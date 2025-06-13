Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь

5:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить сытный и невероятно вкусный ужин? Попробуйте куринную карбонару! Представьте сочное куриное филе, хрустящий бекон и ароматный горошек в густом соусе с пармезаном, который обволакивает каждый кусочек пасты. Это блюдо идеально подходит для уютных вечеров в кругу семьи или друзей.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курица с пастой

Знаете ли вы, что классическая итальянская карбонара готовится всего из трех ингредиентов: яиц, сыра и вяленой свинины? Наша версия с курицей добавляет блюду питательности и делает его еще более сытным. Куринная карбонара не только вкусна, но и проста в приготовлении — вам потребуется всего 30 минут и минимум усилий. Если вы любите пасту с пармезаном и чесноком, это блюдо быстро станет вашим фаворитом.

Что такое куриная карбонара?

Название "куриная карбонара" может вызвать вопросы. Традиционно карбонара — это роскошное римское блюдо из яиц, сыра и гуанчиале (вяленой свинины). Мы добавили курицу, чтобы сделать его более сытным и разнообразить вкус. Это блюдо доказывает, что вкусная еда может быть простой и доступной.

Почему стоит попробовать куриную карбонару?

Куриная карбонара — это не просто паста. Это блюдо, которое дарит ощущение уюта и тепла. Соус из курицы, бекона и горошка обволакивает каждый кусочек пасты и создает неповторимое впечатление. Куринная карбонара экономит ваше время и деньги, а также позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Как приготовить куриную карбонару

Для этого блюда вам понадобятся:

2-4 куриные грудки без костей и кожи

5 полосок бекона

1-2 стакана замороженного или свежего горошка

1 упаковка пасты "бабочка"

1/4 стакана жирных сливок

3/4 стакана молока

1 стакан куриного бульона

3 столовые ложки муки

3/4 стакана тертого пармезана

Приправы по вкусу: адобо, креольская приправа Tony's, итальянская приправа, паприка, чесночный и луковый порошки

Оливковое масло для жарки

Приготовление

Отварите пасту: В большой кастрюле с подсоленной водой доведите воду до кипения. Добавьте пасту и варите до состояния аль денте. Слейте воду и отложите в сторону. Приготовьте курицу: Куриные грудки приправьте адобо, Tony's, итальянской приправой, паприкой, чесночным и луковым порошками. В сковороде с разогретым оливковым маслом обжарьте курицу до золотистой корочки (по 5-7 минут с каждой стороны). Переложите на тарелку и остудите. Обжарьте бекон: В ту же сковороду добавьте нарезанный бекон и обжарьте до хрустящей корочки. Переложите на бумажное полотенце и нарежьте. Приготовьте соус: Удалите излишки жира, оставив около столовой ложки. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Влейте куриный бульон, молоко и сливки, постоянно помешивая. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте, пока соус не загустеет. Соедините все ингредиенты: Добавьте тертый пармезан в соус и перемешайте до полного растворения. Добавьте горошек, бекон и нарезанную курицу. Верните пасту в сковороду и аккуратно перемешайте. Подавайте: Попробуйте на соль и при необходимости добавьте приправы. Перед подачей посыпьте блюдо пармезаном и свежей итальянской приправой.

С чем подать куриную карбонару

Это блюдо отлично сочетается с легкими гарнирами и освежающими напитками. Попробуйте подать его с салатом "Цезарь", чесночным хлебом или обжаренными овощами, такими как спаржа или брокколи. Охлажденное белое вино, например, Пино Гриджио, станет отличным дополнением к ужину. Завершите трапезу легким десертом, таким как лимонный сорбет или итальянское печенье, рекомендует recipesfiber. com.

Советы по приготовлению идеальной куринной карбонары

Для более насыщенного вкуса используйте панчетту вместо обычного бекона.

Замените горошек на шпинат или болгарский перец для разнообразия.

Если соус получился слишком густым, добавьте немного молока или воды. Если слишком жидким — дайте ему немного покипеть.

Используйте тертый пармезан из блока для лучшего вкуса.

Избегайте распространенных ошибок: Не перегревайте соус, иначе он потеряет свою текстуру. Не переваривайте пасту, чтобы она оставалась упругой. И, конечно, не переборщите с приправами — пусть блюдо будет ароматным, но не слишком острым.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками щековины (гуанчале), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца.

