Секрет, который прятали повара: суперспособ приготовить говядину за 5 минут

Говядина — мясо капризное. Все привыкли, что её надо тушить часами или томить в духовке. Но оказывается, можно сделать нежнейшее мясо буквально за 5 минут. Не верится? А стоит попробовать — и уже не оторваться.
Всего три ингредиента:
Говяжья вырезка — 300 г
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Соль и перец — по вкусу
Важно: берите вырезку или тонкий край — эти части идеально подходят для быстрой обжарки и получаются мягкими даже при короткой готовке.
Нарежьте мясо тонкими ломтиками поперёк волокон (примерно 1 см).
Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне.
Обжаривайте мясо по 2 минуты с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка.
В конце добавьте соль и перец — так соки останутся внутри.
Дайте мясу "отдохнуть" под фольгой 1 минуту — это важно!
Добавьте в масло немного чеснока — аромат будет сногсшибательный.
Капните соевого соуса или лимонного сока в конце — для яркости.
Подавайте с овощами или салатом — легко, быстро и по-летнему.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.
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