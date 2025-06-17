Десерт, который не запрещают на диете: как приготовить клубничные маффины без углеводов

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что выпечка — это только для читмила? Эти маффины с клубникой, созданные по рецепту от экспертов, не просто ароматные и вкусные, но ещё и низкоуглеводные, с хорошим балансом белков и жиров. То есть — идеальны для завтрака, который подарит энергию, а не сахарный откат через час.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маффины

На одну порцию — всего 206 ккал, 14 г углеводов и 7 г белка. А значит, можно с чистой совестью запивать их кофе и начинать день на вкусной ноте.

Что нужно:

Миндальная мука — 360 г

Кокосовая мука — 120 г + 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ст. л.

Сода и соль — по 1/4 ч. л.

Яйца — 3 шт. (комнатной температуры)

Греческий йогурт — 100 г

Сахар — 30-50 г

Растопленное масло — 50 г

Миндальное молоко (несладкое) — 50 мл

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Клубника (нарезанная) — 200 г

Цедра лимона — 1 ч. л.

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте формы или используйте бумажные вкладыши. В одной миске соедините все сухие ингредиенты, кроме 1 ст. л. кокосовой муки. В другой миске взбейте яйца, йогурт, сахар, масло, молоко и ваниль. Смешайте обе массы. Клубнику обваляйте в отложенной ложке кокосовой муки (чтобы не оседала на дно) и аккуратно введите в тесто с лимонной цедрой. Разложите по формочкам, посыпьте сверху сахаром — будет хрустящая корочка. Выпекайте 5 минут при 200°C, затем снизьте температуру до 175°C и готовьте ещё 16 минут. Оставьте в форме на 20 минут, затем подавайте.

Аромат клубники и ванили, тающая текстура и лёгкий хруст сверху — такие маффины станут вашей утренней привычкой. Особенно если вы следите за питанием, но любите десерты.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека.

