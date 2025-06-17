Освежает за секунду и готовится за пару минут: простой рецепт фруктового льда с экзотическим вкусом

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда за окном жара, хочется чего-то холодного, лёгкого и особенного. И этот тропический фруктовый лёд - то самое сладкое спасение. В нём — аромат манго, нежность кокоса и лёгкая цитрусовая свежесть. А главное — всего 4 ингредиента, никакой мороки и 100% летнего удовольствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фруктовый лёд

Этот рецепт — мечта тех, кто не хочет стоять у плиты, но хочет радовать себя и близких. По вкусу — как из хорошей кофейни, но приготовлено у вас дома.

Что нужно:

Кокосовое молоко - 300 мл

Манго - 3 шт.

Апельсиновый сок - 3 ст. ложки

Мёд - 3 ст. ложки

Готовим шаг за шагом:

Возьмите 2 манго, очистите и взбейте с кокосовым молоком, соком и мёдом до однородности. Остальное манго нарежьте кубиками (примерно 6 мм). Разложите кубики манго по формочкам для мороженого. Добавьте по 3 ст. л. фруктовой смеси в каждую форму. Залейте оставшееся кокосовое молоко до краёв. Вставьте палочки и уберите в морозилку минимум на 6 часов (лучше — на ночь).

Советы и вариации:

Нет кокосового молока? Подойдут миндальное, банановое или овсяное.

Хочется новых вкусов? Добавьте ананас или персик — они отлично сочетаются с манго.

Не любите мёд? Замените его на агаву или сироп топинамбура.

Через несколько часов вы получите десерт, который точно захочется повторить — и не раз. Легко, натурально, без лишнего сахара и "Е-шек".

Уточнения

Фруктовый лёд — холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. Для приготовления фруктового льда жидкость замораживают вокруг палочки. Часто добавляют красители. Некоторые типы фруктового льда кладут в стаканчики, без палочки.



