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Освежает за секунду и готовится за пару минут: простой рецепт фруктового льда с экзотическим вкусом

1:44
Еда

Когда за окном жара, хочется чего-то холодного, лёгкого и особенного. И этот тропический фруктовый лёд - то самое сладкое спасение. В нём — аромат манго, нежность кокоса и лёгкая цитрусовая свежесть. А главное — всего 4 ингредиента, никакой мороки и 100% летнего удовольствия.

Фруктовый лёд
Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фруктовый лёд

Этот рецепт — мечта тех, кто не хочет стоять у плиты, но хочет радовать себя и близких. По вкусу — как из хорошей кофейни, но приготовлено у вас дома.

Что нужно:

  • Кокосовое молоко - 300 мл

  • Манго - 3 шт.

  • Апельсиновый сок - 3 ст. ложки

  • Мёд - 3 ст. ложки

Готовим шаг за шагом:

  1. Возьмите 2 манго, очистите и взбейте с кокосовым молоком, соком и мёдом до однородности.

  2. Остальное манго нарежьте кубиками (примерно 6 мм).

  3. Разложите кубики манго по формочкам для мороженого.

  4. Добавьте по 3 ст. л. фруктовой смеси в каждую форму.

  5. Залейте оставшееся кокосовое молоко до краёв.

  6. Вставьте палочки и уберите в морозилку минимум на 6 часов (лучше — на ночь).

Советы и вариации:

  • Нет кокосового молока? Подойдут миндальное, банановое или овсяное.

  • Хочется новых вкусов? Добавьте ананас или персик — они отлично сочетаются с манго.

  • Не любите мёд? Замените его на агаву или сироп топинамбура.

Через несколько часов вы получите десерт, который точно захочется повторить — и не раз. Легко, натурально, без лишнего сахара и "Е-шек".

Уточнения

Фруктовый лёд — холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. Для приготовления фруктового льда жидкость замораживают вокруг палочки. Часто добавляют красители. Некоторые типы фруктового льда кладут в стаканчики, без палочки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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