Заготовки без стояния у плиты: как приготовить вкуснейший джем, занимаясь своими делами

Если вы считаете, что варить клубничный джем — это стоять у плиты часами, вы просто не пробовали этот ленивый способ. Рецепт идеально подойдёт тем, у кого летом на вес золота и время, и силы.
Хозяйки в восторге: "Сколько себя помню, варю клубничный джем именно так. Он почти готовится сам, пока я занимаюсь другими делами!"
Клубника — 1 кг
Сахар — 1 кг
Промойте клубнику, удалите хвостики.
Сложите в кастрюлю, засыпьте сахаром 1:1.
Оставьте — ягоды сами пустят сок, пока вы занимаетесь своими делами.
Когда будет время, поставьте на малый огонь, доведите до кипения, сразу выключите.
Дайте остыть. Повторите 4-5 раз — хоть за день, хоть с ночными перерывами.
Хотите однородный джем? Блендер вам в помощь. Любите текстуру — оставьте кусочки.
Финальное кипячение — и можно разливать по стерильным банкам.
С 1 кг клубники выходит примерно 2-3 банки по 0,5 литра — в зависимости от сочности ягод.
Зимой вы откроете баночку, и лето вернётся прямо на ложке. А вы даже не заметили, как всё это приготовили.
Конфитю́р а также джем — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом. Конфитюр и джем готовятся увариванием в сахарном сиропе (кандированием) фруктов или ягод.
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