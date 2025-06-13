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Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь

5:01
Еда

Хотите приготовить сытный и невероятно вкусный ужин? Попробуйте куринную карбонару! Представьте сочное куриное филе, хрустящий бекон и ароматный горошек в густом соусе с пармезаном, который обволакивает каждый кусочек пасты. Это блюдо идеально подходит для уютных вечеров в кругу семьи или друзей.

Курица с пастой
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица с пастой

Знаете ли вы, что классическая итальянская карбонара готовится всего из трех ингредиентов: яиц, сыра и вяленой свинины? Наша версия с курицей добавляет блюду питательности и делает его еще более сытным. Куринная карбонара не только вкусна, но и проста в приготовлении — вам потребуется всего 30 минут и минимум усилий. Если вы любите пасту с пармезаном и чесноком, это блюдо быстро станет вашим фаворитом.

Что такое куриная карбонара?

Название "куриная карбонара" может вызвать вопросы. Традиционно карбонара — это роскошное римское блюдо из яиц, сыра и гуанчиале (вяленой свинины). Мы добавили курицу, чтобы сделать его более сытным и разнообразить вкус. Это блюдо доказывает, что вкусная еда может быть простой и доступной.

Почему стоит попробовать куриную карбонару?

Куриная карбонара — это не просто паста. Это блюдо, которое дарит ощущение уюта и тепла. Соус из курицы, бекона и горошка обволакивает каждый кусочек пасты и создает неповторимое впечатление. Куринная карбонара экономит ваше время и деньги, а также позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Как приготовить куриную карбонару

Для этого блюда вам понадобятся:

  • 2-4 куриные грудки без костей и кожи
  • 5 полосок бекона
  • 1-2 стакана замороженного или свежего горошка
  • 1 упаковка пасты "бабочка"
  • 1/4 стакана жирных сливок
  • 3/4 стакана молока
  • 1 стакан куриного бульона
  • 3 столовые ложки муки
  • 3/4 стакана тертого пармезана
  • Приправы по вкусу: адобо, креольская приправа Tony's, итальянская приправа, паприка, чесночный и луковый порошки
  • Оливковое масло для жарки

Приготовление

  1. Отварите пасту: В большой кастрюле с подсоленной водой доведите воду до кипения. Добавьте пасту и варите до состояния аль денте. Слейте воду и отложите в сторону.
  2. Приготовьте курицу: Куриные грудки приправьте адобо, Tony's, итальянской приправой, паприкой, чесночным и луковым порошками. В сковороде с разогретым оливковым маслом обжарьте курицу до золотистой корочки (по 5-7 минут с каждой стороны). Переложите на тарелку и остудите.
  3. Обжарьте бекон: В ту же сковороду добавьте нарезанный бекон и обжарьте до хрустящей корочки. Переложите на бумажное полотенце и нарежьте.
  4. Приготовьте соус: Удалите излишки жира, оставив около столовой ложки. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Влейте куриный бульон, молоко и сливки, постоянно помешивая. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте, пока соус не загустеет.
  5. Соедините все ингредиенты: Добавьте тертый пармезан в соус и перемешайте до полного растворения. Добавьте горошек, бекон и нарезанную курицу. Верните пасту в сковороду и аккуратно перемешайте.
  6. Подавайте: Попробуйте на соль и при необходимости добавьте приправы. Перед подачей посыпьте блюдо пармезаном и свежей итальянской приправой.

С чем подать куриную карбонару

Это блюдо отлично сочетается с легкими гарнирами и освежающими напитками. Попробуйте подать его с салатом "Цезарь", чесночным хлебом или обжаренными овощами, такими как спаржа или брокколи. Охлажденное белое вино, например, Пино Гриджио, станет отличным дополнением к ужину. Завершите трапезу легким десертом, таким как лимонный сорбет или итальянское печенье, рекомендует recipesfiber. com.

Советы по приготовлению идеальной куринной карбонары

  • Для более насыщенного вкуса используйте панчетту вместо обычного бекона.
  • Замените горошек на шпинат или болгарский перец для разнообразия.
  • Если соус получился слишком густым, добавьте немного молока или воды. Если слишком жидким — дайте ему немного покипеть.
  • Используйте тертый пармезан из блока для лучшего вкуса.
  • Избегайте распространенных ошибок: Не перегревайте соус, иначе он потеряет свою текстуру. Не переваривайте пасту, чтобы она оставалась упругой. И, конечно, не переборщите с приправами — пусть блюдо будет ароматным, но не слишком острым.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками щековины (гуанчале), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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