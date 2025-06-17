Заготовки без стояния у плиты: как приготовить вкуснейший джем, занимаясь своими делами

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы считаете, что варить клубничный джем — это стоять у плиты часами, вы просто не пробовали этот ленивый способ. Рецепт идеально подойдёт тем, у кого летом на вес золота и время, и силы.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубничное варенье

Хозяйки в восторге: "Сколько себя помню, варю клубничный джем именно так. Он почти готовится сам, пока я занимаюсь другими делами!"

Что нужно:

Клубника — 1 кг

Сахар — 1 кг

Как готовить — проще некуда:

Промойте клубнику, удалите хвостики. Сложите в кастрюлю, засыпьте сахаром 1:1. Оставьте — ягоды сами пустят сок, пока вы занимаетесь своими делами. Когда будет время, поставьте на малый огонь, доведите до кипения, сразу выключите. Дайте остыть. Повторите 4-5 раз — хоть за день, хоть с ночными перерывами. Хотите однородный джем? Блендер вам в помощь. Любите текстуру — оставьте кусочки. Финальное кипячение — и можно разливать по стерильным банкам.

С 1 кг клубники выходит примерно 2-3 банки по 0,5 литра — в зависимости от сочности ягод.

Зимой вы откроете баночку, и лето вернётся прямо на ложке. А вы даже не заметили, как всё это приготовили.

Уточнения

Конфитю́р а также джем — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом. Конфитюр и джем готовятся увариванием в сахарном сиропе (кандированием) фруктов или ягод.



