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Эта запеканка заменит вам пасту: откройте новый вкус курицы и цукини с кремовым сырным соусом

4:35
Еда

Эта нежная запеканка из курицы и цукини — уютное и ароматное блюдо, которое объединяет лучшие черты классической итальянской пасты cacio e pepe с уникальными нотками. Вместо макарон в этом рецепте используются нежные ломтики цукини и сочные куриные грудки, которые заворачиваются в пикантный сырный соус с добавлением перца и чеснока. Соус, приготовленный на основе соленого пекорино романо и тягучей моцареллы, придает блюду насыщенный и богатый вкус, который не уступает традиционным кремовым блюдам из пасты.

Запеканка
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Эта сливочная запеканка с курицей и цукини — отличный выбор для тех, кто ищет простое, но сытное блюдо. Цукини, богатые антиоксидантами, и сочная курица, богатая белком, запекаются в ароматном сырном соусе с чесноком и перцем. Сливочный сыр добавляет кремовую текстуру, делая блюдо еще более изысканным. Мы также подготовили для вас советы от тестовой кухни EatingWell, которые помогут вам приготовить это блюдо еще лучше.

Советы от редакторов кухни EatingWell

Эти рекомендации были разработаны и проверены экспертами на тестовой кухне, чтобы гарантировать вкус, пользу и простоту приготовления блюда.

  • Пассеровка муки устраняет привкус сырой муки и делает соус более однородным.
  • Для насыщенного вкуса и устойчивости соуса в духовке используйте смесь молока и бульона. Сливочный сыр добавит кремовости и пикантности.
  • Дайте соусу загустеть перед добавлением сыра. Соус готов, когда он покрывает обратную сторону ложки.
  • Цукини можно заменить на кабачок или даже смешать оба овоща для более яркого вкуса.

Ингредиенты:

  • 60 г несоленого масла, нарезанного кусочками
  • 450 г куриных грудок без кожи и костей, нарезанных ломтиками толщиной около 1,9 см
  • 10 г смеси приправ с чесноком и травами, разделенной на части
  • 2 больших цукини, нарезанных (около 750 г)
  • 25 г воды
  • 15 г мелко нарезанного чеснока
  • 1 ч. л. свежемолотого черного перца + немного для украшения
  • 1 г соли
  • 30 г муки
  • 180 г куриного бульона без соли
  • 120 г цельного молока
  • 115 г сливочного сыра комнатной температуры
  • 240 г тертой моцареллы с низким содержанием влаги
  • 75 г тертого пекорино романо

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Растопите 15 г масла на среднем огне в большой сковороде. Добавьте кусочки курицы и чайную ложку смеси приправ с чесноком и травами. Готовьте, помешивая, до золотистой корочки и готовности (до 75°C), около 8 минут. Переложите в большую миску. Протрите сковороду.
  2. В той же сковороде обжарьте нарезанные цукини с 25 г воды и чайной ложкой смеси приправ с чесноком и травами до мягкости, около 4 минут. Переложите к курице.
  3. На сковороде растопите оставшиеся 45 г масла, добавьте измельченный чеснок, чайную ложку перца, 1 г соли и оставшуюся смесь приправ с чесноком и травами. Жарьте, помешивая, 2 минуты до появления аромата.
  4. Добавьте 30 г муки и готовьте, помешивая, пока смесь не станет золотистой, около 2 минут.
  5. Влейте 180 г куриного бульона, 120 г молока и 25 г воды, продолжайте готовить, помешивая, до однородности и загустения, около 4 минут.
  6. Снимите с огня, добавьте 115 г сливочного сыра и хорошо перемешайте до полного растворения.
  7. В форму для запекания налейте половину сырного соуса. Выложите курицу и цукини, залейте оставшимся соусом. Посыпьте тертой моцареллой и пекорино.
  8. Запекайте в духовке около 20 минут до золотистой корочки. Дайте блюду постоять 10 минут перед подачей. Посыпьте перцем по вкусу.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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