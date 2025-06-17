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Похожи на Рафаэлло, но вкуснее и проще: домашние кокосовые конфеты за пару шагов

1:52
Еда

Если вы ищете идеальное дополнение к чашке чая или кофе — вот оно. Эти домашние кокосовые конфеты не просто вкусные, а потрясающе сливочные, с мягкой структурой и лёгкой сладостью. Здесь встречаются нежный белый шоколад, аромат кокоса и тонкая сгущённая нотка — и всё это без формочек, заморочек и магазинных добавок.

Кокосовые конфеты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кокосовые конфеты

Вам понадобится:

  • Сахар — 400 г

  • Кокосовая стружка — 360 г

  • Сгущёнка — 200 г

  • Молоко — 120 мл

  • Белый шоколад — 240 г

Как готовить:

  1. Застелите форму (20x20 см) бумагой для выпечки.

  2. В кастрюле смешайте сахар, сгущёнку и молоко, варите 16 минут на среднем огне, постоянно помешивая.

  3. Переложите массу в миксер, добавьте белый шоколад и сливочное масло.

  4. Взбивайте 1 минуту на низкой скорости, затем 5-6 минут на средней.

  5. Добавьте половину кокосовой стружки, вылейте в форму.

  6. Сверху посыпьте оставшейся стружкой, слегка прижмите ложкой или руками.

  7. Оставьте при комнатной температуре на 8-10 часов, не накрывая — это важно!

  8. Нарежьте на 64 квадратика — получится много, но исчезнут быстро.

Несколько советов:

  • Используйте качественный белый шоколад — он отвечает за текстуру и вкус.

  • Не передерживайте сироп на огне — иначе масса станет тягучей и грубой.

  • Дайте конфетам застыть естественным образом — без холодильника, иначе текстура испортится.

Такие конфеты долго не залеживаются — их с радостью едят и дети, и взрослые. Идеальны как подарок, угощение на праздник или просто к утреннему кофе.

Уточнения

Конфе́та — сладкое изделие на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья. В профессиональной среде конфетами называют изделия, полученные сбиванием сиропа, в отличие от карамели, изготавливаемой увариванием сиропа до твёрдого состояния.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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