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Заготовки без стояния у плиты: как приготовить вкуснейший джем, занимаясь своими делами

1:19
Еда

Если вы считаете, что варить клубничный джем — это стоять у плиты часами, вы просто не пробовали этот ленивый способ. Рецепт идеально подойдёт тем, у кого летом на вес золота и время, и силы.

Клубничное варенье
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубничное варенье

Хозяйки в восторге: "Сколько себя помню, варю клубничный джем именно так. Он почти готовится сам, пока я занимаюсь другими делами!"

Что нужно:

  • Клубника — 1 кг

  • Сахар — 1 кг

Как готовить — проще некуда:

  1. Промойте клубнику, удалите хвостики.

  2. Сложите в кастрюлю, засыпьте сахаром 1:1.

  3. Оставьте — ягоды сами пустят сок, пока вы занимаетесь своими делами.

  4. Когда будет время, поставьте на малый огонь, доведите до кипения, сразу выключите.

  5. Дайте остыть. Повторите 4-5 раз — хоть за день, хоть с ночными перерывами.

  6. Хотите однородный джем? Блендер вам в помощь. Любите текстуру — оставьте кусочки.

  7. Финальное кипячение — и можно разливать по стерильным банкам.

С 1 кг клубники выходит примерно 2-3 банки по 0,5 литра — в зависимости от сочности ягод.

Зимой вы откроете баночку, и лето вернётся прямо на ложке. А вы даже не заметили, как всё это приготовили.

Уточнения

Конфитю́р а также джем — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом. Конфитюр и джем готовятся увариванием в сахарном сиропе (кандированием) фруктов или ягод.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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