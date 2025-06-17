Похожи на Рафаэлло, но вкуснее и проще: домашние кокосовые конфеты за пару шагов

Если вы ищете идеальное дополнение к чашке чая или кофе — вот оно. Эти домашние кокосовые конфеты не просто вкусные, а потрясающе сливочные, с мягкой структурой и лёгкой сладостью. Здесь встречаются нежный белый шоколад, аромат кокоса и тонкая сгущённая нотка — и всё это без формочек, заморочек и магазинных добавок.
Сахар — 400 г
Кокосовая стружка — 360 г
Сгущёнка — 200 г
Молоко — 120 мл
Белый шоколад — 240 г
Застелите форму (20x20 см) бумагой для выпечки.
В кастрюле смешайте сахар, сгущёнку и молоко, варите 16 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
Переложите массу в миксер, добавьте белый шоколад и сливочное масло.
Взбивайте 1 минуту на низкой скорости, затем 5-6 минут на средней.
Добавьте половину кокосовой стружки, вылейте в форму.
Сверху посыпьте оставшейся стружкой, слегка прижмите ложкой или руками.
Оставьте при комнатной температуре на 8-10 часов, не накрывая — это важно!
Нарежьте на 64 квадратика — получится много, но исчезнут быстро.
Используйте качественный белый шоколад — он отвечает за текстуру и вкус.
Не передерживайте сироп на огне — иначе масса станет тягучей и грубой.
Дайте конфетам застыть естественным образом — без холодильника, иначе текстура испортится.
Такие конфеты долго не залеживаются — их с радостью едят и дети, и взрослые. Идеальны как подарок, угощение на праздник или просто к утреннему кофе.
Конфе́та — сладкое изделие на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья. В профессиональной среде конфетами называют изделия, полученные сбиванием сиропа, в отличие от карамели, изготавливаемой увариванием сиропа до твёрдого состояния.
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