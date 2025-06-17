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Больше не покупаю в магазине: рецепт простого домашнего сыра без лишней химии

1:26
Еда

Любите сыр, но устали от магазинных "резинок" с добавками и ароматизаторами? Сделайте свой! Домашний сыр — это не магия, а простой рецепт из трёх натуральных ингредиентов, с которым справится даже новичок.

тёртый сыр
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
тёртый сыр

Такой сыр идеален для бутербродов, салатов или даже детского питания. Без консервантов, красителей и стабилизаторов. Только вкус, мягкость и чистый состав.

Что нужно:

  • Молоко — 1 л (лучше 3,2% жирности и выше)

  • Сметана — 200 г (только натуральная, без заменителей жира)

  • Яйца — 3 шт.

Как готовить:

  1. В кастрюле с толстым дном доведите молоко до кипения.

  2. Пока оно греется, взбейте яйца со сметаной до однородности.

  3. Влейте яично-сметанную смесь в кипящее молоко, аккуратно помешивая.

  4. Варите 5-7 минут на среднем огне — масса начнёт сворачиваться и отделяться от сыворотки.

  5. Процедите через марлю в 3-4 слоя и оставьте стекать на 3-4 часа.

Готовый сыр — мягкий, нежный, с лёгким сливочным вкусом. Добавьте соль, зелень или чеснок — и получите новый вариант каждый раз.

Храните сыр в пищевой плёнке в холодильнике, до 5 дней. Он не доживает и до двух — исчезает слишком быстро!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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