Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов

Такую "Любовницу" не прячут — ею хвастаются. И речь, конечно, о салате. Эффектный, пикантный, с характером — он идеально впишется и в праздничное меню, и в скучный будний вечер, когда душа требует праздника. С виду — классика, на вкус — искушение, перед которым сложно устоять.
Салат состоит из трёх сочных, выразительных слоёв. Всё, что понадобится:
2 отварные свёклы
2 сырые морковки
50 г изюма
50 г грецких орехов
100 г твёрдого сыра
2 отварных яйца
2 зубчика чеснока
Майонез — по вкусу и смелости
Изюм замочите в тёплой воде на 10 минут — пусть напитает сладость.
Орехи разломайте — ножом или руками, но не в пыль: нужен хруст!
Натрите на тёрке: свёклу, морковь, яйца, сыр.
Чеснок пропустите через пресс и добавьте к сыру вместе с яйцами.
Морковь соедините с изюмом, свёклу — с орехами.
Теперь начинается сборка:
Первый слой: морковь с изюмом
Второй слой: сыр с яйцом и чесноком
Третий слой: свёкла с грецкими орехами
Каждый слой аккуратно промазываем майонезом. Украсьте по вдохновению — орешками, зеленью, яичным желтком. Салат должен постоять в холодильнике 1-2 часа, чтобы слои подружились и зазвучали в унисон.
Результат? Пикантно, свежо, сочно и неприлично вкусно. Да, эта "Любовница" не про измену — она про любовь к еде.
Гурма́н (фр. gourmand) — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков.
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