Морская соль или поваренная: какой вид на самом деле полезнее

Соль — один из самых распространённых ингредиентов в кулинарии, но её разнообразие может запутать. В этой статье мы рассмотрим поваренную и морскую соль, их производство, применение и питательные свойства.
Поваренная соль
Поваренная соль добывается из подземных месторождений и подвергается обработке для удаления минералов и примесей. В большинстве стран её обогащают йодом для предотвращения заболеваний щитовидной железы. В США йодирование соли началось в 1920-х годах для борьбы с дефицитом йода. Сегодня многие получают достаточно йода из других продуктов, таких как рыба, молочные продукты, яйца и морские водоросли.
Поваренная соль имеет мелкую текстуру и быстро растворяется. Её резкий вкус объясняется отсутствием микроэлементов. Этот вид соли лучше всего использовать в малых количествах, например, в выпечке или для досаливания блюд. Однако при использовании в больших объёмах добавки могут придать еде металлический привкус.
Морская соль
Морская соль производится путём испарения морской воды. Она содержит меньше минералов, таких как кальций, магний, калий и железо, по сравнению с поваренной солью. Вкус, текстура и цвет морской соли зависят от места её добычи и метода обработки. Например, французская fleur de sel имеет влажную и нежную текстуру, британская Maldon — хлопьевидную, а французская sel gris — грубую и серую.
Морская соль обычно крупнее и имеет более мягкий вкус благодаря содержанию микроэлементов. Она подходит для различных рецептов, но в зависимости от текстуры её лучше использовать в начале или в конце приготовления. Мелкую морскую соль можно добавлять в начале, а крупную или хлопьевидную — в конце для создания интересной текстуры блюда, пишет eatingwell.com.
Сравнение поваренной и морской соли
Какая соль полезнее?
Морская соль часто рекламируется как более полезная из-за содержания микроэлементов, но по пищевой ценности она не отличается от поваренной. Обе соли содержат около 40% натрия. Однако из-за более крупных кристаллов в морской соли на единицу объёма приходится меньше натрия. Например, в 1 чайной ложке морской соли около 2000 мг натрия, а в 1 чайной ложке поваренной — 2360 мг.
Большинство людей получают необходимые микроэлементы из своего рациона, поэтому выбор соли в основном зависит от личных предпочтений. Если у вас нет медицинских показаний, выбирайте тот вид соли, который вам больше нравится.
Советы при высоком кровяном давлении
Натрий важен для здоровья, но его избыток может привести к повышению артериального давления. Людям с гипертонией рекомендуется ограничить потребление соли до 1500 мг натрия в день. При выборе соли обращайте внимание на её состав и выбирайте те виды, которые содержат меньше натрия.
Морская соль — соль, добываемая естественным путём (испарением воды под воздействием Солнца) или выпариванием из морской воды.
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