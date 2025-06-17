Больше не покупаю в магазине: рецепт простого домашнего сыра без лишней химии

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите сыр, но устали от магазинных "резинок" с добавками и ароматизаторами? Сделайте свой! Домашний сыр — это не магия, а простой рецепт из трёх натуральных ингредиентов, с которым справится даже новичок.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain тёртый сыр

Такой сыр идеален для бутербродов, салатов или даже детского питания. Без консервантов, красителей и стабилизаторов. Только вкус, мягкость и чистый состав.

Что нужно:

Молоко — 1 л (лучше 3,2% жирности и выше)

Сметана — 200 г (только натуральная, без заменителей жира)

Яйца — 3 шт.

Как готовить:

В кастрюле с толстым дном доведите молоко до кипения. Пока оно греется, взбейте яйца со сметаной до однородности. Влейте яично-сметанную смесь в кипящее молоко, аккуратно помешивая. Варите 5-7 минут на среднем огне — масса начнёт сворачиваться и отделяться от сыворотки. Процедите через марлю в 3-4 слоя и оставьте стекать на 3-4 часа.

Готовый сыр — мягкий, нежный, с лёгким сливочным вкусом. Добавьте соль, зелень или чеснок — и получите новый вариант каждый раз.

Храните сыр в пищевой плёнке в холодильнике, до 5 дней. Он не доживает и до двух — исчезает слишком быстро!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

