Освежает за секунду и готовится за пару минут: простой рецепт фруктового льда с экзотическим вкусом

Когда за окном жара, хочется чего-то холодного, лёгкого и особенного. И этот тропический фруктовый лёд - то самое сладкое спасение. В нём — аромат манго, нежность кокоса и лёгкая цитрусовая свежесть. А главное — всего 4 ингредиента, никакой мороки и 100% летнего удовольствия.
Этот рецепт — мечта тех, кто не хочет стоять у плиты, но хочет радовать себя и близких. По вкусу — как из хорошей кофейни, но приготовлено у вас дома.
Кокосовое молоко - 300 мл
Манго - 3 шт.
Апельсиновый сок - 3 ст. ложки
Мёд - 3 ст. ложки
Возьмите 2 манго, очистите и взбейте с кокосовым молоком, соком и мёдом до однородности.
Остальное манго нарежьте кубиками (примерно 6 мм).
Разложите кубики манго по формочкам для мороженого.
Добавьте по 3 ст. л. фруктовой смеси в каждую форму.
Залейте оставшееся кокосовое молоко до краёв.
Вставьте палочки и уберите в морозилку минимум на 6 часов (лучше — на ночь).
Нет кокосового молока? Подойдут миндальное, банановое или овсяное.
Хочется новых вкусов? Добавьте ананас или персик — они отлично сочетаются с манго.
Не любите мёд? Замените его на агаву или сироп топинамбура.
Через несколько часов вы получите десерт, который точно захочется повторить — и не раз. Легко, натурально, без лишнего сахара и "Е-шек".
Фруктовый лёд — холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. Для приготовления фруктового льда жидкость замораживают вокруг палочки. Часто добавляют красители. Некоторые типы фруктового льда кладут в стаканчики, без палочки.
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