Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Такую "Любовницу" не прячут — ею хвастаются. И речь, конечно, о салате. Эффектный, пикантный, с характером — он идеально впишется и в праздничное меню, и в скучный будний вечер, когда душа требует праздника. С виду — классика, на вкус — искушение, перед которым сложно устоять.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слоеный салат

Простой состав, изысканный вкус

Салат состоит из трёх сочных, выразительных слоёв. Всё, что понадобится:

2 отварные свёклы

2 сырые морковки

50 г изюма

50 г грецких орехов

100 г твёрдого сыра

2 отварных яйца

2 зубчика чеснока

Майонез — по вкусу и смелости

Готовим — и не устаём нюхать

Изюм замочите в тёплой воде на 10 минут — пусть напитает сладость. Орехи разломайте — ножом или руками, но не в пыль: нужен хруст! Натрите на тёрке: свёклу, морковь, яйца, сыр. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к сыру вместе с яйцами. Морковь соедините с изюмом, свёклу — с орехами.

Теперь начинается сборка:

Первый слой: морковь с изюмом

Второй слой: сыр с яйцом и чесноком

Третий слой: свёкла с грецкими орехами

Каждый слой аккуратно промазываем майонезом. Украсьте по вдохновению — орешками, зеленью, яичным желтком. Салат должен постоять в холодильнике 1-2 часа, чтобы слои подружились и зазвучали в унисон.

Результат? Пикантно, свежо, сочно и неприлично вкусно. Да, эта "Любовница" не про измену — она про любовь к еде.

Уточнения

Гурма́н (фр. gourmand) — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков.

