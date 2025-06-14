Морская соль или поваренная: какой вид на самом деле полезнее

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Соль — один из самых распространённых ингредиентов в кулинарии, но её разнообразие может запутать. В этой статье мы рассмотрим поваренную и морскую соль, их производство, применение и питательные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Mertes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Морская соль

Поваренная соль

Поваренная соль добывается из подземных месторождений и подвергается обработке для удаления минералов и примесей. В большинстве стран её обогащают йодом для предотвращения заболеваний щитовидной железы. В США йодирование соли началось в 1920-х годах для борьбы с дефицитом йода. Сегодня многие получают достаточно йода из других продуктов, таких как рыба, молочные продукты, яйца и морские водоросли.

Поваренная соль имеет мелкую текстуру и быстро растворяется. Её резкий вкус объясняется отсутствием микроэлементов. Этот вид соли лучше всего использовать в малых количествах, например, в выпечке или для досаливания блюд. Однако при использовании в больших объёмах добавки могут придать еде металлический привкус.

Морская соль

Морская соль производится путём испарения морской воды. Она содержит меньше минералов, таких как кальций, магний, калий и железо, по сравнению с поваренной солью. Вкус, текстура и цвет морской соли зависят от места её добычи и метода обработки. Например, французская fleur de sel имеет влажную и нежную текстуру, британская Maldon — хлопьевидную, а французская sel gris — грубую и серую.

Морская соль обычно крупнее и имеет более мягкий вкус благодаря содержанию микроэлементов. Она подходит для различных рецептов, но в зависимости от текстуры её лучше использовать в начале или в конце приготовления. Мелкую морскую соль можно добавлять в начале, а крупную или хлопьевидную — в конце для создания интересной текстуры блюда, пишет eatingwell.com.

Сравнение поваренной и морской соли

Состав: Поваренная соль обогащена йодом и добавками, а морская содержит натуральные минералы.

Поваренная соль обогащена йодом и добавками, а морская содержит натуральные минералы. Размер и текстура : Поваренная соль мелкая и быстро растворяется, морская — более крупная и может придавать блюду хрусткость.

: Поваренная соль мелкая и быстро растворяется, морская — более крупная и может придавать блюду хрусткость. Вкус: Морская соль имеет более сложный вкус из-за содержания микроэлементов.

Морская соль имеет более сложный вкус из-за содержания микроэлементов. Срок годности : Морская соль может храниться вечно, поваренная — около пяти лет.

: Морская соль может храниться вечно, поваренная — около пяти лет. Цена: Морская соль дороже из-за трудоёмкого производства небольшими партиями.

Какая соль полезнее?

Морская соль часто рекламируется как более полезная из-за содержания микроэлементов, но по пищевой ценности она не отличается от поваренной. Обе соли содержат около 40% натрия. Однако из-за более крупных кристаллов в морской соли на единицу объёма приходится меньше натрия. Например, в 1 чайной ложке морской соли около 2000 мг натрия, а в 1 чайной ложке поваренной — 2360 мг.

Большинство людей получают необходимые микроэлементы из своего рациона, поэтому выбор соли в основном зависит от личных предпочтений. Если у вас нет медицинских показаний, выбирайте тот вид соли, который вам больше нравится.

Советы при высоком кровяном давлении

Натрий важен для здоровья, но его избыток может привести к повышению артериального давления. Людям с гипертонией рекомендуется ограничить потребление соли до 1500 мг натрия в день. При выборе соли обращайте внимание на её состав и выбирайте те виды, которые содержат меньше натрия.

Уточнения

Морская соль — соль, добываемая естественным путём (испарением воды под воздействием Солнца) или выпариванием из морской воды.

