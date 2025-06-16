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Секрет, который прятали повара: суперспособ приготовить говядину за 5 минут

1:15
Еда

Говядина — мясо капризное. Все привыкли, что её надо тушить часами или томить в духовке. Но оказывается, можно сделать нежнейшее мясо буквально за 5 минут. Не верится? А стоит попробовать — и уже не оторваться.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Что нужно

Всего три ингредиента:

  • Говяжья вырезка — 300 г

  • Оливковое масло — 2 ст. ложки

  • Соль и перец — по вкусу

Важно: берите вырезку или тонкий край — эти части идеально подходят для быстрой обжарки и получаются мягкими даже при короткой готовке.

Готовим:

  1. Нарежьте мясо тонкими ломтиками поперёк волокон (примерно 1 см).

  2. Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне.

  3. Обжаривайте мясо по 2 минуты с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка.

  4. В конце добавьте соль и перец — так соки останутся внутри.

  5. Дайте мясу "отдохнуть" под фольгой 1 минуту — это важно!

Лайфхаки для вкуса:

  • Добавьте в масло немного чеснока — аромат будет сногсшибательный.

  • Капните соевого соуса или лимонного сока в конце — для яркости.

  • Подавайте с овощами или салатом — легко, быстро и по-летнему.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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