Больше не покупаю в магазине: рецепт простого домашнего сыра без лишней химии

Любите сыр, но устали от магазинных "резинок" с добавками и ароматизаторами? Сделайте свой! Домашний сыр — это не магия, а простой рецепт из трёх натуральных ингредиентов, с которым справится даже новичок.
Такой сыр идеален для бутербродов, салатов или даже детского питания. Без консервантов, красителей и стабилизаторов. Только вкус, мягкость и чистый состав.
Молоко — 1 л (лучше 3,2% жирности и выше)
Сметана — 200 г (только натуральная, без заменителей жира)
Яйца — 3 шт.
В кастрюле с толстым дном доведите молоко до кипения.
Пока оно греется, взбейте яйца со сметаной до однородности.
Влейте яично-сметанную смесь в кипящее молоко, аккуратно помешивая.
Варите 5-7 минут на среднем огне — масса начнёт сворачиваться и отделяться от сыворотки.
Процедите через марлю в 3-4 слоя и оставьте стекать на 3-4 часа.
Готовый сыр — мягкий, нежный, с лёгким сливочным вкусом. Добавьте соль, зелень или чеснок — и получите новый вариант каждый раз.
Храните сыр в пищевой плёнке в холодильнике, до 5 дней. Он не доживает и до двух — исчезает слишком быстро!
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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