ароматные и вкусные, но ещё и низкоуглеводные, с хорошим балансом белков и жиров. То есть — идеальны для завтрака, который подарит энергию, а не сахарный откат через час.
На одну порцию — всего 206 ккал, 14 г углеводов и 7 г белка. А значит, можно с чистой совестью запивать их кофе и начинать день на вкусной ноте.
Миндальная мука — 360 г
Кокосовая мука — 120 г + 1 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ст. л.
Сода и соль — по 1/4 ч. л.
Яйца — 3 шт. (комнатной температуры)
Греческий йогурт — 100 г
Сахар — 30-50 г
Растопленное масло — 50 г
Миндальное молоко (несладкое) — 50 мл
Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Клубника (нарезанная) — 200 г
Цедра лимона — 1 ч. л.
Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте формы или используйте бумажные вкладыши.
В одной миске соедините все сухие ингредиенты, кроме 1 ст. л. кокосовой муки.
В другой миске взбейте яйца, йогурт, сахар, масло, молоко и ваниль.
Смешайте обе массы.
Клубнику обваляйте в отложенной ложке кокосовой муки (чтобы не оседала на дно) и аккуратно введите в тесто с лимонной цедрой.
Разложите по формочкам, посыпьте сверху сахаром — будет хрустящая корочка.
Выпекайте 5 минут при 200°C, затем снизьте температуру до 175°C и готовьте ещё 16 минут.
Оставьте в форме на 20 минут, затем подавайте.
Аромат клубники и ванили, тающая текстура и лёгкий хруст сверху — такие маффины станут вашей утренней привычкой. Особенно если вы следите за питанием, но любите десерты.
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.