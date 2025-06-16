Секрет, который прятали повара: суперспособ приготовить говядину за 5 минут

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Говядина — мясо капризное. Все привыкли, что её надо тушить часами или томить в духовке. Но оказывается, можно сделать нежнейшее мясо буквально за 5 минут. Не верится? А стоит попробовать — и уже не оторваться.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Что нужно

Всего три ингредиента:

Говяжья вырезка — 300 г

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Соль и перец — по вкусу

Важно: берите вырезку или тонкий край — эти части идеально подходят для быстрой обжарки и получаются мягкими даже при короткой готовке.

Готовим:

Нарежьте мясо тонкими ломтиками поперёк волокон (примерно 1 см). Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне. Обжаривайте мясо по 2 минуты с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка. В конце добавьте соль и перец — так соки останутся внутри. Дайте мясу "отдохнуть" под фольгой 1 минуту — это важно!

Лайфхаки для вкуса:

Добавьте в масло немного чеснока — аромат будет сногсшибательный.

Капните соевого соуса или лимонного сока в конце — для яркости.

Подавайте с овощами или салатом — легко, быстро и по-летнему.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.



