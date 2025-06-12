Ужин, который заставит лизать тарелки: великолепная паста из ресторанов

Когда аромат чесночного масла доносится с кухни, устоять невозможно. Именно он делает Garlic Butter Chicken Bites with Creamy Parmesan Pasta тем самым ужином, после которого остаются только пустые тарелки и довольные лица.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Паста в сливочном соусе

Что за блюдо

Это как если бы вы соединили хрустящий чесночный хлеб и сливочную пасту Альфредо в одном рецепте. Маленькие кусочки курицы, обжаренные до золотистой корочки и щедро покрытые чесночным маслом, встречаются с шелковистой пастой в сливочно-пармезановом соусе. Каждая вилка — праздник вкуса.

Почему это стоит приготовить

Вкус ресторанного уровня дома - и гораздо дешевле, чем заказывать.

30 минут и готово - идеальный вариант на будни.

Полный контроль над ингредиентами - только свежее, только вкусное.

Адаптируемость - хотите больше овощей, замену сливкам или другую протеиновую основу? Легко!

Ингредиенты

Куриная грудка (1 фунт), нарезанная на небольшие кусочки

Соль, перец, чесночный порошок, паприка

Масло (2 ст. л.), свежий чеснок (5 зубчиков)

Сливки (1 чашка), тертый пармезан (1 чашка), итальянские травы

Любая паста (8 унций)

Свежая петрушка для украшения

Как готовить

Приправьте курицу и обжарьте до румяной корочки. Уберите курицу, в сковороде разогрейте чесночное масло. Отварите пасту, оставив немного воды для соуса. Смешайте сливки, сыр и приправы с пастой в сковороде, прогрейте. Верните курицу в сковороду и всё перемешайте до однородности. Подавайте, щедро посыпав петрушкой и пармезаном.

Идеальные гарниры

Хрустящий салат с лимонной заправкой

Запечённая спаржа или брокколи

Белое вино (например, Pinot Grigio)

Домашняя чиабатта с чесночным маслом

Советы для идеального результата

Курица : не пересушите! Снимайте с огня, как только готова.

Пармезан : используйте только свеженатёртый — он лучше тает и насыщеннее на вкус.

Соус : регулируйте густоту водой от пасты.

Эксперименты: замените курицу на индейку, креветки или вегетарианские альтернативы.

Как хранить

В холодильнике до 3 дней.

При разогреве добавьте немного молока или сливок.

Можно замораживать, но перед подачей хорошо перемешайте и разогрейте на плите.

Частые вопросы

Можно заменить грудку на бедро? Конечно! Мясо получится сочнее.

Альтернатива сливкам? Подойдёт молоко или половина сливок с молоком, но вкус будет чуть менее насыщенным.

Как сделать без глютена? Просто используйте безглютеновую пасту.

Вегетарианская версия? Без курицы, но с грибами или брокколи — тоже отлично!

Почему соус стал зернистым? Скорее всего, сыр был добавлен при слишком высокой температуре. Уменьшите огонь и вводите сыр постепенно.

Три интересных факта:

Чеснок становится сладким при жарке - именно поэтому вкус чесночного масла так мягок и ароматен. Пармезан — один из немногих сыров, содержащих натуральный глутамат, усиливающий вкус блюда. Блюда "одна сковорода" всё чаще входят в топ домашних ужинов благодаря лёгкой уборке и быстрой готовке.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.