Выпечка отдыхает: этот десерт готовится за полчаса, а выглядит как из кондитерской мечты

Что может быть лучше, чем десерт без выпечки, особенно если в нём сочетаются ваниль, шоколад и нежный крем? Именно такими получаются эти no-bake Boston cream pie bars - лакомство, которое легко приготовить, но сложно забыть. Три слоя: хрустящий основание из печенья, воздушный ванильный крем и блестящая шоколадная глазурь — объединяются в идеальный десерт, который подойдёт как для вечеринки, так и для уютного чаепития дома.
Минимум ингредиентов: всего 6 компонентов, и у вас уже почти готов десерт.
Можно сделать заранее: приготовьте за полчаса и дайте настояться в холодильнике — идеальный вариант для занятых будней.
Простой, но эффектный внешний вид: аккуратные слоёные квадратики с глянцевой шоколадной верхушкой.
Ванильные вафли (например, Nilla): имитируют традиционный бисквит.
Смесь для ванильного пудинга: быстрое и надёжное решение вместо заварного крема.
Жирные сливки: используются и для крема, и для ганаша.
Шоколад: подойдёт как нарезанный, так и в форме капель.
Корж: измельчите вафли с сахаром и растопленным маслом, утрамбуйте в форму и заморозьте.
Крем: смешайте пудинг с охлаждёнными сливками до густоты и равномерно распределите по основе.
Ганаш: горячими сливками залейте шоколад и перемешайте до гладкости. Остудите и вылейте поверх крема.
Охлаждение: охладите минимум 2 часа. Затем разрежьте на 12-16 аккуратных квадратиков, вытирая нож после каждого разреза.
Классический Boston cream pie вовсе не пирог, а торт — два слоя бисквита с заварным кремом и шоколадной глазурью.
Американский штат Массачусетс официально признал Boston cream pie своим официальным десертом в 1996 году.
Первый Boston cream pie был создан в отеле Parker House в Бостоне в 1856 году.
Пиро́жное - кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.
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