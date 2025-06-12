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Ужин, который заставит лизать тарелки: великолепная паста из ресторанов

Еда

Когда аромат чесночного масла доносится с кухни, устоять невозможно. Именно он делает Garlic Butter Chicken Bites with Creamy Parmesan Pasta тем самым ужином, после которого остаются только пустые тарелки и довольные лица.

Паста в сливочном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Паста в сливочном соусе

Что за блюдо

Это как если бы вы соединили хрустящий чесночный хлеб и сливочную пасту Альфредо в одном рецепте. Маленькие кусочки курицы, обжаренные до золотистой корочки и щедро покрытые чесночным маслом, встречаются с шелковистой пастой в сливочно-пармезановом соусе. Каждая вилка — праздник вкуса.

Почему это стоит приготовить

  • Вкус ресторанного уровня дома - и гораздо дешевле, чем заказывать.

  • 30 минут и готово - идеальный вариант на будни.

  • Полный контроль над ингредиентами - только свежее, только вкусное.

  • Адаптируемость - хотите больше овощей, замену сливкам или другую протеиновую основу? Легко!

Ингредиенты

  • Куриная грудка (1 фунт), нарезанная на небольшие кусочки

  • Соль, перец, чесночный порошок, паприка

  • Масло (2 ст. л.), свежий чеснок (5 зубчиков)

  • Сливки (1 чашка), тертый пармезан (1 чашка), итальянские травы

  • Любая паста (8 унций)

  • Свежая петрушка для украшения

Как готовить

  1. Приправьте курицу и обжарьте до румяной корочки.

  2. Уберите курицу, в сковороде разогрейте чесночное масло.

  3. Отварите пасту, оставив немного воды для соуса.

  4. Смешайте сливки, сыр и приправы с пастой в сковороде, прогрейте.

  5. Верните курицу в сковороду и всё перемешайте до однородности.

  6. Подавайте, щедро посыпав петрушкой и пармезаном.

Идеальные гарниры

  • Хрустящий салат с лимонной заправкой

  • Запечённая спаржа или брокколи

  • Белое вино (например, Pinot Grigio)

  • Домашняя чиабатта с чесночным маслом

Советы для идеального результата

  • Курица: не пересушите! Снимайте с огня, как только готова.

  • Пармезан: используйте только свеженатёртый — он лучше тает и насыщеннее на вкус.

  • Соус: регулируйте густоту водой от пасты.

  • Эксперименты: замените курицу на индейку, креветки или вегетарианские альтернативы.

Как хранить

  • В холодильнике до 3 дней.

  • При разогреве добавьте немного молока или сливок.

  • Можно замораживать, но перед подачей хорошо перемешайте и разогрейте на плите.

Частые вопросы

Можно заменить грудку на бедро? Конечно! Мясо получится сочнее.

Альтернатива сливкам? Подойдёт молоко или половина сливок с молоком, но вкус будет чуть менее насыщенным.

Как сделать без глютена? Просто используйте безглютеновую пасту.

Вегетарианская версия? Без курицы, но с грибами или брокколи — тоже отлично!

Почему соус стал зернистым? Скорее всего, сыр был добавлен при слишком высокой температуре. Уменьшите огонь и вводите сыр постепенно.

Три интересных факта:

  1. Чеснок становится сладким при жарке - именно поэтому вкус чесночного масла так мягок и ароматен.

  2. Пармезан — один из немногих сыров, содержащих натуральный глутамат, усиливающий вкус блюда.

  3. Блюда "одна сковорода" всё чаще входят в топ домашних ужинов благодаря лёгкой уборке и быстрой готовке.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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