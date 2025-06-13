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Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов

1:43
Еда

Такую "Любовницу" не прячут — ею хвастаются. И речь, конечно, о салате. Эффектный, пикантный, с характером — он идеально впишется и в праздничное меню, и в скучный будний вечер, когда душа требует праздника. С виду — классика, на вкус — искушение, перед которым сложно устоять.

Слоеный салат
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слоеный салат

Простой состав, изысканный вкус

Салат состоит из трёх сочных, выразительных слоёв. Всё, что понадобится:

  • 2 отварные свёклы

  • 2 сырые морковки

  • 50 г изюма

  • 50 г грецких орехов

  • 100 г твёрдого сыра

  • 2 отварных яйца

  • 2 зубчика чеснока

  • Майонез — по вкусу и смелости

Готовим — и не устаём нюхать

  1. Изюм замочите в тёплой воде на 10 минут — пусть напитает сладость.

  2. Орехи разломайте — ножом или руками, но не в пыль: нужен хруст!

  3. Натрите на тёрке: свёклу, морковь, яйца, сыр.

  4. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к сыру вместе с яйцами.

  5. Морковь соедините с изюмом, свёклу — с орехами.

Теперь начинается сборка:

  • Первый слой: морковь с изюмом

  • Второй слой: сыр с яйцом и чесноком

  • Третий слой: свёкла с грецкими орехами

Каждый слой аккуратно промазываем майонезом. Украсьте по вдохновению — орешками, зеленью, яичным желтком. Салат должен постоять в холодильнике 1-2 часа, чтобы слои подружились и зазвучали в унисон.

Результат? Пикантно, свежо, сочно и неприлично вкусно. Да, эта "Любовница" не про измену — она про любовь к еде.

Уточнения

Гурма́н (фр. gourmand) — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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