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Выпечка отдыхает: этот десерт готовится за полчаса, а выглядит как из кондитерской мечты

Еда

Что может быть лучше, чем десерт без выпечки, особенно если в нём сочетаются ваниль, шоколад и нежный крем? Именно такими получаются эти no-bake Boston cream pie bars - лакомство, которое легко приготовить, но сложно забыть. Три слоя: хрустящий основание из печенья, воздушный ванильный крем и блестящая шоколадная глазурь — объединяются в идеальный десерт, который подойдёт как для вечеринки, так и для уютного чаепития дома.

Пирожное
Фото: https://cdn.apartmenttherapy.info by Credit: Photo: Alex Lepe; Food Styling: Janette Zepeda, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пирожное

Почему вы их полюбите

  • Минимум ингредиентов: всего 6 компонентов, и у вас уже почти готов десерт.

  • Можно сделать заранее: приготовьте за полчаса и дайте настояться в холодильнике — идеальный вариант для занятых будней.

  • Простой, но эффектный внешний вид: аккуратные слоёные квадратики с глянцевой шоколадной верхушкой.

Основные ингредиенты

  • Ванильные вафли (например, Nilla): имитируют традиционный бисквит.

  • Смесь для ванильного пудинга: быстрое и надёжное решение вместо заварного крема.

  • Жирные сливки: используются и для крема, и для ганаша.

  • Шоколад: подойдёт как нарезанный, так и в форме капель.

Как приготовить

  1. Корж: измельчите вафли с сахаром и растопленным маслом, утрамбуйте в форму и заморозьте.

  2. Крем: смешайте пудинг с охлаждёнными сливками до густоты и равномерно распределите по основе.

  3. Ганаш: горячими сливками залейте шоколад и перемешайте до гладкости. Остудите и вылейте поверх крема.

  4. Охлаждение: охладите минимум 2 часа. Затем разрежьте на 12-16 аккуратных квадратиков, вытирая нож после каждого разреза.

Интересные факты

  1. Классический Boston cream pie вовсе не пирог, а торт — два слоя бисквита с заварным кремом и шоколадной глазурью.

  2. Американский штат Массачусетс официально признал Boston cream pie своим официальным десертом в 1996 году.

  3. Первый Boston cream pie был создан в отеле Parker House в Бостоне в 1856 году.

Уточнения

Пиро́жное - кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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