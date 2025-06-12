Выпечка отдыхает: этот десерт готовится за полчаса, а выглядит как из кондитерской мечты

Что может быть лучше, чем десерт без выпечки, особенно если в нём сочетаются ваниль, шоколад и нежный крем? Именно такими получаются эти no-bake Boston cream pie bars - лакомство, которое легко приготовить, но сложно забыть. Три слоя: хрустящий основание из печенья, воздушный ванильный крем и блестящая шоколадная глазурь — объединяются в идеальный десерт, который подойдёт как для вечеринки, так и для уютного чаепития дома.

Фото: https://cdn.apartmenttherapy.info by Credit: Photo: Alex Lepe; Food Styling: Janette Zepeda, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пирожное

Почему вы их полюбите

Минимум ингредиентов : всего 6 компонентов, и у вас уже почти готов десерт.

Можно сделать заранее : приготовьте за полчаса и дайте настояться в холодильнике — идеальный вариант для занятых будней.

Простой, но эффектный внешний вид: аккуратные слоёные квадратики с глянцевой шоколадной верхушкой.

Основные ингредиенты

Ванильные вафли (например, Nilla): имитируют традиционный бисквит.

Смесь для ванильного пудинга : быстрое и надёжное решение вместо заварного крема.

Жирные сливки : используются и для крема, и для ганаша.

Шоколад: подойдёт как нарезанный, так и в форме капель.

Как приготовить

Корж: измельчите вафли с сахаром и растопленным маслом, утрамбуйте в форму и заморозьте. Крем: смешайте пудинг с охлаждёнными сливками до густоты и равномерно распределите по основе. Ганаш: горячими сливками залейте шоколад и перемешайте до гладкости. Остудите и вылейте поверх крема. Охлаждение: охладите минимум 2 часа. Затем разрежьте на 12-16 аккуратных квадратиков, вытирая нож после каждого разреза.

Интересные факты

Классический Boston cream pie вовсе не пирог, а торт — два слоя бисквита с заварным кремом и шоколадной глазурью. Американский штат Массачусетс официально признал Boston cream pie своим официальным десертом в 1996 году. Первый Boston cream pie был создан в отеле Parker House в Бостоне в 1856 году.

Уточнения

Пиро́жное - кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.



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