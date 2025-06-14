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Можно ли есть просроченный творог? Узнайте, когда это безопасно, а когда лучше не стоит

3:19
Еда

Творог вызывает у людей полярные чувства: одни его обожают, другие терпеть не могут. Как и кинза, солодка или оливки, он может стать предметом ожесточённых споров. Если вы любите мягкий творожный сыр, то, скорее всего, держите его в холодильнике, чтобы перекусить, добавить в завтрак или использовать в кулинарных экспериментах. Но что делать, если вы обнаружили, что срок годности творога истёк? Можно ли его есть?

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Как долго можно хранить творог в холодильнике?

Творог относится к мягким сырам, и его срок хранения короче, чем у твёрдых выдержанных сыров, таких как пармезан или манчего. По данным Департамента здравоохранения и социальных служб США, творог следует употребить в течение двух недель после покупки, если он хранится в холодильнике при температуре не выше 4°C, и в течение недели после вскрытия упаковки.

Однако не стоит выбрасывать творог в день истечения срока годности. Если он хранился в самом холодном месте холодильника (например, на нижней полке, подальше от дверцы), и упаковка была целой, то продукт может оставаться съедобным ещё некоторое время, пишет eatingwell.com.

Что делать с просроченным творогом?

Хотя точный срок хранения творога после истечения срока годности определить сложно, обычно рекомендуется использовать его в течение 7-14 дней. Это зависит от условий хранения: был ли он охлаждён сразу после покупки, была ли нарушена упаковка и т. д. Если творог хорошо сохранился и его не открывали, он может оставаться пригодным для употребления в течение двух недель.

Но что делать, если творог стал кислым или приобрёл неприятный запах? В этом случае его лучше не использовать, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Как понять, что творог испортился?

Определить, испортился ли творог, можно с помощью нескольких простых методов:

  • Внешний вид. Свежий творог имеет полусливочную консистенцию и однородные комочки. Если он стал зернистым, водянистым или на его поверхности появились пятна плесени, то продукт, скорее всего, испорчен.
  • Запах. Если творог имеет кислый, дрожжевой или прогорклый запах, его следует выбросить.
  • Вкус. Если творог выглядит и пахнет нормально, но срок его годности истёк, можно попробовать его на вкус. Испорченный творог будет иметь отчётливый кислый вкус, который трудно спутать с обычным.

Почему творог становится водянистым?

По мере созревания творога или под воздействием высоких температур он может отделяться от сыворотки, становясь более жидким. Это естественный процесс, который не всегда указывает на порчу продукта. Однако если творог приобретает неприятный вкус или запах, а также теряет свою текстуру, то его лучше не использовать.

Если вы сомневаетесь в свежести творога, лучше не рисковать. Испорченный продукт может вызвать пищевое отравление и другие проблемы со здоровьем. Доверяйте своим ощущениям и не забывайте проверять срок годности перед покупкой.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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